Медведев – зрителю на Australian Open: «Иди ## ###»

резко отреагировал на выкрик с трибуны на . Сегодня в первом круге он обыграл Маркоса Гирона – 6:0, 6:1, 6:2.

При счете 5:2 в третьем сете Медведеву что-то крикнули с трибун, он ответил: «Иди ## ###».

Судья вынес ему предупреждение.

Россиянин был недоволен тем, что судья не призвал зрителей к тишине, и перед следующим розыгрышем сказал: «Не попаду первую подачу, и ты вмешаешься?»

Медведеву будет тяжело с 3-го круга, а Рублеву – вообще с 1-го. Кто остановит Джоковича и Швентек? Разбираем сетки Australian Open

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