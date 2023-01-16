«Металлург» выиграл 4 из 5 матчей у «Салавата» в сезоне. Магнитогорцы забили 3 гола в 3-м периоде

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Хоккей

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в четвертый раз в этом сезоне.

Команда тренера Ильи Воробьева переиграла уфимский клуб (3:2) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

При счете 0:1 в третьем периоде магнитогорскому клубу удалось забросить три шайбы подряд – дубль сделал Николай Голдобин, еще один гол забил Филипп Майе.

Уфимцы однажды выиграли у магнитогорцев в этом сезоне – со счетом 2:0 8 января.

В активе «Металлурга» четыре победы – 3:2, 2:1, 3:1 и 3:2. Три из четырех побед магнитогорцы одержали в Уфе.

«Металлург» занимает третье место в таблице Восточной конференции (65 очков), «Салават Юлаев» находится на пятой позиции (63 очка).

12 комментариев

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Миха Домовой
Ответ SALAVAT BROTHER
Уровни игроков заметно разнятся. При всём уважении к любимой команде, если пройдут первый круг плей-офф - я уже буду искренне рад! Унывать конечно рано, но сегодня почему то особенно обидно мне было, хз зачем так. Салават вперёд 💚
Очень обидно, словами не передать, на мой взгляд глупое поражение, это так. Но как бы то ни было, все равно, За Салават Юлаев!
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OLE!
Ответ Stepan Moris
Странно, более или менее адекватная игра Металлурга. Не смотря на то, что до середины 3 периода было очень тревожно. Получается могут играть, если захотят.
Могут, ты зря паникуешь. Проблема исключительно психологическая. Главное в таблице не провалились пока штормило. Сейчас будут хорошие игры, расслабиться не дадут, а наш главный враг - это самоуспокоение и хиханьки-хаханьки на скамейке (так прошлый финал сами отдали армейцам).
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OLE!
Ответ SALAVAT BROTHER
Уровни игроков заметно разнятся. При всём уважении к любимой команде, если пройдут первый круг плей-офф - я уже буду искренне рад! Унывать конечно рано, но сегодня почему то особенно обидно мне было, хз зачем так. Салават вперёд 💚
Зато видно, что очень организованно играет Салават. Козлов молодчик. Через несколько лет совсем заматереет, а пока очень осторожничает.
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Болельщик МГ
Ответ Михаил Барвинский
Что с Динамо в Москве, очки отдали, что сегодня....
Да они вообще всем очки отдали. У Салавата должно быть вообще 102 очка на данный момент.
+3
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+3
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Михаил Барвинский
Что с Динамо в Москве, очки отдали, что сегодня....
+2
0
+2
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Михаил Барвинский
Ответ Aleksander S
С победой конечно. Но почему постоянно в третьем периоде включается режим овоща в своей зоне, мне не понятно. Хотелось бы больше красивой и динамичной игры.
Это по системе трактора...
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Болельщик МГ
Ответ Ачиваков Марат
Фонбет, Фонбет, Фонбет!!!
Какой Фонбет ? Металлург был фаворит до матча, Металлург и выиграл
+3
-2
+1
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Stepan Moris
Странно, более или менее адекватная игра Металлурга. Не смотря на то, что до середины 3 периода было очень тревожно. Получается могут играть, если захотят.
0
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0
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SALAVAT BROTHER
Уровни игроков заметно разнятся. При всём уважении к любимой команде, если пройдут первый круг плей-офф - я уже буду искренне рад!

Унывать конечно рано, но сегодня почему то особенно обидно мне было, хз зачем так.

Салават вперёд 💚
+4
0
+4
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Aleksander S
С победой конечно. Но почему постоянно в третьем периоде включается режим овоща в своей зоне, мне не понятно. Хотелось бы больше красивой и динамичной игры.
0
0
0
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Ачиваков Марат
Фонбет, Фонбет, Фонбет!!!
+4
-4
0
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Иван Шуткин
Молодцы !! Хорошо мне помогли в третьем периоде )
+1
-1
0
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