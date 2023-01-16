Медведев перед матчем с Миллманом: «Он прекрасный теннисист, победил Федерера на US Open, когда тот был в топе»
Даниил Медведев поделился эмоциями от победы над Маркосом Гироном в первом круге Australian Open – 6:0, 6:1, 6:2.
«Я очень доволен матчем. Маркос – сложный соперник, поэтому здорово обыграть его с таким счетом в первом круге «Шлема». Я очень доволен своим уровнем и с нетерпением жду следующего круга».
Теперь Медведев поборется с Джоном Миллманом.
«За пять или шесть лет в туре я ни разу с ним не встречался. Он классно играет, особенно здесь, в Австралии. Он прекрасный теннисист, победил Роджера [Федерера] на US Open, когда тот был в топе, так что он способен отлично играть. Мне тоже придется показать свой максимум».
Сколько я тогда денег проиграл - даже вспоминать стыдно.
Роджер тогда очень слабо играл на второй подаче, а процент попадания первой был невысокий.
Во втором сете у Роджера был процент попадания первой подачи 31%!
А вот Джон играл дерзко и не испугался выиграть.
Выиграл два тайбрейка подряд.
Правда, сейчас это уже не тот Миллман.
Дане должно быть несложно.