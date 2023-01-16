Медведев – зрителю на Australian Open: «Иди ## ###»

Теги Australian Open болельщики ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев резко отреагировал на выкрик с трибуны на Australian Open. Сегодня в первом круге он обыграл Маркоса Гирона – 6:0, 6:1, 6:2.

При счете 5:2 в третьем сете Медведеву что-то крикнули с трибун, он ответил: «Иди ## ###».

Судья вынес ему предупреждение.

Россиянин был недоволен тем, что судья не призвал зрителей к тишине, и перед следующим розыгрышем сказал: «Не попаду первую подачу, и ты вмешаешься?»

Медведеву будет тяжело с 3-го круга, а Рублеву – вообще с 1-го. Кто остановит Джоковича и Швентек? Разбираем сетки Australian Open

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31 комментарий

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ekaterina_)))
Ответ Дмитрий Сологубов
Постойте.Это какая-то брехня. Все же в мире знают, что россияне самые духовные, добрые, воспитанные!
Постойте, Даня давно живет в Монако!) Пхпх
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nicckk
Ответ Дмитрий Сологубов
Постойте.Это какая-то брехня. Все же в мире знают, что россияне самые духовные, добрые, воспитанные!
Конечно. Известно же что у россиян два языка. Русский и матерный. Вот он духовно и воспитанно послал на втором в нужном направлении товарища
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atelos
Ответ igor nn
Медведев играет в англосаксонской стране..милостиво разрешившей ему-игроку из страны изгоя и агрессора, выступить на турнире..А он значит вот так?Ну что ж..последствия пусть ждёт..Хамство черта Данички))
ну да ... "милостливо" )))))) Рейтинговые очки могли снять как было с Уимблдоном - вот и вся байда! Агрессор-кукловод по другую сторону океана!
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твинер без замаха
Ответ igor nn
Медведев играет в англосаксонской стране..милостиво разрешившей ему-игроку из страны изгоя и агрессора, выступить на турнире..А он значит вот так?Ну что ж..последствия пусть ждёт..Хамство черта Данички))
До последнего предложения был уверен, что это сарказм. От шутки к *****
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atelos
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Типичный утырочный медведь
может это ты кричал?
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VDX00
Ответ Nightyork97
Быдло, чего уж там скрывать
Зритель да. А тут правильный ответ.
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Дмитрий Сологубов
Постойте.Это какая-то брехня.
Все же в мире знают, что россияне самые духовные, добрые, воспитанные!
+4
-4
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krupin82
Всё по полочкам разложил.А судья-тряпочка.
+1
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HoratioH
Ответ твинер без замаха
Хамство редко затухает само (я про зрителя), если позволяют выкрики, дальше начнёт орать перед второй или во время розыгрыша.
Хамство тут только от одного в край оборзевшего спортсмена, который думает, что ему все позволено. А глоры с восторгом хавают
+3
-3
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Nightyork97
Быдло, чего уж там скрывать
+5
-4
+1
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твинер без замаха
Хамство редко затухает само (я про зрителя), если позволяют выкрики, дальше начнёт орать перед второй или во время розыгрыша.
+2
-2
0
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nicckk
Есть подозрение что после прошлого года они так и будут ему под руку кричать. В Австралии публика так сказать известная
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Verdo
Ответ murzzzzzilka
Ты про себя?
это пингвин)
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Nikolay Stavrogin
Ответ Alla Tishkova
А в чем он не прав, если судья - пельмень не может работать с публикой? Вспомнила как Карлос Бернардос на каком-то матче сказал в микрофон какому-то крикуну, мол, тут столько-то тысяч человек пришли смотреть теннис и только вы кричите как сумасшедший. После этого, идиот на трибунах заткнулся. 👍
Какая огромная разница в уровне культуры в приведённом примере)
В очередной раз убеждаюсь, что недостаточно видеть перед собой информацию, нужно её грамотно проанализировать)
Судя по минусовке, у некоторых флажковых тут с этим проблемы))
+3
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-5
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Dym86
Ответ Евгений Фабиянчук
“His father can talk every point. HIS FATHER CAN TALK EVERY POINT!!! WHAT TIME? LOOK AT ME! Oh, you are so bad man”(c) Один из немногих реально классных моментов с того АО)
Вот это истерика у него была тогда. Судье, надеюсь, психотерапевта оплатили :)
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-2
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N.S.A.8.5
А если бы на Джоковича кричали то что было бы?
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Холден Колфилд
Типичный Данюша)
+2
-1
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Alla Tishkova
А в чем он не прав, если судья - пельмень не может работать с публикой? Вспомнила как Карлос Бернардос на каком-то матче сказал в микрофон какому-то крикуну, мол, тут столько-то тысяч человек пришли смотреть теннис и только вы кричите как сумасшедший. После этого, идиот на трибунах заткнулся. 👍
+21
-3
+18
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murzzzzzilka
Ответ Жечка Дырова
Иди лесом?
- Идите в сад!
- Вы там будете петь?
- Вы там будете слушать! (С):))
+3
-3
0
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murzzzzzilka
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Типичный утырочный медведь
Ты про себя?
+18
-2
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Nikolay Stavrogin
Я раньше думал, зачем футболеры постоянно рот закрывают, когда говорят на поле, что они там такого ценного могут сказать?)
А теперь смотрю на медведева и понимаю, что некоторым теннисистам тоже стоило бы))
+2
-7
-5
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Евгений Фабиянчук
“His father can talk every point.
HIS FATHER CAN TALK EVERY POINT!!!
WHAT TIME? LOOK AT ME!
Oh, you are so bad man”(c)
Один из немногих реально классных моментов с того АО)
+10
-4
+6
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Кавабунга Шреддоголовый
Комментарий скрыт
+9
-18
-9
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Евгений Фабиянчук
What a king!
👑
+3
-4
-1
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igor nn
Комментарий скрыт
+3
-20
-17
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