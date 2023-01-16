ФФКР: «Тема с переходом Дэвис и Смолкина даже не поднималась. СМИ распространяют ничем не подтвержденную информацию»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР сборная Израиля переходы Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Федерация фигурного катания России (ФФКР) отреагировала на информацию о том, что российский танцевальный дуэт Диана ДэвисГлеб Смолкин может перейти в сборную Израиля.

Ранее об этом сообщили «Р-Спорт» и американский журналист Дейв Лиз.

«Тема с переходом Дэвис и Смолкина даже не поднималась, это все предположения СМИ, которые распространяют ничем не подтвержденную информацию», – заявили в ФФКР.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

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15 комментариев

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Пользователь Гугла
Знать не знаю, ведать не ведаю
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Саша Кутузова
Ответ tanya_1111
Ну да, ну да, мы же первый год ФК смотрим и про подковерные игры ничего знать не знаем, все же в ФК ведут себя абсолютно по правилам, ЭГ кстати не исключение.
По сути есть что ответить? Документы, ссылки на представителей федерации Америки или Израиля? А молоть языком никто не мешает, у одних это называется богатое воображение, у других - сплетня, у третьих - инсайд.
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Евгений Цыбулин
ФФКР торгуется там,что-ли?Или все уже решено и это,просто хорошая мина,при плохой игре?)
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Greenwhite
Вот одного не могу понять. Возьмём результаты Дэвис-Смолкина в сезоне 2021-22. Результат в декабре (ЧР) - 207,7 балла, в феврале (ОИ) - 179,8. То есть к важнейшему старту в своей жизни спортсмены, судя по оценкам, вообще не готовились!!! Иначе как ещё объяснить минус 28 баллов всего за полтора месяца? И тут возникает вопрос. Какой федерации в принципе нужна пара, у которой к важнейшим стартам сезона идёт катастрофический спад в результатах?
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tanya_1111
Ответ Саша Кутузова
А куда должны отправиться спортсмены, желающие менять гражданство? Вы правила перехода знаете? Федерация должна получить запрос от другой Федерации. Если переговоров между федерациями нет, то и темы для обсуждения нет. А делать грин-карту можно и не меняя федерации. Это уже личная история.
Ну да, ну да, мы же первый год ФК смотрим и про подковерные игры ничего знать не знаем, все же в ФК ведут себя абсолютно по правилам, ЭГ кстати не исключение.
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Философия
Ответ Е...С
А в сентябре без проблем начнут за другую сборную катать.
Согласие нашей Федерации теперь не нужно?
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Анна Беляева
Ответ Е...С
А в сентябре без проблем начнут за другую сборную катать.
Чтобы в сентябре начать кататься за другую сборную в мае надо от федерации израиля получить запрос на переход. Никакого иного "беспроблемно" не будет.
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Саша Кутузова
Ответ tanya_1111
Было бы странно если бы ДС при желании перейти в другую сборную первым делов в ФФКР отправились бы. ))
А куда должны отправиться спортсмены, желающие менять гражданство? Вы правила перехода знаете? Федерация должна получить запрос от другой Федерации. Если переговоров между федерациями нет, то и темы для обсуждения нет. А делать грин-карту можно и не меняя федерации. Это уже личная история.
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АРХАТ
ФФКР: «Дэвис и Смолкин не выступают за Израиль, а просто катаются под их флагом"
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Jessi
Значит точно переходят )
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Irina Kistler
Ответ Е...С
А в сентябре без проблем начнут за другую сборную катать.
По хорошему было бы неплохо, чтобы юристы от имени федерации подали иск на журналистов, блогеров напечатающие эти фэйки , тем самым пополнив казну. В России эти сейчас реально сделать, не заплатили, заблокировали бы сайты . Вайцеховская от газеты печатает, там есть что взять.
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Лека-Лека
Чего и следовало ожидать.
Впрочем, российских танцев на данный момент просто нет.
Закончились после СК и СБ.
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Е...С
А в сентябре без проблем начнут за другую сборную катать.
+6
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tanya_1111
Было бы странно если бы ДС при желании перейти в другую сборную первым делов в ФФКР отправились бы. ))
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JSV
Потом сюрприз будет).
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