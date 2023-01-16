Ультрас «Левски» провели акцию протеста против игр с командами из России. Болгарский клуб хотел играть в форме в цветах флага Украины

Теги Спартак высшая лига Болгария Левски товарищеские матчи (клубы) происшествия болельщики Урал Краснодар Политика Футбол

Ультрас «Левски» выступили против спаррингов с клубами из России на зимних сборах в Дубае.

Недовольство активных фанатов связано с выбором российских команд в качестве соперников, несмотря на международные ограничения в отношении российского спорта, сообщает «Сега».

Во время акции, прошедшей на станции «Виваком Арена», болельщики «Левски» вывесили несколько плакатов на политическую тему. Руководство болгарского клуба пока не отреагировало на акцию, проведенную фанатами.

Несколько дней назад стало известно, что «Левски» планировал выйти на матчи с российскими клубами в форме в цветах украинского флага. Об этом писал Sportal.bg.

В ходе сборов «Левски» должен был провести три матча с командами из России – с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом». Первый матч – с «Краснодаром», который должен был состояться 17 января, был отменен по решению российского клуба без объяснения причин. Матчи со «Спартаком» (22 января) и «Уралом» (31 января) пока не отменены.

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192 комментария

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anastasia Krugova
Ответ Камбоджа Иванов
Надеюсь, российскую нефть они тоже красят в цвета украинского флага
Ха-ха)) да уж))) интеллект равен 0 . Бро )) ЕС уже не покупает российских газ и нефть )))) ты че спал последних пол года?? уже новая методичка ))вместо 200 лярдов продаж ресурсов на Запад , теперь мы радуемся продаже на 30 лярдов на Восток ))))))но зато там настоящие друзья )))))))))
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Spartakus1984
Ответ Ковид 07.10.52
Еще как были с нами, был там и знаю...
Ну да,ну да
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Spartakus1984
Ответ Павел Мельников
И че? Не, вот реально интересно, какие выводы ты на этом сделал. Без дураков. Если Орбан сейчас че-нибудь ляпнет из того, что тебе понравится, ты же не будешь вспоминать, кто у них там и на чьей стороне воевал?
Какие выводы?Историю изучал мировую.Как и многие.
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Ответ Ширко1986
Придурки. Поддержали братьев славян. Если бы не Россия, сейчас бы ультрас ходили в чалме кофе разносили турецкому султану.
Но в Турции более миллиона россиян имеют внж, а в курортный период там отдыхает 15-20 процентов страны. Т.е по твоей логике, болгары носили бы кофе рос туристам?)
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Akhor100
Краснодар красавцы - нет, так нет и комментировать тут нечего, это всего лишь товарняк для набора формы. Хайповать за наш счет не надо, пусть сами с собой в украинской форме двусторонки играют.
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здоровяк
Ответ Андрей Балабаев
Эти "братушки" 500 лет под турками были. Россия их освободила, клялись в вечной любви благодарности. Не проходит 50 лет воюют против России в 1 мировой войне. Ещё 20 во 2. Вот такие вот моралисты. А болгарский футбол уже больше 20 лет в глубокой ж
Ну Империя их не освобождала просто так, а боролась за влияние и земли с османами.
Не надо толкать теории тут про безвозмездность помощи.
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Илья Нагорный
Ответ Spartakus1984
Такие же фашики как твой укр. Бандера.Так что ничего удивительного.
напомните, какие отношения были между СССР и нацистской Германией до 22 июня?)
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шампион
На политическую тему! И их даже не посадили! Вот гейропа, тьфу!
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Nikolay Kudrin
Ответ Spartakus1984
Как буд то они раньше были за нас.Напомню, Болгарское царство во Второй мировой войне было союзником нацистской Германии
Были за нас. Пока действовала сделка нефть в обмен на помидоры.
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dem
Им больше подходит название - Левински.
И с оригинальным названием созвучно и что самое главное сразу понятно что они делают.
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Spartakus1984
Ответ Павел Мельников
Когда врагами называют болгар, аргументируют это тем, что в ВМВ они были вместе с немцами. Когда врагами называют англичан - то они с немцами не были, но "все равно хитрые и хотели учинить что-то против нас". Союзником быть невозможно, а во враги записать - так это запросто. Повод найдется.
