Переговоры «Спартака» и «Бенфики» по Таварешу на финальной стадии. Португальцы хотят опцию обратного выкупа защитника

« » близок к приобретению защитника «Бенфики» .

По данным «РБ Спорт», переговоры достигли финальной стадии, и сейчас стороны обсуждают два вопроса: включение в договор опции обратного выкупа и варианты перечисления денег.

«Спартак» настаивает на более крупной сумме обратного выкупа, нежели хочет « ».

Сообщалось, что московский клуб могут предложить 21-летнему португальцу зарплату в размере 1-1,2 млн евро в год плюс бонусы