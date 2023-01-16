Переговоры «Спартака» и «Бенфики» по Таварешу на финальной стадии. Португальцы хотят опцию обратного выкупа защитника
«Спартак» близок к приобретению защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.
По данным «РБ Спорт», переговоры достигли финальной стадии, и сейчас стороны обсуждают два вопроса: включение в договор опции обратного выкупа и варианты перечисления денег.
«Спартак» настаивает на более крупной сумме обратного выкупа, нежели хочет «Бенфика».
Сообщалось, что московский клуб могут предложить 21-летнему португальцу зарплату в размере 1-1,2 млн евро в год плюс бонусы
2. Он уехал не в Эмираты, а в Саудовскую Аравию
3. Криш уехал в 37, считай, на пенсию, а тут речь про 21-летнего пацана, которому нужно развиваться и показывать себя. Без еврокубков, я считаю, это путь в тупик.