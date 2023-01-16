Лайшев о возможном переходе Дэвис и Смолкина в Израиль: «Они будут жалеть о том, что бросили свою страну в непростые времена»

Теги сборная России танцы на льду сборная Израиля переходы Диана Дэвис Глеб Смолкин Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о возможном переходе российского танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин в сборную Израиля.

«Относительно нашей страны – это некорректно. Все переходы – это пиар-акция. Они будут жалеть о том, что бросили свою страну в непростые времена.

Нам жалко всех ребят, в которых страна вкладывала финансирование с детско-юношеского спорта и так далее, отдавала силы и энергию», – сказал Лайшев.

«В принципе скамейка запасных талантливых ребят в нашей стране такова, что у нас с этим все в порядке», – ответил Лайшев на вопрос о том, как на сборную России повлияет уход Дэвис и Смолкина.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

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44 комментария

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Сергей Южин
Особенно это Смолкин бросил. Испугался, понимаешь, повестки в военкомат, не хочет свою страну защищать в непростые времена!
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шампион
Минус два действующих спортсмена, зато остается лайшев. Математика деградации.
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Варлампий Варлампий
Ответ Лариса Стародубцева
Танцы на льду в России разваливаются .О чем жалеть.Родители вкладываются в своих детей а государство только медали собирает
Пары, танцы, в мире это никому не интересные виды, покатались, почилили, пообжимались, вот и весь спорт. Это больше к шоу, там нет предела человеческих возможностей, под преодоление которых заточен профессиональный спорт. Зрителю эти виды могут быть интересны только в рамках шоу, но не спорта, поэтому интерес крайне минимальный. Другое дело - одиночные выступления.
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Пользователь Гугла
Я поплачу об этом, потом, если вспомню
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Александр Романов
Я весь день вижу новости про этих двух , а можно их в раздел , а не на главную
Просто уже поднадоело
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Ketanest
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны............

песня из кинофильма 1988 года по одноимённому произведению 1925 года Михаила Афанасьевича Булгакова "Собачье сердце".
+8
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Антон
Ответ Олег Кузнецов
В стране есть только деньги налогоплательщиков...Именно эти деньги и вкладывались...
Ага, вкладывал он куда-то деньги. Слезу бы ещё пустил, и рубаху рванул на груди.
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fewral
Они будет жалеть??? Это живя в США?)
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Рагнар Лодброк
Можно только порадоваться за людей ,им есть куда свалить
+8
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Lyudmila Grigoryeva
Ответ Антон Александров
Да, сейчас в СПб сплошные кавказские кассиры и монголоиды-развозчики на велосипедах
И что плохого в "кавказских кассирах"? В России 190 национальностей, с чего бы людям с Кавказа и азиатам не жить в СПб? Имеют такое же право, как и вы.
+12
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bellyashe
от создателей «они будут жалеть, что исключили нас и сами приползут» и «они будут жалеть, что отказались от нашего газа и все замерзнут»
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Viks
Ответ Wiley Fox
Ты совсем поехавший Пугачева вела Рождественские встречи на Первом, Галкин с Рождеством с экранов всех поздравлял И где эти враги народа живут сейчас? Для получения гражданства Израиля иудеем быть не надо
Надо. Вероисповедование имеет значение. К Пугачевой уже есть вопрос по поводу её венчания в православном храме.
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brig_Mercury
Все. Меняемся. Сколько американцы или канадцы дадут Дэвисов за одного Лайшева? А сколько Коенов, Леви или Рабиновичей за него же даст Израиль?
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Grads
«Они будут жалеть о том, что бросили свою страну в непростые времена»
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Когда в стране будут простые имена, то они уже спортивную карьеру закончат.
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Wiley Fox
Ответ Viks
А Смолкину еврейского гражданства не дадут - он с Дэвис поздравлял всех с Рождеством, то есть подчеркнул свою принадлежность к Христианству...
Ты совсем поехавший

Пугачева вела Рождественские встречи на Первом, Галкин с Рождеством с экранов всех поздравлял

И где эти враги народа живут сейчас?

Для получения гражданства Израиля иудеем быть не надо
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Veld
а я думаю, они кайфовать будут
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Антон Александров
Ответ Rums67
В Израиле на улицах на русском языке говорят больше чем у нас в РФ.
Да, сейчас в СПб сплошные кавказские кассиры и монголоиды-развозчики на велосипедах
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Мари Хуан
А почему времена непростые, все вроде по плану идет везде и все действия из вне только на пользу.
+17
0
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Ирина С
Иногда Лайшев так смешно и наивно высказывается! Зачем ДС жалеть о стране, которая сейчас ничего им не может дать? Вот когда надо было попасть на Олимпиаду, когда их по головам тащили в команду - тогда да! А сейчас что? Ничего! И жалеют они о том, что никак не могут выгодно пристроиться.
+8
0
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Евгения Гринева
Ответ Ir_rish
Ух ты.... Лайшев позволил себе негатив в сторону ДС?! Интересно, что произошло.
Он постоянно их поливает, если вы не заметили
+3
0
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Максим Фомин
Они будут жалеть что "бросили страну когда той тяжело" или "в свои трудные времена они будут жалеть что бросили страну"🤔 этих старых любителей громких слов без переводчика не понять...
+4
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Евгения Гринева
Ой, надоели только дифирамбы петь этим ДС, когда будет критика, почему никто не говорит о предательстве? Опять это карманная говорящая голова Тутберидзе..мы же знаем, что они все только озвучивают ее мысли #сарказм
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Олег Кузнецов
Ответ Владимир
Особенно будут жалеть о том, что больше не услышат Лайшева😁😁😁😁
В стране есть только деньги налогоплательщиков...Именно эти деньги и вкладывались...
+3
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R Kukhov
Он про США?
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Natalia Solomakha
В переводе на человеческий язык: "Спортсмены вы никудышные, скатертью дорога, но денежки, потраченные на вас, неплохо бы было вернуть.’
+3
-4
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