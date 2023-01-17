Орлов – 1-я звезда матча с «Айлендерс»: гол в овертайме, передача и «+2» за 25:56. У него 3+11 в 30 играх

Теги Айлендерс Вашингтон НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов забил в овертайме матча с «Айлендерс» и был признан 1-й звездой.

Российский защитник принес «Вашингтону» победу над клубом с Лонг-Айленда (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ

На счету игрока стало 13 (3+10) очков в 30 играх при полезности «+12». 

Сегодня Орлов (25:56 – 2-е время в «Кэпиталс», 1:06 – в меньшинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ. Также применил 2 силовых приема и допустил 2 потери. 

1 комментарий

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Павел Мальцев
Наконец-то Лавиолет убрал Эллера и получилось три крепких равноценных звена Стоума, Кузнецова и Бекстрема, каждое из которых внесло свой вклад в победу. Если первый тайм Вашики проспали, то второй и третий период сыграли как надо. Еще пару матчей и будет химия нужная в каждом звене, а там можно и попробовать в ПО пошуметь
+2
0
+2
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