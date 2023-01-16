Медведев – зрителю на Australian Open: «Иди ## ###»
Даниил Медведев резко отреагировал на выкрик с трибуны на Australian Open. Сегодня в первом круге он обыграл Маркоса Гирона – 6:0, 6:1, 6:2.
При счете 5:2 в третьем сете Медведеву что-то крикнули с трибун, он ответил: «Иди ## ###».
Судья вынес ему предупреждение.
Россиянин был недоволен тем, что судья не призвал зрителей к тишине, и перед следующим розыгрышем сказал: «Не попаду первую подачу, и ты вмешаешься?»
Медведеву будет тяжело с 3-го круга, а Рублеву – вообще с 1-го. Кто остановит Джоковича и Швентек? Разбираем сетки Australian Open
Все же в мире знают, что россияне самые духовные, добрые, воспитанные!
В очередной раз убеждаюсь, что недостаточно видеть перед собой информацию, нужно её грамотно проанализировать)
Судя по минусовке, у некоторых флажковых тут с этим проблемы))
- Вы там будете петь?
- Вы там будете слушать! (С):))
А теперь смотрю на медведева и понимаю, что некоторым теннисистам тоже стоило бы))
HIS FATHER CAN TALK EVERY POINT!!!
WHAT TIME? LOOK AT ME!
Oh, you are so bad man”(c)
Один из немногих реально классных моментов с того АО)
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