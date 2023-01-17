Овечкин – 3-й россиянин в истории НХЛ с 650+ передачами за карьеру. У Малкина – 728, у Федорова – 696

– 3-й россиянин в истории с 650+ передачами за карьеру.

Сегодня капитан « » выступил ассистентом при первой шайбе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:3 ОТ).

На счету нападающего стало 1460 (810+650) очков в 1320 матчах за карьеру.

Ранее до отметки 650 передач добрались только двое россиян – («Питтсбург», продолжает карьеру, 728 в 1024 играх) и (696 в 1248).

Овечкин против «Айлендерс»: 20-я передача в сезоне, 2 броска, 5 хитов и «+1» за 21:25. У него 50 очков в 46 играх