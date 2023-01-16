Лайшев о возможном переходе Дэвис и Смолкина в Израиль: «Они будут жалеть о том, что бросили свою страну в непростые времена»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о возможном переходе российского танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин в сборную Израиля.
«Относительно нашей страны – это некорректно. Все переходы – это пиар-акция. Они будут жалеть о том, что бросили свою страну в непростые времена.
Нам жалко всех ребят, в которых страна вкладывала финансирование с детско-юношеского спорта и так далее, отдавала силы и энергию», – сказал Лайшев.
«В принципе скамейка запасных талантливых ребят в нашей стране такова, что у нас с этим все в порядке», – ответил Лайшев на вопрос о том, как на сборную России повлияет уход Дэвис и Смолкина.
У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?
Просто уже поднадоело
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны............
песня из кинофильма 1988 года по одноимённому произведению 1925 года Михаила Афанасьевича Булгакова "Собачье сердце".
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Когда в стране будут простые имена, то они уже спортивную карьеру закончат.
Пугачева вела Рождественские встречи на Первом, Галкин с Рождеством с экранов всех поздравлял
И где эти враги народа живут сейчас?
Для получения гражданства Израиля иудеем быть не надо