«Локомотив» хочет за Баринова 6 млн евро, «Бешикташ» пытается сбить цену («СЭ»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Баринов Спорт-Экспресс Футбол

«Локомотив» ведет переговоры о переходе хавбека Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

По данным «Спорт-Экспресса», московский клуб хочет получить около 6 миллионов евро, а турецкая сторона пытается снизить запрашиваемую сумму.

Пока договориться не удалось, но прогресс возможен в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не хочет продавать полузащитника зимой.

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43 комментария

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goleodor
Да ни куда он не уйдет. Зато сейчас не скучно - есть, что обсудить
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Матвей Суицидин
Ответ Slavnov
турция ,не айс вариант,в испанию бы,в середняка пристроили,то да или италию,а так фигня полная,чемпионат турции,даже сейчас не сильнее рфпл,стадионы полные,атмосфера другая,это да,но не уровень футбола
Да уж конечно не сильнее. Дзюба поехал в седняк. И сразу сел. Там крутые леги почти в каждой команде в то время как в России в 3-4 командах. Плюс борьба за еврокубки и сумасшедшая атмосфера.
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Slavnov
Ответ Dmitry Orlov
Ещё летом сказали, от Валенсии интерес был, но из Ла Лиги намекнули: не надо россиян брать. В команде из Турции на 5 месте - хотя бы борьба за еврокубки есть, чего не в РПЛ.
ну если так вопрос ставить,то может,хотя турецкие еврокубки,заканчиваются быстрее российских,да и в новом формате,сомневаюсь,что людям будет интересно,что то кроме лиги чемпионов,да и то не факт,там же швейцарская система какая то,скоро стартует
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Sliva
Дайте воздуха парню, надо продавать
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Dmitry Orlov
Ответ encaro_one
Звонят из Ла Лиги на самых первых этапах переговоров азиату - президенту Валенсии и говорят, что Баринова нельзя брать, так как россиянин )) Это ещё смешнее, чем намеки агента Головина.
А если палец показать, тебе смешно не будет?
Или дофига россиян в летнее ТО перешли в испанские клубы?
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d.xoxlov
Ответ Dmitry Orlov
Нафиг он хотя бы одной из этих четырёх команд, тем более за 6 миллионов? У этих команд запросто можно по паре опорников назвать, что Баринов не будет выше на голову как минимум одного из них. Зениту с Барриосом и новым бразилом - ну прям конечно нужен Баринов в ротацию, куда ж деваться, давайте 6 лямов заплатим, чтобы он на скамейке посидел, да и Баре это офигеть как интересно будет.
Ну чего так распаляться?) посмотрим. В Турции за квалификацию Лиги Конференций, поди, куда интересней рубиться.
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Tigo_Volchara93
Будет вверх успеха для лимитчика уехать в турцию, и возможно зацепить пару лет карьеры
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encaro_one
Ответ Dmitry Orlov
Ещё летом сказали, от Валенсии интерес был, но из Ла Лиги намекнули: не надо россиян брать. В команде из Турции на 5 месте - хотя бы борьба за еврокубки есть, чего не в РПЛ.
Звонят из Ла Лиги на самых первых этапах переговоров азиату - президенту Валенсии и говорят, что Баринова нельзя брать, так как россиянин )) Это ещё смешнее, чем намеки агента Головина.
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pvh-82
Ответ Чётко_как_чечётка
Неожиданно адекватный запрос от руководства Локо.... Ещё бы % от перепродажи и будет очень неплохо.
Какой адекватный то? Баринов что 6 лямов стоит? Не смеши! Максимум 2.
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Dmitry Orlov
Ответ d.xoxlov
Динамо, ЦСКА, Краснодар. Зенит вряд ли, но в ротацию – вполне. В Спартак, ясное дело, не пойдёт.
Нафиг он хотя бы одной из этих четырёх команд, тем более за 6 миллионов?
У этих команд запросто можно по паре опорников назвать, что Баринов не будет выше на голову как минимум одного из них.
Зениту с Барриосом и новым бразилом - ну прям конечно нужен Баринов в ротацию, куда ж деваться, давайте 6 лямов заплатим, чтобы он на скамейке посидел, да и Баре это офигеть как интересно будет.
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d.xoxlov
Ответ Dmitry Orlov
Кто? Кому он в России нужен, кто столько сможет дать? Перечисли.
Динамо, ЦСКА, Краснодар. Зенит вряд ли, но в ротацию – вполне. В Спартак, ясное дело, не пойдёт.
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Dmitry Orlov
Ответ Slavnov
турция ,не айс вариант,в испанию бы,в середняка пристроили,то да или италию,а так фигня полная,чемпионат турции,даже сейчас не сильнее рфпл,стадионы полные,атмосфера другая,это да,но не уровень футбола
Ещё летом сказали, от Валенсии интерес был, но из Ла Лиги намекнули: не надо россиян брать.

