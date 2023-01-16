PARI Кубок России. Каплина, Куклина, Гореева, Носкова, Егорова выступят в суперспринте
Сегодня на пятом этапе Кубка России по биатлону состоится женский суперспринт.
PARI Кубок России-2022/23 по биатлону
5-й этап
Рыбинск
Женщины
Суперспринт
Начало квалификации – 12.10 по московскому времени, начало финала – 14.40 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ»
Старт-лист
5. Владислава Гаврилова
6. Лариса Куклина
10. Анастасия Гореева
16. Ксения Довгая
17. Анастасия Егорова
26. Елизавета Каплина
31. Кристина Токарева
32. Екатерина Носкова
Виктория Сливко не стартует.
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