ФФКР: «Тема с переходом Дэвис и Смолкина даже не поднималась. СМИ распространяют ничем не подтвержденную информацию»
Федерация фигурного катания России (ФФКР) отреагировала на информацию о том, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин может перейти в сборную Израиля.
Ранее об этом сообщили «Р-Спорт» и американский журналист Дейв Лиз.
«Тема с переходом Дэвис и Смолкина даже не поднималась, это все предположения СМИ, которые распространяют ничем не подтвержденную информацию», – заявили в ФФКР.
У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?
Впрочем, российских танцев на данный момент просто нет.
Закончились после СК и СБ.