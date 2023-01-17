Орлов – 1-я звезда матча с «Айлендерс»: гол в овертайме, передача и «+2» за 25:56. У него 3+11 в 30 играх
Дмитрий Орлов забил в овертайме матча с «Айлендерс» и был признан 1-й звездой.
Российский защитник принес «Вашингтону» победу над клубом с Лонг-Айленда (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На счету игрока стало 13 (3+10) очков в 30 играх при полезности «+12».
Сегодня Орлов (25:56 – 2-е время в «Кэпиталс», 1:06 – в меньшинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ. Также применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.
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