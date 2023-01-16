«Сибирь» выиграла 7 из 9 последних матчей и догнала «Автомобилист» по очкам на Востоке
«Сибирь» сравнялась по очкам с лидером Восточной конференции.
Команда тренера Андрея Мартемьянова победила «Барыс» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Новосибирский клуб выиграл семь из девяти последних игр, уступив в основное время на этом отрезке всего один раз – «Барысу» (1:2) 28 декабря. Также команда проиграла «Ак Барсу» (2:3 Б) по буллитам.
«Сибирь» набрала 66 очков после 52 матчей и занимает второе место в таблице Восточной конференции.
Новосибирцы догнали лидера конференции – «Автомобилист», у которого также 66 баллов, однако есть две игры в запасе. Екатеринбуржцы сохраняют лидерство в таблице по дополнительным показателям.
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