Ришарлисон о вылете Бразилии с ЧМ-2022: «Это был шок, это хуже, чем потерять члена семьи. Мы отправились туда, чтобы поднять кубок»

высказался о вылете сборной Бразилии с чемпионата мира-2022.

Южноамериканская команда дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии (1:1, пен. 2:4).

«Это был шок, я не знаю... Я думаю, это хуже, чем потерять члена семьи. От этого трудно восстановиться. Даже сегодня, когда я смотрю видео в своих социальных сетях, мне становится грустно.

Но мы должны двигаться дальше. Я все еще молод, и я верю, что у меня впереди еще один или два чемпионата мира.

Нашей целью было стать чемпионами. Я забил очень хороший гол [в ворота Сербии], но это не было моей целью. Мы отправились туда, чтобы поднять кубок. Но я рад этому голу, я думаю, что люди начали узнавать меня лучше. Это было очень важно для моей карьеры», – сказал нападающий « » и сборной в интервью ESPN Brasil.