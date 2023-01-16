«Сибирь» выиграла 7 из 9 последних матчей и догнала «Автомобилист» по очкам на Востоке

Теги Сибирь Автомобилист КХЛ Барыс Андрей Мартемьянов Хоккей

«Сибирь» сравнялась по очкам с лидером Восточной конференции.

Команда тренера Андрея Мартемьянова победила «Барыс» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Новосибирский клуб выиграл семь из девяти последних игр, уступив в основное время на этом отрезке всего один раз – «Барысу» (1:2) 28 декабря. Также команда проиграла «Ак Барсу» (2:3 Б) по буллитам.

«Сибирь» набрала 66 очков после 52 матчей и занимает второе место в таблице Восточной конференции.

Новосибирцы догнали лидера конференции – «Автомобилист», у которого также 66 баллов, однако есть две игры в запасе. Екатеринбуржцы сохраняют лидерство в таблице по дополнительным показателям.

7 комментариев

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Иван Шуткин
Авто всем проигрывает подряд уже полтора месяца и до сих лидер , чудеса )
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забанинныйСевер12
Ответ Sibirachok
Ну здравствуй "Автомобилист", хоть рядом "Сибири" в таблице постоять на вершине Востока...))) Ай да молодцы! 🔥🔥🔥
Пт, зема. Сейчас такой календарь, надо делать отрыв с дальневосточными командами, а дальше судьба чемпиона конференции будет решатся в очных встречах, там и Уфа и Магнитка и автоботы на финише, концовка будет просто огненная....
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забанинныйСевер12
Ответ Eltex Kirin
Мартемьянов жжёт. Собаки ждут и хотят место под 🌞 😅😄
Ага, ваще может, нефтехимик так то вроде волки...
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Sibirachok
Ну здравствуй "Автомобилист", хоть рядом "Сибири" в таблице постоять на вершине Востока...))) Ай да молодцы! 🔥🔥🔥
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+2
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Eltex Kirin
Мартемьянов жжёт. Собаки ждут и хотят место под 🌞 😅😄
+3
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+3
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rusiks
Молодцы!!!
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Лёха Сибиряк
Ну красавцы же!!!
+10
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