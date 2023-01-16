Татьяна Тарасова: «Мне кажется, Дэвис и Смолкин потеряют от ухода из российской команды. Они могли бы быть первой парой в сборной»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию высказалась о возможном переходе российского танцевального дуэта – в сборную Израиля.

«Многие меняют гражданство. Мы сейчас в тяжелой ситуации, каждый для себя решает вопрос, где ему жить и где развиваться в своей профессии. Я не осуждаю это.

Мне кажется, Дэвис и Смолкин потеряют от ухода из российской команды. Они могли бы быть первой парой в сборной, а это довольно серьезно.

Но отмечу, что в сборной Израиля прекрасные тренеры, там очень хорошо и заметно работает моя ученица Галит Хаит», – сказала Тарасова.

«Я не принимаю решения. У спортсменов есть родители, они сами решат. Я считаю, что решение будет обдумано ими.

Может ли это явление стать массовым? На мой взгляд, может быть, если нас будут еще держать на голодном пайке и не допускать к международным соревнованиям», – цитирует Тарасову «СЭ».

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?