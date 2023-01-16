ISU запросил у РУСАДА копию мотивировочной части решения по делу Валиевой

Теги сборная России допинг ISU РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) запросил копию мотивировочной части решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. При этом победа фигуристки на чемпионате России-2022 (в день сдачи положительной пробы) была аннулирована.

«ISU запросил копию полной мотивировочной части решения, которую он внимательно изучит, и оставляет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, если это будет необходимо», – заявили в ISU.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

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17 комментариев

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MarfaVasilevna
Ису должны представлять и защищать спортсменов, объективными быть. Чего они сразу об аппеляции
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Евгений Цыбулин
Ответ IrbIS
в этом деле интересны только срок которой дадут допинговой девочке и ее показания в суде которые будут в открытом доступе после решения...
Дед со стаканом,тоже должен на суд ехать-без деда нет шансов)))
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Дмитрий Шумский
"В нашем клубе джентелменам привыкли верить на слово..."
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Ирина С
USI в глаза ещё ничего не видел, но уже грозит апелляцией: видимо, сильна мотивация передачи США золота командника.
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garovatat
стоит появиться хоть какой-то "новости" на данную тему, как тут же под нее набегает табун ### и начинает поливать Камилу. Потрясающе отвратительно.
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Блинчик
Раз ни вины, ни халатности со стороны спортсменки и её окружения нет, значит это всё-таки Джонни Вейр нассал в пробирку. Помните, когда он приезжал в "Хрустальный" в декабре 2021-го, Сашка Трусова отказалась с ним общаться? Всем известна нетерпимость Александры Вячеславовны к допингу. Видимо, она почуяла, что от Вейра допингом несёт. Так что точно Джонни Вейр виноват.
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IrbIS
Ответ garovatat
да, забулькало болото. посмотрим конечно что из этого получится. как сработает защита, как сработает арбитраж. какое соломоново решение он явит всему фк-миру? очень интересно. сейчас каждый чих, каждый движ по данному делу, каждую минимальную инфу будут через лупу рассматривать со всех сторон, перекручивать, раздувать и делать преждевременные выводы. что наши что не наши. Камиле спокойствия, выдержки и поддержки!
в этом деле интересны только срок которой дадут допинговой девочке и ее показания в суде которые будут в открытом доступе после решения...
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garovatat
Ответ Российский пользователь
Понеслась............
да, забулькало болото. посмотрим конечно что из этого получится. как сработает защита, как сработает арбитраж. какое соломоново решение он явит всему фк-миру? очень интересно. сейчас каждый чих, каждый движ по данному делу, каждую минимальную инфу будут через лупу рассматривать со всех сторон, перекручивать, раздувать и делать преждевременные выводы. что наши что не наши. Камиле спокойствия, выдержки и поддержки!
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asusp527
Наконец что-то будет по делу. А то эти всхлипы бомонда осточертели уже.
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Curiouscat
"Да идите вы все в лигу сексменьшинств" в качестве мотивировки устроит?
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Oleandra
Может, они не обрадуются этой мотивировочной части.. себе же во вред её откроют..
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мистер бин
Платочек главная мотивировочная часть. Только как его послать.
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Syndycate
Ну вот, еще даже ISU не видел мотивировочной части решения, а на западе уже у всех истерика и сопли что Камилу несправедливо оправдали)
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Дружба11
Интересно,РУСАДА хотя бы ВАДА отослала мотивировочную часть решения, было бы интересно посмотреть как ДАК РУСАДА отписался.
я не против Ками,поэтому мне интересно -как отработал ДАК или они даже вытащить толком не могут человека.
состав ДАК РУСАДА здесь выкладывался, поэтому интересно как отработали.
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psa.1207
«Она же ребёнок». Что там ещё ISU непонятно?
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Whiskey cat
Пошло движение, наконец-то.
+14
-2
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Российский пользователь
Понеслась............
+6
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