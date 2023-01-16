ISU запросил у РУСАДА копию мотивировочной части решения по делу Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) запросил копию мотивировочной части решения по делу российской фигуристки .

Ранее стало известно, что Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. При этом победа фигуристки на чемпионате России-2022 (в день сдачи положительной пробы) была аннулирована.

«ISU запросил копию полной мотивировочной части решения, которую он внимательно изучит, и оставляет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, если это будет необходимо», – заявили в .

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?