Рассказов присоединился к «Крыльям» на сборе в Турции. Защитник переходит из «Спартака»

прибыл в расположение «Крыльев Советов».

25-летний защитник присоединился к самарской команде на сборе в Турции. Ранее сообщалось, что « » предложил «Крыльям» подписать игрока «почти бесплатно».

«Это квалифицированный и опытный игрок, который прошел все юношеские и молодежные сборные, играл со «Спартаком» в Лиге Европы.

Мы высоко оцениваем его потенциал и знаем, что он может прогрессировать», – сказал главный тренер « » Игорь Осинькин.