Англичане,Американцы тоже были с фашистами,они продавали им оружие,но когда поняли,что Гитлер и против них может пойти,только тогда пришлось вступить в войну.
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anastasia Krugova
Странно )) вата говорит что в болгарии любят русских )) а оно вот как ... опять тв обманул простых русских)))
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Илья Нагорный
Ответ Виталий Миронов
Все под Европу легли ,ещё сербам осталось лечь ,вообще красота будет.
может быть просто там хорошо народу? или по крайней мере лучше,чем под Россией или Совком, не задумывались?)
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Павел Мельников
Ответ Адекватник
У Болгар долгая история такого поведения. Будучи частью, так скажем, Византийского мира, они всю дорогу бунтовали, клеветали, устраивали заговоры и так далее. Каждый раз это кончалось получением люлей от хазар, турок и пр, упадком и регрессом, затем "византийский мир" их опять собирал в кучу, отряхивал от пыли, приводил в порядок, там опять шло развитие, укреплялось государство, а потом они снова занимались ерундой. И так по кругу. Судьба такая...
Империи - они такие, да. Метрополия всегда лишь отряхивает, приводит в порядок и оцивилизовывает, но никогда не разоряет, не смывает идентичность и не ассимилирует. Ах, забыл - это про восточные империи все. Западные - с точностью до наоборот.
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Maxim Vasnechov
Ответ Ширко1986
Придурки. Поддержали братьев славян. Если бы не Россия, сейчас бы ультрас ходили в чалме кофе разносили турецкому султану.
Не ходили бы. Османской империи нету уже больше 100 лет, как и её султана. Все империи разваливаются.
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bsv067
Ответ Илья Нагорный
молодцы. Это называется гражданская позиция в демократической стране.
Гражданская позиция фанатов. Уже смешно.
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Олег Новиков
Ответ BeastI666I
ахаха стеб?! ))))
Мем такой есть, о новостях из риа новостей.
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Илья Нагорный
Ответ Spartakus1984
Как буд то они раньше были за нас.Напомню, Болгарское царство во Второй мировой войне было союзником нацистской Германии
в СССР в первые 2 года Второй Мировой кем был для нацистской германии? Про базис Норд слышали когда-нибудь и про совместный парад РККА и Вермахта в Бресте?)
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шалтай болтай
А ведь каким друзьями считались, не даром поговорка гласит,,,, не имей сто друзей, а имей сто рублей....
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Montenegro Serbian
Ответ Павел Мельников
Тогда даже интересно, кого можно настоящими друзьями считать. Из стран варшавского договора со всеми остальными отношения только хуже, по сравнению с Болгарией. Из б. СССР тоже 3-4 страны.
Какие вообще могут быть дружеские отношения между какими-то странами, когда одна из них изначально ставит себя выше другой за счёт имперских амбиций?
Увы, но это правда жизни: с такими странами как Россия, США или Китай как правило не дружат, а вынужденно сотрудничают, но в "глубине души" недолюбливают.
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Олег Новиков
Ответ Montenegro Serbian
Кто тебе вообще плюсы ставит? Ты с сербами перепутал что ли? Болгария одна из самых антироссийских стран (наравне с Польшей), не из числа стран Прибалтики.
Вы видимо не в теме. Почитайте рубрику риа новостей. Там есть "Болгары восхитились "что угодно, что произошло в России"". Или просто в поиске забейте.
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Илья Нагорный
Ответ BaltikaSPb
Во время Великой Отечественной Болгария была союзником нацистской Германии Это все что надо знать о "братушках"
во первые 2 года Второй Мировой СССР был кем для нацистской Германии? И дальше был бы, если бы не 22 июня. Так что молчали бы лучше)
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Александр Кудрявцев
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Вышли бы в украинской форме и проиграли бы. Отлично получилось бы.
Ну и хотели было выйти в такой форме, так Краснодар обломил
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Лопушок
Ответ Spartakus1984
В сегодняшнем дне Бандера-Фашист герой Украины.Какой прошлый день,кто фашисты?Очнись зомби.
а в России герой Сталин, при этом СССР был единственной страной, у которой были договоры о дружбе и с Гитлером, и с Муссолини
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Ярик01
Ответ Arti
Германию, которая залила весь мир кровью, вернули в 1950 году обратно в европейскую футбольную семью. Всего через пять лет.
После капитуляции, разделения страны и полной смены курса с отказом от прошлого вернули Германию.
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