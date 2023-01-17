Овечкин – 3-й россиянин в истории НХЛ с 650+ передачами за карьеру. У Малкина – 728, у Федорова – 696
Александр Овечкин – 3-й россиянин в истории НХЛ с 650+ передачами за карьеру.
Сегодня капитан «Вашингтона» выступил ассистентом при первой шайбе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:3 ОТ).
На счету нападающего стало 1460 (810+650) очков в 1320 матчах за карьеру.
Ранее до отметки 650 передач добрались только двое россиян – Евгений Малкин («Питтсбург», продолжает карьеру, 728 в 1024 играх) и Сергей Федоров (696 в 1248).
Овечкин против «Айлендерс»: 20-я передача в сезоне, 2 броска, 5 хитов и «+1» за 21:25. У него 50 очков в 46 играх
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 50 очков (30+20), 47 игр
Всего - 1460 очков (810+650), 1320 игр