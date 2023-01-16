Вероника Степанова: «Что общего между российским газом и моим коньковым ходом? Ни того, ни другого Западная Европа этой зимой не увидит»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Политика Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась о санкциях в отношении России.

«Хотите знать, что общего между российским газом и моим коньковым ходом? Ни того, ни другого Западная Европа этой зимой не увидит.

Лишили себя по собственной инициативе, ничего абсолютно этим не добившись. Уверена, что без меня они переживут, не сломаются. Без газа – не уверена, я читаю, что стройки встали по всей Германии, например.

Между тем 97% граждан Венгрии, принявших участие в национальных консультациях, высказались против санкций Евросоюза в отношении России.

97%! Вы думаете в Германии или Италии цифры такого референдума намного отличались бы?

Дали 3% радикалов собой управлять – теперь живите без газа, русских туристов и… правильного конькового хода 😛» – написала Степанова в телеграм-канале.

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88 комментариев

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Буратинка
Вот это вштырило! Не знал что у мельдония такие интересные побочные эффекты.
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Извилина Заремы
Что общего между российским газом и одной громкой лыжницей? За 1000 кубов российского газа китайцы готовы платить несколько сотен долларов...
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*Vladko*
Да пoфиг в Европе всем... Это у неё в каждом вью плач Ярославны. При этом она элементарных вещей не понимает, вроде 97-ми процентов в опросах - не бывает такого единодушия вообще ни в одном вопросе, если эти опросы не в России проводятся. Даже по самым, казалось бы, очевидным темам - мнения не выдадут такого единодушия.
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Pikachu Pikachu
Ответ dalmolchun
Что ж вы такое безмолвное стадо что ли?)
Вообще-то в истории так всегда и было. Кучка активных людей навязывает свою волю остальным. Или Вы думаете в 1917 в России было много большевиков?
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Матвей Суицидин
Какая же она глупенькая. Улыбнуло про остановившиеся стройки в Германии? Они уже сами верят в тот бред, который нам втирают. Про теплую зиму и падение цен на газ они не слышали, похоже и инфу черпают из сказок, которые сами и сочинили.
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ASH11
ахахха
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molot p
расскажите ей что газ как качали, так и дальше качают в европу, только теперь по одной ветке. и на зиму в европе газа российского уже закачано сколько надо
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dalmolchun
Ответ Саша
Мы тоже дали 3% радикалов управлять страной)
Что ж вы такое безмолвное стадо что ли?)
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Kobynick
Ей бы в стенд-апе выступать. С такими-то шутками.
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Карпесов
Ответ Obdob
тем временем цены на газ в Европе рухнули на 11% до минимума с сентября 2021 😂
так ходят слухи, что они теперь там сами цены регулируют.
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Vitaly Rogulin
А еще ни то, ни другое им уже не особо и нужно
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Mitya78
Между тем 97% граждан Венгрии, принявших участие в национальных консультациях, высказались против санкций Евросоюза в отношении России.

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Как получатель подобных писем могу сказать, что это просто опрос в интернете.
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rocky12
Господи, кто ей все это продолжает писать? Уже год почти как...
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pg5kcmgytn
Говорит она, а стыдно почему-то мне
+3
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Алексей Мирутко
Ответ HoratioH
Такое ощущение, что Степанова — это внебрачный ребёнок соловьева и симоньян
Степанова - плод инцеста🤷‍♀️
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Евгений Цыбулин
Ей надо патриотические интим-услуги открыть)Папик может и обанкротится,под санкциями-а зарабатывать надо)))
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Саша
Мы тоже дали 3% радикалов управлять страной)
+3
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Ol1
Ответ Sanan1908
🤷🏻‍♂️ живу в Германии , и газ и свет и вода есть))
А стройки?! Стройки стоят?!
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dalmolchun
Ответ Великий Кукурузо
По Яндексу новости видел, что газ упал очередной раз в цене на спотовом рынке🤦🏻‍♂️🤡😬
без спота он шел по 100 -_-
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Mitya78
У нас газ из Африки.
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Ol1
Ответ Data Architector
В Думе Степановой уже табуретку поставили...
Осталось верёвку с мылом...
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YOKODZUMA
будет ли для нее открытием что путинские друзья продолжают продавать газ проклятой гейропе?
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YOKODZUMA
Ответ Data Architector
В Думе Степановой уже табуретку поставили...
два стула
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dalmolchun
Забурлило 3 процента населения России )
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kama2014
Отдыхал в Праге 2 недели назад, окно открывал, жара в номере. План Путина заморозить Европу провалился.
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