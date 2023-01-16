«Локомотив» хочет за Баринова 6 млн евро, «Бешикташ» пытается сбить цену («СЭ»)

« » ведет переговоры о переходе хавбека в « ».

По данным « », московский клуб хочет получить около 6 миллионов евро, а турецкая сторона пытается снизить запрашиваемую сумму.

Пока договориться не удалось, но прогресс возможен в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не хочет продавать полузащитника зимой.