В команде из Турции на 5 месте - хотя бы борьба за еврокубки есть, чего не в РПЛ.
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TravenS
Ответ alexsem69
А говорили ранее,что за 15 хотят)))
Да и сейчас пишет СЭ — наверно самый желтушный источник у нас
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Сергей Сунчилиев
Сумма отступных 15 Локо запрашивает шесть Турки ещё сбивают цену. Так за двести тысяч продадим что ли? Конечно не за такие деньги, конечно жаль но Диме надо уезжать . Это шанс, это трамплин в Европу да и возраст давит. Езжай, Дима, нам будет тебя не хватать. Спасибо тебе за все
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Proline
В АПЛ надо продавать. Там, говорят, по 100 лямов платят.
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Slavnov
Ответ Dmitry Orlov
Новость СЭ написана не полностью. В той же новости сказано: в качестве замены Баринову Локо рассматривает вариант приобретения опорника «Ференцвароша» и сборной Туниса Аиссе Лайдуни. Если Баринова за 6, и при этом за меньшие деньги договориться с венграми (полгода до конца контракиа, с возможностью продления на год), то нормальный такой размен получится. И Диму пристроить за рубеж, как он хотел, и возможно даже без потери в качестве.
турция ,не айс вариант,в испанию бы,в середняка пристроили,то да или италию,а так фигня полная,чемпионат турции,даже сейчас не сильнее рфпл,стадионы полные,атмосфера другая,это да,но не уровень футбола
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Макс Шева
Ответ ta-tosha
Сколько это в Мудриках? 17я часть? А если Бешикташ больше 3-4 не даст, что логично?. Тут даже на очко от Мудрика цена не дотянет :)
На очко Мудрика уже есть цена? Думал есть только трансферная стоимость футболистов,а такое они не продают
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Dmitry Orlov
Ответ Илюха аналитик
У меня один вопрос, а зачем он Бешекташу?
Эльвину Керимову задай этот вопроос, а не здесь.
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Dmitry Orlov
Ответ sashka.loker
Год контракта остаётся у Баринова просто
Сейчас - полтора года
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Dmitry Orlov
Ответ d.xoxlov
Так его в России за такие деньги заберут, нет?
Кто?
Кому он в России нужен, кто столько сможет дать? Перечисли.
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Dmitry Orlov
Новость СЭ написана не полностью.

В той же новости сказано: в качестве замены Баринову Локо рассматривает вариант приобретения опорника «Ференцвароша» и сборной Туниса Аиссе Лайдуни.

Если Баринова за 6, и при этом за меньшие деньги договориться с венграми (полгода до конца контракиа, с возможностью продления на год), то нормальный такой размен получится. И Диму пристроить за рубеж, как он хотел, и возможно даже без потери в качестве.
+2
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+2
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RKarpov
Свадьба была под угрозой срыва.
Невеста хотела венчаться в розовом платье, а жених не хотел венчаться совсем.
+6
-2
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ta-tosha
Сколько это в Мудриках? 17я часть? А если Бешикташ больше 3-4 не даст, что логично?. Тут даже на очко от Мудрика цена не дотянет :)
+4
-5
-1
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Фут.Боль
Ответ шлеп нога
3-4 млн, больше он не стоит
Откуда у тебя эта инфа? Из урока физкультуры в школе? 3-4, закончили? Если даже трансфермаркт в 9 оценивает. Локо просит адекватные деньги. Турки торгуются,как обычно,и цену сбивают, это у них в крови.
+3
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sashka.loker
Ответ Чётко_как_чечётка
Неожиданно адекватный запрос от руководства Локо.... Ещё бы % от перепродажи и будет очень неплохо.
Год контракта остаётся у Баринова просто
+3
-1
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