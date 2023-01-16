Лайшев о возможном переходе Дэвис и Смолкина в Израиль: «Они будут жалеть о том, что бросили свою страну в непростые времена»

Президент «Самбо-70» высказался о возможном переходе российского танцевального дуэта – в сборную Израиля.

«Относительно нашей страны – это некорректно. Все переходы – это пиар-акция. Они будут жалеть о том, что бросили свою страну в непростые времена.

Нам жалко всех ребят, в которых страна вкладывала финансирование с детско-юношеского спорта и так далее, отдавала силы и энергию», – сказал Лайшев.

«В принципе скамейка запасных талантливых ребят в нашей стране такова, что у нас с этим все в порядке», – ответил Лайшев на вопрос о том, как на сборную России повлияет уход Дэвис и Смолкина.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?