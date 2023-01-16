«Металлург» выиграл 4 из 5 матчей у «Салавата» в сезоне. Магнитогорцы забили 3 гола в 3-м периоде
«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в четвертый раз в этом сезоне.
Команда тренера Ильи Воробьева переиграла уфимский клуб (3:2) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
При счете 0:1 в третьем периоде магнитогорскому клубу удалось забросить три шайбы подряд – дубль сделал Николай Голдобин, еще один гол забил Филипп Майе.
Уфимцы однажды выиграли у магнитогорцев в этом сезоне – со счетом 2:0 8 января.
В активе «Металлурга» четыре победы – 3:2, 2:1, 3:1 и 3:2. Три из четырех побед магнитогорцы одержали в Уфе.
«Металлург» занимает третье место в таблице Восточной конференции (65 очков), «Салават Юлаев» находится на пятой позиции (63 очка).
Унывать конечно рано, но сегодня почему то особенно обидно мне было, хз зачем так.
Салават вперёд 💚