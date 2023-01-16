Татьяна Тарасова: «Мне кажется, Дэвис и Смолкин потеряют от ухода из российской команды. Они могли бы быть первой парой в сборной»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном переходе российского танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин в сборную Израиля.
«Многие меняют гражданство. Мы сейчас в тяжелой ситуации, каждый для себя решает вопрос, где ему жить и где развиваться в своей профессии. Я не осуждаю это.
Мне кажется, Дэвис и Смолкин потеряют от ухода из российской команды. Они могли бы быть первой парой в сборной, а это довольно серьезно.
Но отмечу, что в сборной Израиля прекрасные тренеры, там очень хорошо и заметно работает моя ученица Галит Хаит», – сказала Тарасова.
«Я не принимаю решения. У спортсменов есть родители, они сами решат. Я считаю, что решение будет обдумано ими.
Может ли это явление стать массовым? На мой взгляд, может быть, если нас будут еще держать на голодном пайке и не допускать к международным соревнованиям», – цитирует Тарасову «СЭ».
У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?
Есть красивые и талантливые пары с потенциалом, вот их надо поддерживать, а не засуживать ради блатных.
Пока упорхнули не реальные таланты, а блатная дочка, которой тут рисовали баллы. Правда, рисовать наши танцы не перестали, просто теперь рисуют другим блатным, но те сидят тут.
Что запоют все в случае массовой смены гражданства нашими спортсменами?
Жизнь спортсмена в спорте скоротечна. Каждый ищет что лучше лично для него.
Сборной России есть только формально для того, чтобы фигуристы и тренеры получали дополнительные деньги из бюджета. А так каждый фигурист выступает от своей школы (академия Мишина, школа Плющенко, Хрустальный и т.д.)
Придётся в Израиле обоим в армии отслужить, там у них 100-летняя война с арабами, а уж потом выступать на ОИ под израильским флагом.