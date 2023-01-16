«Сибирь» выиграла 7 из 9 последних матчей и догнала «Автомобилист» по очкам на Востоке

«Сибирь» сравнялась по очкам с лидером Восточной конференции.

Команда тренера победила «Барыс» (2:1) в матче Фонбет чемпионата .

Новосибирский клуб выиграл семь из девяти последних игр, уступив в основное время на этом отрезке всего один раз – « » (1:2) 28 декабря. Также команда проиграла «Ак Барсу» (2:3 Б) по буллитам.

« » набрала 66 очков после 52 матчей и занимает второе место в таблице Восточной конференции.

Новосибирцы догнали лидера конференции – « », у которого также 66 баллов, однако есть две игры в запасе. Екатеринбуржцы сохраняют лидерство в таблице по дополнительным показателям.