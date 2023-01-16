Рассказов присоединился к «Крыльям» на сборе в Турции. Защитник переходит из «Спартака»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Игорь Осинькин Николай Рассказов Футбол

Николай Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов». 

25-летний защитник присоединился к самарской команде на сборе в Турции. Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Крыльям» подписать игрока «почти бесплатно».

«Это квалифицированный и опытный игрок, который прошел все юношеские и молодежные сборные, играл со «Спартаком» в Лиге Европы.

 Мы высоко оцениваем его потенциал и знаем, что он может прогрессировать», – сказал главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.

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46 комментариев

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hett
Главное колян расово верный👊
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Тимофей Кушнир
Ну что ж, Крылья, теперь это ваша забота. Один совет: не выпускайте Колю в матче с Лестером, 4 пропустите.
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Александр Иванов
Ответ Ебздрогыч
«Это квалифицированный и опытный игрок, который прошел все юношеские и молодежные сборные, играл со «Спартаком» в Лиге Европы. Страшно даже вспоминать, через что прошли спартаковские болельщики, глядя на игру Коли...
Ну он же никого не предал и не убил... Но нервишки потрепал знатно
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Ярик01
"почти бесплатно" это Спартак доплатил?
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Ширко1986
А чего все взъелись то на него. Один дурачок написал про привоз и весь интернет как бараны. Да не супер, но он хотя бы старался и видно, что парень сам по себе нормальный. И по игре не особо хуже остальных на общем фоне. Для подстраховки и ротации вполне подходил свой. Продавать надо когда на замену кого то купили.
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Алексей Иванов
Удачи в Крыльях!
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Владимир Молявин
Удачи, Коля, в Крыльях!!!
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samarskij-kuzmich
Ну посмотрим, что из этого получится.
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Счастье жить
Спартак ослабляет конкурента, чивоуштам

бгг
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Joe Biden
Ответ Владислав88
Спартак забирает звёзд Крыльев, сливают им балласт, выигрывают все матчи без исключения у КС, но не фарм ни разу. А вот, когда Зенит с Сочи тоже самое делает, только что ещё и проигрывает Сочи, так всё империя зла. Своих брёвен в глазу не видят.
А 88 это HH? Я правильно понимаю?
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Peter Parker
Ответ Ivan Petrov
Да ладно вы нормальный Колян парень. Просто не для Спартака,а в Крыльях возможно зажжёт
Нормальный парень ныл в интервью на пару со своим агентом, что весь такой плохой Тедеско не оценил талантов Рассказова. И ладно бы просто ныл, Мижигурскис сливал инфу с тренировок Доменико
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Алексей Бирюков
Ответ Zenith forever
Молодец, вовремя бежал из наркокоманды.
Жалко здесь нельзя ругаться,а то бы я тебя огорчил,до невозможности.
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Dmitry Orlov
Как говорил кто-то: "Россия подарили миру Чайковского, Прокофьева и Рахманинова, а себе оставила Киркорова и Тимати".
Вот Крылья живут как-то так же: эта команда подарила российскому футболу Зиньковского, Пиняева и Сергеева, а себе оставила Гапонова и Рассказова.
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Amalfitano
"Загадочная история Коли Рассказова". В главных ролях Бред Полный Пит.
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Zenith forever
Молодец, вовремя бежал из наркокоманды.
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tommy_hell_trigger
«Это квалифицированный и опытный игрок, который прошел все юношеские и молодежные сборные, играл со «Спартаком» в Лиге Европы».

Самое главное забыли, что он никого не убил и не предал
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Владислав88
Спартак забирает звёзд Крыльев, сливают им балласт, выигрывают все матчи без исключения у КС, но не фарм ни разу. А вот, когда Зенит с Сочи тоже самое делает, только что ещё и проигрывает Сочи, так всё империя зла. Своих брёвен в глазу не видят.
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-5
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Алексей Магоев
Удачи Николаю в КС, может перезапустится, прокачается и когда-нибудь вернется в Спартак.
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Андрюха1981
Ответ igor.igorev
Нормальный игрок для середняка РПЛ. У нас Витёк Васин везде зажигал кроме ЦСКА.
Вот и возьмите его себе
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Иван Шуткин
Легенда Спартака, ассоциации связанные с его нереальным мастерством только хорошие ))))
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Артём Ольха
Ответ Ivan Petrov
Да ладно вы нормальный Колян парень. Просто не для Спартака,а в Крыльях возможно зажжёт
И не для арсенала тульского…
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Александр Андреев
Мамедов, Кульков, Комбаров, Тихонов, Самедов...... Легендарный спислк пополняется.... Теперь - Рассказов.
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Valentin Kompaneytsev
Нормально Григорий, отлично Константин.
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Олимпионик
История привозов Коли Рассказова продолжится)
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igor.igorev
Нормальный игрок для середняка РПЛ. У нас Витёк Васин везде зажигал кроме ЦСКА.
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