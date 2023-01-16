Ирина Хавронина и Девид Нарижный образовали танцевальный дуэт («Р-Спорт»)
Фигуристы Ирина Хавронина и Девид Нарижный образовали танцевальный дуэт, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Хавронина и Нарижный будут тренироваться у Дениса Самохина в Балашихе. В этой группе также работают Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Нарижный ранее выступал с Аннабель Морозов и Елизаветой Шанаевой.
Хавронина с 2018 года выступала в паре с Дарио Чиризано, но в январе этого года их дуэт распался.
А он просто подлец
Быдлан Самохин ставит на другой дуэт, это очевидно. Если только надеятся, что новая одногруппница поможет связями.
Но если серьезно, если Дарио решит за другую федру катать, то правильно сделает.
очень жаль Дарио ,очень катучий мальчик.