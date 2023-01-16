Ришарлисон о вылете Бразилии с ЧМ-2022: «Это был шок, это хуже, чем потерять члена семьи. Мы отправились туда, чтобы поднять кубок»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм ЧМ-2022 Ришарлисон Футбол

Ришарлисон высказался о вылете сборной Бразилии с чемпионата мира-2022.

Южноамериканская команда дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии (1:1, пен. 2:4). 

«Это был шок, я не знаю... Я думаю, это хуже, чем потерять члена семьи. От этого трудно восстановиться. Даже сегодня, когда я смотрю видео в своих социальных сетях, мне становится грустно.

Но мы должны двигаться дальше. Я все еще молод, и я верю, что у меня впереди еще один или два чемпионата мира.

Нашей целью было стать чемпионами. Я забил очень хороший гол [в ворота Сербии], но это не было моей целью. Мы отправились туда, чтобы поднять кубок. Но я рад этому голу, я думаю, что люди начали узнавать меня лучше. Это было очень важно для моей карьеры», – сказал нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии в интервью ESPN Brasil. 

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69 комментариев

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Олег Ринкевич
Ответ Evil
Неумный, мягко говоря, пинатель мяча. Получается, выбрал бы смерть близкого человека, чем вылет с ЧМ 🤡
Это ещё что! Я вот не сразу увидел слово "семьи" в этом предложении!!!
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maddantist maddantist
Пусть скажет спасибо, что после 1:7 на Маракане, Бразилия снова фаворит.
Умные так не считают, а не умные плачут какими-то там слезами.
Бразилии нужно очень много сделать, чтобы выиграть Кубок мира.
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Рашпель793
Чушь откровенную ляпнул, даже со скидкой на то, что бразилец у которых футбол как религия.
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HellLight
Любопытное сравнение. Интересно он уже понял что сморозил ерунду.
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Олег Момус
Идиот, что было понятно ещё после того , как он себе любимого на спину набил.
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ЖУЛИК
Debil
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Илья Владимирович
Те, другими словами, он готов на кубок маму променять?
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александр модов
Да легко вы могли поднять кубок, в чемпионате мира по танцам. И сейчас можете) А в футболе надо выигрывать и сражаться, а не танцевать.
+1
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Усатый КозлоБык ©
Жаль конечно что вы лохонулись
Думаю бригаду Леопольда выкинули бы с чемпа
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Damst
Одна палка, два струна - Казахстан моя страна
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Xabi Alonso78
Ответ Арман Бижанов
Как можно ставить простую игру выше человеческой жизни, даже если ты бразилец?
Ты реально думаешь, что футбол - это простая игра? Во круг него крутятся огромные бабки
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Red Line
Ришарлисон подтвердил свой статус кретина)
Молодец!
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Бекболот Жолборсов
Мне кажется не правильно перевели
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Caterina
Ненормальный..
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nick-basil
Лучший голешник забил. Супер
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Peter Parker
Родственники Ришарлисона: 🗿🗿🗿
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Владислав Романов
Капец у него приоритеты в жизни, не зря ушёл в ттх
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trav
Нет, не хуже
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Spartakus1984
Может его слова не правильно перевели
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TravenS
Клоун, что тут скажешь
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Tornado of Souls
Ответ Арман Бижанов
Как можно ставить простую игру выше человеческой жизни, даже если ты бразилец?
Ну как бы такие моменты как победа на ЧМ - это то, что составляет смысл жизни профессионального футболиста.
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Кино Музыка
Вы приехали туда пижонить.
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Alar
Природа не обременила его интеллектом, поэтому не судите строго
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Pixel 7 Pro.
Одержимость футболом играет с Бразилией злую шутку.
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Splin
Ну сравнил..🙄😬т .е предложи ему мол, вы Чемпионы, но кто-то из твоих близких отдыхать навсегда, выбрал бы чемпионство....м-да. Это же надо быть совсем.......
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