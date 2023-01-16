Медведев перед матчем с Миллманом: «Он прекрасный теннисист, победил Федерера на US Open, когда тот был в топе»

Теги Роджер Федерер Australian Open ATP Джон Миллман Маркос Гирон Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев поделился эмоциями от победы над Маркосом Гироном в первом круге Australian Open – 6:0, 6:1, 6:2.

«Я очень доволен матчем. Маркос – сложный соперник, поэтому здорово обыграть его с таким счетом в первом круге «Шлема». Я очень доволен своим уровнем и с нетерпением жду следующего круга».

Теперь Медведев поборется с Джоном Миллманом.

«За пять или шесть лет в туре я ни разу с ним не встречался. Он классно играет, особенно здесь, в Австралии. Он прекрасный теннисист, победил Роджера [Федерера] на US Open, когда тот был в топе, так что он способен отлично играть. Мне тоже придется показать свой максимум».

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3 комментария

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Эмма Ши
"Маркос – сложный соперник". Я как-то не заметила этой сложности...
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tRIFF
У них и в Австралии был огненный матч
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hsmshhzfn5
Помню тот матч.
Сколько я тогда денег проиграл - даже вспоминать стыдно.
Роджер тогда очень слабо играл на второй подаче, а процент попадания первой был невысокий.
Во втором сете у Роджера был процент попадания первой подачи 31%!
А вот Джон играл дерзко и не испугался выиграть.
Выиграл два тайбрейка подряд.

Правда, сейчас это уже не тот Миллман.
Дане должно быть несложно.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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