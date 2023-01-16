Татьяна Тарасова: «Мне кажется, Дэвис и Смолкин потеряют от ухода из российской команды. Они могли бы быть первой парой в сборной»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду сборная Израиля переходы Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном переходе российского танцевального дуэта Диана ДэвисГлеб Смолкин в сборную Израиля.

«Многие меняют гражданство. Мы сейчас в тяжелой ситуации, каждый для себя решает вопрос, где ему жить и где развиваться в своей профессии. Я не осуждаю это.

Мне кажется, Дэвис и Смолкин потеряют от ухода из российской команды. Они могли бы быть первой парой в сборной, а это довольно серьезно.

Но отмечу, что в сборной Израиля прекрасные тренеры, там очень хорошо и заметно работает моя ученица Галит Хаит», – сказала Тарасова.

«Я не принимаю решения. У спортсменов есть родители, они сами решат. Я считаю, что решение будет обдумано ими.

Может ли это явление стать массовым? На мой взгляд, может быть, если нас будут еще держать на голодном пайке и не допускать к международным соревнованиям», – цитирует Тарасову «СЭ».

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

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35 комментариев

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Утренняя Аврора
Эх, жалко, а так какая заруба была бы: дочка против жены.
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Gemma157
Ответ Orange carrot
Пусть сначала придет массовая смена. Пока упорхнули не реальные таланты, а блатная дочка, которой тут рисовали баллы. Правда, рисовать наши танцы не перестали, просто теперь рисуют другим блатным, но те сидят тут.
Вот пусть лучше нашим блатным и рисуют. Они хоть в сезон вышли и они наши
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Саша Кутузова
Ответ Orange carrot
В тройке на чм они будут только с конца😅
Не горячитесь. Они на Олимпиаде были 14, а нам ЧМ тем более ближе будут.)
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JSV
Прекращайте пропихивать в первые пары нашей сборной блатной середняк. Что они смогут показать на ГС? 14ое место, как на ОИ при весьма комплементарном судействе?
Есть красивые и талантливые пары с потенциалом, вот их надо поддерживать, а не засуживать ради блатных.
+2
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+2
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Orange carrot
Ответ Лека-Лека
ТАТ права. Что запоют все в случае массовой смены гражданства нашими спортсменами? Жизнь спортсмена в спорте скоротечна. Каждый ищет что лучше лично для него.
Пусть сначала придет массовая смена.
Пока упорхнули не реальные таланты, а блатная дочка, которой тут рисовали баллы. Правда, рисовать наши танцы не перестали, просто теперь рисуют другим блатным, но те сидят тут.
+2
0
+2
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Gemma157
Ответ Вячеслав Суворов
Лучше быть в тройке на ЧМ , чем первой парой в сборной.
Диша с Дэвисом в тройке на ЧМ будут? Разве что с конца, и это будет справедливо
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Лека-Лека
Ответ Eva2426
Может просто поздравим Диану с днем рождения? У нее как раз сегодня.
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Realist2022
Ответ Утренняя Аврора
Америка не приняла, сейчас будут мотыляться по странам, выискивая корни. Там Грузия еще в запасе. Я не думаю, что они займут лидирующие позиции на мировой арене. От любойт страны.
Но зато смогут участвовать в ЧЕ/ЧМ/ОИ и на международных Гранпри, а не во всяких "Волжских пируэтах"
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Лека-Лека
Ответ Наталья Карлова
как бы мы тут не хорохорились, какие бы старты внутренние не устраивали - для спортсменов важно выходить на международные старты! и для всех наших ведущих спортсменов - это определенная личная трагедия, так как спорту отдается и жизнь и здоровье! Не берусь судить о том насколько пара хороша, каждый делает свой выбор в силу личных причин и наличия (отсутствия) патриотизма. Просто очень хочется чтобы ситуация изменилась! Одно испытание за другим - то КОВИД, то война... Удачи всем нашим спортсменом, здоровья и по возможности личной реализации на самом высоком уровне!
Присоединяюсь.
+1
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Milorada K
Ответ Вячеслав Суворов
Лучше быть в тройке на ЧМ , чем первой парой в сборной.
В тройке на ЧМ в какой разминке?
+1
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Orange carrot
Ответ Вячеслав Суворов
Лучше быть в тройке на ЧМ , чем первой парой в сборной.
В тройке на чм они будут только с конца😅
+1
0
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Лека-Лека
ТАТ права.
Что запоют все в случае массовой смены гражданства нашими спортсменами?
Жизнь спортсмена в спорте скоротечна. Каждый ищет что лучше лично для него.
0
-3
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Маргарита Михайловна
Ради блатной Дэвис и так уничтожили все танцы в России.
+3
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Orange carrot
Да разве Диша может что-то без мамы решить? Она ж слова сказать сама не может.
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tanya_1111
Ответ Вячеслав Суворов
Лучше быть в тройке на ЧМ , чем первой парой в сборной.
В тройке на ЧМ, серьезно?
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Realist2022
Ответ Пользователь Гугла
Лучше быть последними на западе, чем первыми в России, - девиз Девисов
Лучше быть первыми в соревнованиях "водокачки" и закрыть себе все варианты для участия в ЧМ, ОИ и т.п.?
Сборной России есть только формально для того, чтобы фигуристы и тренеры получали дополнительные деньги из бюджета. А так каждый фигурист выступает от своей школы (академия Мишина, школа Плющенко, Хрустальный и т.д.)
+1
-3
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Denis Travin
... они же, вроде, бежали в США от повестки?
Придётся в Израиле обоим в армии отслужить, там у них 100-летняя война с арабами, а уж потом выступать на ОИ под израильским флагом.
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Е...С
"Стоит ли их ждать на Гран‑при в Перми? У вас лопнет терпение, что ли, от того, что мы их подождем? Говорят, что приедут – значит приедут." Говорила Тарасова в ноябре
0
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Наталья Карлова
как бы мы тут не хорохорились, какие бы старты внутренние не устраивали - для спортсменов важно выходить на международные старты! и для всех наших ведущих спортсменов - это определенная личная трагедия, так как спорту отдается и жизнь и здоровье! Не берусь судить о том насколько пара хороша, каждый делает свой выбор в силу личных причин и наличия (отсутствия) патриотизма. Просто очень хочется чтобы ситуация изменилась! Одно испытание за другим - то КОВИД, то война... Удачи всем нашим спортсменом, здоровья и по возможности личной реализации на самом высоком уровне!
+4
-2
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Вячеслав Суворов
Лучше быть в тройке на ЧМ , чем первой парой в сборной.
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Hardy
Быть первой парой, чтобы что? Нигде не выступать? Отличная перспектива.
+3
-3
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Eva2426
Может просто поздравим Диану с днем рождения? У нее как раз сегодня.
+7
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Пользователь Гугла
Лучше быть последними на западе, чем первыми в России, - девиз Девисов
+5
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bengalsckyzh
В какой там сборной? Опытная дама, а тешит себя несбыточными иллюзиями. До следующего десятилетия из России никуда.
+3
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Ёжик_в_тумане
Ну первую пару Вы ТА уже выбрали, не лукавьте.
+4
0
+4
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