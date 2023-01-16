Переговоры «Спартака» и «Бенфики» по Таварешу на финальной стадии. Португальцы хотят опцию обратного выкупа защитника

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Томаш Тавареш Футбол

«Спартак» близок к приобретению защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.

По данным «РБ Спорт», переговоры достигли финальной стадии, и сейчас стороны обсуждают два вопроса: включение в договор опции обратного выкупа и варианты перечисления денег.

«Спартак» настаивает на более крупной сумме обратного выкупа, нежели хочет «Бенфика».

Сообщалось, что московский клуб могут предложить 21-летнему португальцу зарплату в размере 1-1,2 млн евро в год плюс бонусы

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32 комментария

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Spartakus1984
Ответ Виталик Украинский
Опять разводят наш Спартак на деньги. Получается КБ клуб арендует игрока за приличные деньги, а затем игрок "приостановить контракт" или просто свинтит, ссылаясь на опцию. Как скажет Федун: при мне такого не было.
Получается зенит купил Ренана а затем игрок "приостановить контракт" или просто свинтит, ссылаясь на опцию. Или не?
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Spartakus1984
Ответ Еремеич
Пусть лучше впишут гарантии что не свинтит за бесплатно как многие из РПЛ
Че то я не пойму.зенит и Крансодар на днях подписали легов,и такой вопрос не поднимался,что могут свнитить а тут начали.Поверь,он идет к своему бывшему тренеру Абаскалю,и пока тот в Спартаке и Тавареш никуда не свнитит.+сейчас в договорах футболиство прописывается отдельно пункт при котором они не могут свинтить,если ты этого не знал.
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S1rAlex
Ответ Александр Мельников
Комментарий удален модератором
1. Не "Аналду", а Роналду. Если у тебя фиксация на мужских анусах, проверься у сексопатолога
2. Он уехал не в Эмираты, а в Саудовскую Аравию
3. Криш уехал в 37, считай, на пенсию, а тут речь про 21-летнего пацана, которому нужно развиваться и показывать себя. Без еврокубков, я считаю, это путь в тупик.
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Виталик Украинский
Опять разводят наш Спартак на деньги. Получается КБ клуб арендует игрока за приличные деньги, а затем игрок "приостановить контракт" или просто свинтит, ссылаясь на опцию. Как скажет Федун: при мне такого не было.
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Spartakus1984
Ответ ЗЕНИТ65
Какие гарантии, он инвалид.
Мантуан в зените (или был) три разрыва крестов.Но так ты не говорил когда он в зенит переходил.Мда уж.
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S1rAlex
Ответ semenoffp3trok
а что плохого в рпл вообще и в спартаке в частности, хорошая зп, наверняка с красивыми бонусами, шикарные условия, квартира в сити, водитель 24 часа в сутки, игра на новых стадионах, нет безумных скоростей
если кому-то нужно всё это, а не развитие - тогда да. Комфортный чемп, где не напрягаясь можно получать хорошую зп.
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Александр Мельников
Ответ S1rAlex
Где должны быть мозги у человека, чтобы ехать сейчас в рпл...))
Комментарий удален
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Spartakus1984
Ответ Иван Шуткин
Бенфика если продаёт Спартаку , значит не такой он уж и хороший ))
Ну раз хотят обрано выкупить,то значит не такой уж и плохой
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Александр Мельников
Ответ And-Rover
Берите Товарища, главное получите ещё от него денежную выгоду. Раскрутите его. И будет супер.
И он сбежит при первой же возможности)))
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Spartakus1984
какие хитрые и мерзские торговцы эти Бразило-Португалы))
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Алексей Гусев
Ответ Бухгалтер2021
Бенфика потом выкупит товарища за120
тысяч рублей?
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Алексей Гусев
Ответ S1rAlex
Где должны быть мозги у человека, чтобы ехать сейчас в рпл...))
а что ен так сейчас в РПЛ? в УПЛ же некоторые едут)
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Arti22
Гусь свинье не Тавареш
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semenoffp3trok
Ответ S1rAlex
Где должны быть мозги у человека, чтобы ехать сейчас в рпл...))
а что плохого в рпл вообще и в спартаке в частности, хорошая зп, наверняка с красивыми бонусами, шикарные условия, квартира в сити, водитель 24 часа в сутки, игра на новых стадионах, нет безумных скоростей
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Александр Мельников
Ответ ЗЕНИТ65
Какие гарантии, он инвалид.
Абелардо!)
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And-Rover
Берите Товарища, главное получите ещё от него денежную выгоду. Раскрутите его. И будет супер.
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Еремеич
Ответ Demetrio-77
Так он же не сможет свинтить, если я правильно понимаю. Могли свинтить те, кто заключал контракт до 24-го. Или я не прав?
Я не знаю подробностей, но думаю уефа сможет подредактировать свои указы в любой момент, так что ожидать можно чего угодно
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Виталик Украинский
Ответ Demetrio-77
Так он же не сможет свинтить, если я правильно понимаю. Могли свинтить те, кто заключал контракт до 24-го. Или я не прав?
Свинтить могут все леги, пока действует решение ФИФА, до лета этого года.
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S1rAlex
Где должны быть мозги у человека, чтобы ехать сейчас в рпл...))
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Demetrio-77
Ответ Еремеич
Пусть лучше впишут гарантии что не свинтит за бесплатно как многие из РПЛ
Так он же не сможет свинтить, если я правильно понимаю. Могли свинтить те, кто заключал контракт до 24-го. Или я не прав?
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Александр Быкович
Ответ Бременер
Почему не играет в сезоне? Травмирован или глухой лавочник?
Тяжёлая травма,разрыв крестов,не играл с мая!
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Ivan Petrov
Ответ ЗЕНИТ65
Какие гарантии, он инвалид.
Вроде не тебя подписывают?
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Бухгалтер2021
Бенфика потом выкупит товарища за120
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-1
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Семен Щукин
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Из Бенфики и за прайс меньше 100 млн?: очень подозрительно)
Согласен😁
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Ильдар Фарукшин
Если тренер хочет, то БЕРИТЕ
0
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