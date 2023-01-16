Рассказов присоединился к «Крыльям» на сборе в Турции. Защитник переходит из «Спартака»
Николай Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов».
25-летний защитник присоединился к самарской команде на сборе в Турции. Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Крыльям» подписать игрока «почти бесплатно».
«Это квалифицированный и опытный игрок, который прошел все юношеские и молодежные сборные, играл со «Спартаком» в Лиге Европы.
Мы высоко оцениваем его потенциал и знаем, что он может прогрессировать», – сказал главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.
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Вот Крылья живут как-то так же: эта команда подарила российскому футболу Зиньковского, Пиняева и Сергеева, а себе оставила Гапонова и Рассказова.
Самое главное забыли, что он никого не убил и не предал