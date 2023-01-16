Ультрас «Левски» провели акцию протеста против игр с командами из России. Болгарский клуб хотел играть в форме в цветах флага Украины

Ультрас « » выступили против спаррингов с клубами из России на зимних сборах в Дубае.

Недовольство активных фанатов связано с выбором российских команд в качестве соперников, несмотря на международные ограничения в отношении российского спорта, сообщает «Сега».

Во время акции, прошедшей на станции «Виваком Арена», болельщики «Левски» вывесили несколько плакатов на политическую тему. Руководство болгарского клуба пока не отреагировало на акцию, проведенную фанатами.

Несколько дней назад стало известно, что «Левски» планировал выйти на матчи с российскими клубами в форме в цветах украинского флага. Об этом писал Sportal.bg.

В ходе сборов «Левски» должен был провести три матча с командами из России – с «Краснодаром», «Спартаком» и « ». Первый матч – с « », который должен был состояться 17 января, был отменен по решению российского клуба без объяснения причин. Матчи со « » (22 января) и «Уралом» (31 января) пока не отменены.