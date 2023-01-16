ФФКР: «Тема с переходом Дэвис и Смолкина даже не поднималась. СМИ распространяют ничем не подтвержденную информацию»

Федерация фигурного катания России (ФФКР) отреагировала на информацию о том, что российский танцевальный дуэт – может перейти в сборную Израиля.

Ранее об этом сообщили «Р-Спорт» и американский журналист Дейв Лиз.

«Тема с переходом Дэвис и Смолкина даже не поднималась, это все предположения СМИ, которые распространяют ничем не подтвержденную информацию», – заявили в .

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?