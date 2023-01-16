Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривают возможность перехода в сборную Израиля («Р-Спорт»)
Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривают возможность перехода в сборную Израиля.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Конкретных договоренностей еще не достигнуто. Отмечается, что окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире.
Дэвис и Смолкин тренируются в США у Алексея Килякова. В текущем сезоне они не выступали на внутрироссийских соревнованиях из-за проблем с американскими документами у партнера.
Ведь у Тобиас корни были, у Илюхи так и не накопали. И мимо ои их прокатили.
А если затянется - то вот он запасной аэродром.
Американцам эти деятели нафиг не нужны.
Понятно же что с конкуренцией в американской сборной им никакие старты не светят. Так и будут на утренниках катка выступать.
Это я еврей!"
А ему: "Не шибко тут,
Выйди вон из дверей!"
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Ну бабушка с именем-отчеством Раиса Ефимовна вряд ли, конечно, если там не из семьи, где имена-отчества специально русифицировали.
Впрочем, сейчас мне глубоко пофиг, какая страна окажется для этой пары той самой родиной, за которую не зазорно катать. В российских танцах с прошлого года как дурдом начался, так все катится ниже и ниже, регулярно пробивая дно. А блатная худа будет с золотом или блатная доча мне разницы нет.