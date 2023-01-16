PARI Кубок России. Каплина, Куклина, Гореева, Носкова, Егорова выступят в суперспринте

Сегодня на пятом этапе Кубка России по биатлону состоится женский суперспринт.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Женщины

Суперспринт

Начало квалификации – 12.10 по московскому времени, начало финала – 14.40 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ»

Старт-лист

5. Владислава Гаврилова

6. Лариса Куклина

10. Анастасия Гореева

16. Ксения Довгая

17. Анастасия Егорова

26. Елизавета Каплина

31. Кристина Токарева

32. Екатерина Носкова

Виктория Сливко не стартует.