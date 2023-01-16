«Локомотив» хочет за Баринова 6 млн евро, «Бешикташ» пытается сбить цену («СЭ»)
«Локомотив» ведет переговоры о переходе хавбека Дмитрия Баринова в «Бешикташ».
По данным «Спорт-Экспресса», московский клуб хочет получить около 6 миллионов евро, а турецкая сторона пытается снизить запрашиваемую сумму.
Пока договориться не удалось, но прогресс возможен в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» не хочет продавать полузащитника зимой.
Или дофига россиян в летнее ТО перешли в испанские клубы?
У этих команд запросто можно по паре опорников назвать, что Баринов не будет выше на голову как минимум одного из них.
Зениту с Барриосом и новым бразилом - ну прям конечно нужен Баринов в ротацию, куда ж деваться, давайте 6 лямов заплатим, чтобы он на скамейке посидел, да и Баре это офигеть как интересно будет.
В команде из Турции на 5 месте - хотя бы борьба за еврокубки есть, чего не в РПЛ.
Кому он в России нужен, кто столько сможет дать? Перечисли.
В той же новости сказано: в качестве замены Баринову Локо рассматривает вариант приобретения опорника «Ференцвароша» и сборной Туниса Аиссе Лайдуни.
Если Баринова за 6, и при этом за меньшие деньги договориться с венграми (полгода до конца контракиа, с возможностью продления на год), то нормальный такой размен получится. И Диму пристроить за рубеж, как он хотел, и возможно даже без потери в качестве.
Невеста хотела венчаться в розовом платье, а жених не хотел венчаться совсем.