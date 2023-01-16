Ирина Хавронина и Девид Нарижный образовали танцевальный дуэт («Р-Спорт»)

Фигуристы Ирина Хавронина и образовали танцевальный дуэт, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Хавронина и Нарижный будут тренироваться у Дениса Самохина в Балашихе. В этой группе также работают Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Нарижный ранее выступал с Аннабель Морозов и Елизаветой Шанаевой.

Хавронина с 2018 года выступала в паре с Дарио Чиризано, но в январе этого года их дуэт распался.