Ирина Хавронина и Девид Нарижный образовали танцевальный дуэт («Р-Спорт»)

Теги сборная России танцы на льду Денис Самохин Девид Нарижный Ирина Хавронина Фигурное катание

Фигуристы Ирина Хавронина и Девид Нарижный образовали танцевальный дуэт, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Хавронина и Нарижный будут тренироваться у Дениса Самохина в Балашихе. В этой группе также работают Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Нарижный ранее выступал с Аннабель Морозов и Елизаветой Шанаевой.

Хавронина с 2018 года выступала в паре с Дарио Чиризано, но в январе этого года их дуэт распался. 

41 комментарий

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Оксана
Что-то отсутствие международных соревнований негативно подействовало на мозги наших спортсменов.
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hotveins
а кто из них будет катить?
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Анна Минакова
Ахаха как говорится получите распишитесь 😂🙈какая же она дурочка, господи🙈
А он просто подлец
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Shveddka
Со своими амурами попадут😆
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Svetlana Yablonskaya
Лучший комментарий из тг: "А падать на твиззлах Хавронину научат?"
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Додик Аксель
Предположения многих оправдались по образованию этого танцевального дуэта. Азартные болельщики теперь могут делать ставки на то, сколько он просуществует.
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Orange carrot
Предсказуемо. И очень глупо.
Быдлан Самохин ставит на другой дуэт, это очевидно. Если только надеятся, что новая одногруппница поможет связями.
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Ирина С
Хотя бы кто-то нашёл друг друга, а не разбежался! Взаимопонимания, удачи и успеха!
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Viks
Ответ блОК
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте
О Дарио и Хавронье?
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Ягун Ягунини
Ответ Manatusik
уедет в Америку к ней?)
Не, в Италию, у него же гражданство ихнее есть.
Но если серьезно, если Дарио решит за другую федру катать, то правильно сделает.
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Elena N.
Переманил-таки... Эх, любовь - морковь
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Пользователь Гугла
Любовь нам дарит руки крылья
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Девушка Безимени
Ах эта свадьба....
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Е...С
Ответ Eleonora Mont
Ошеломляющая новость) никто и не подозревал)
Ну о Самохине в качестве тренера этой пары, думаю, "никто и не подозревал".
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genyaakulich
Кто-бы сомневался...
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Denkaaaa
ожидаемо.развалились два дуэта.
очень жаль Дарио ,очень катучий мальчик.
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Anneta28
Неожиданный выбор тренера
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Светлана Менова
Ответ Ягун Ягунини
Ну, по логике с Аннабелькой)
Мелкий он для неё...так что повторения истории со СКИЖ не будет))
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Viks
НарЫжный и Хавронья.
+2
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Manatusik
Ответ Ягун Ягунини
Ну, по логике с Аннабелькой)
уедет в Америку к ней?)
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Kareglazaya
В этом году все пары столько раз поменялись партнерами, партнершами и тренерами, что болельщики уже не успевают запоминать, кто, где и с кем катается))
+4
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Лакс
ожидания подтвердились. Возможно если Дарио подрос бы этого и не случилось бы. Все таки в танцах чтобы пара и их элементы смотрелись нужна большая разница в росте.
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Светлана Менова
Ответ Lilia Sadykova
Какая " неожиданность" ( нет). А дуэт Морозов/Чиризано будет?
Вряд ли, она для него большая.
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Eleonora Mont
Ошеломляющая новость) никто и не подозревал)
+6
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Гарниенко не болеет за Россию
Пусть все твои взлеты и падения будут в постели! (с)
+3
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