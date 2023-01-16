ISU запросил у РУСАДА копию мотивировочной части решения по делу Валиевой
Международный союз конькобежцев (ISU) запросил копию мотивировочной части решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее стало известно, что Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. При этом победа фигуристки на чемпионате России-2022 (в день сдачи положительной пробы) была аннулирована.
«ISU запросил копию полной мотивировочной части решения, которую он внимательно изучит, и оставляет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, если это будет необходимо», – заявили в ISU.
РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?
я не против Ками,поэтому мне интересно -как отработал ДАК или они даже вытащить толком не могут человека.
состав ДАК РУСАДА здесь выкладывался, поэтому интересно как отработали.