PARI Кубок России. Каплина, Куклина, Гореева, Носкова, Егорова выступят в суперспринте

Теги сборная России жен результаты Кубок России Лариса Куклина Виктория Сливко Кристина Токарева (Ильченко) Анастасия Егорова Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Гореева Владислава Гаврилова Ксения Довгая Биатлон

Сегодня на пятом этапе Кубка России по биатлону состоится женский суперспринт.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Женщины

Суперспринт

Начало квалификации – 12.10 по московскому времени, начало финала – 14.40 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ»

Старт-лист

5. Владислава Гаврилова

6. Лариса Куклина

10. Анастасия Гореева

16. Ксения Довгая

17. Анастасия Егорова

26. Елизавета Каплина

31. Кристина Токарева

32. Екатерина Носкова

Виктория Сливко не стартует.

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6 комментариев

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tanaratahina100@gmail.com
Ответ heivani
Скорее да, чем нет. Как никак денёк отдохнула. И как не у неё такой шанс опять вписаться в призовую тройку, при такой ветровой обстановке и пожалуй, самой стабильной/в хорошем плане /стрельбой.
Да темболиее конкурировать особо нескем авось судьба опять улыбнётся.
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тоторо
Ответ heivani
Скорее да, чем нет. Как никак денёк отдохнула. И как не у неё такой шанс опять вписаться в призовую тройку, при такой ветровой обстановке и пожалуй, самой стабильной/в хорошем плане /стрельбой.
согласна. если побежит, то за призы побороться сможет
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heivani
Ответ тоторо
куклина интересно пбежит или нет
Скорее да, чем нет. Как никак денёк отдохнула. И как не у неё такой шанс опять вписаться в призовую тройку, при такой ветровой обстановке и пожалуй, самой стабильной/в хорошем плане /стрельбой.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
куклина интересно пбежит или нет
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тоторо
Ответ Goodguy
Сливко сегодня на носилках не понесут? Или пешком пойдет? Вчера уже чуть доехала до финиша.
я думаю она не выйдет на старт
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Goodguy
Сливко сегодня на носилках не понесут? Или пешком пойдет? Вчера уже чуть доехала до финиша.
+1
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