Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривают возможность перехода в сборную Израиля («Р-Спорт»)

Теги сборная России танцы на льду сборная Израиля переходы Р-Спорт Диана Дэвис Глеб Смолкин Алексей Киляков Фигурное катание

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривают возможность перехода в сборную Израиля. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Конкретных договоренностей еще не достигнуто. Отмечается, что окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире. 

Дэвис и Смолкин тренируются в США у Алексея Килякова. В текущем сезоне они не выступали на внутрироссийских соревнованиях из-за проблем с американскими документами у партнера. 

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61 комментарий

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Адриана
Ответ Varvarushka
Господи, да скатертью дорога. Быстрее бы уже.. только бы свалили до того как нашим международные старты откроют
За это даже не переживайте, так как откроют не скоро.
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Любитель_ФК
По-моему очередная лажа от Р-Спорт. Сколько таких сведений от источников , знакомых с ситуацией мы уже читали и все оказалось пшиком. Вообще история с этой парой выглядит забавной. Такое впечатление, что они сами не знают, чего хотят. В игровых видах есть такое неписанное правило, если начинаешь выбирать себе соперника на следующем этапе по легче, а для этого надо проиграть матч в группе, то как правило проигрываешь все. Вот как бы эти ребята сами себя не обманули, пытаясь найти выход из тупика, а из тупика один выход, назад.
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Jessi
Понятно ,сша прокатили со сборной, теперь ищут, куда приткнуться
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Александр Скворцов
А что так всё всполошились!? Пусть переходят.
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Orange carrot
Ответ Адриана
Не так и строго, достаточно иметь одного родственника, лучше бы по материнской линии.
Ну вот именно что по материнской. Ну ок, у него есть, а у нее?
Ведь у Тобиас корни были, у Илюхи так и не накопали. И мимо ои их прокатили.
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Varvarushka
Господи, да скатертью дорога. Быстрее бы уже.. только бы свалили до того как нашим международные старты откроют
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Orange carrot
Ответ Дудабот Уно
Смолкин - характЕрная фамилия. Но там вроде по маме надо.
Не знаю, вполне обычная фамилия, ничего характЕрного не вижу. Я бы скорее ремесло притянула бы, ну смолить там. Типа как Гончаровы от гончаров и тд
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Andrea Alana
Охамевшая парочка опять жжет? Если бан быстро снимут, то свои мы, свои и вообще в начале очереди место занимали.
А если затянется - то вот он запасной аэродром.
Американцам эти деятели нафиг не нужны.
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private dancer
Ответ Snuppi
Если у Глеба будет гражданство Израиля (а про папу Бориса пишут родился в еврейской семье), Диане дадут гражданство как жене.
У папы Бориса на лице всё написано)
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private dancer
Ответ Snuppi
Если у Глеба будет гражданство Израиля (а про папу Бориса пишут родился в еврейской семье), Диане дадут гражданство как жене.
Я забыла, что они женаты))
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Orange carrot
Ответ kate_ko
Комментарий удален модератором
Я думала что еврейство определяют по женской линии, вот и удивилась, чего еще мы про Этери не знаем😀
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Slavnov
скатертью дорога,все ровно не известно кто это или что
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Ирина Иванова
Источник, знакомый с ситуацией, рассматривает в кофейной гуще возможности, которые рассматривают ДД и ГС
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Orange carrot
Ответ Vadim Iakouchov
Смолкин с корнями, посмотрите статью об его отце на Википедии.
Я как-то думала что еврейство по материнской линии определяется. Но не в теме, может и нет.
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Orange carrot
Ответ HoratioH
То есть они уже год с лишним живут в США, всячески пытаются ассимилироваться и сделать смолкину документы, а теперь внезапно решили все бросить и переметнуться в Израиль?
А зачем им метаться? Тренироваться будут в США, выступать за Израиль.
Понятно же что с конкуренцией в американской сборной им никакие старты не светят. Так и будут на утренниках катка выступать.
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Н.Ф.
Смолкин в крик: "Ошибка тут!
Это я еврей!"
А ему: "Не шибко тут,
Выйди вон из дверей!"
©
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Акакий Акакиевич
Ответ Оле-Лукойе
Это Жуков вбросил, не знаю, правда это или нет, но инсайдеры у него и правда имеются, хотя и истерики на пустом месте нагнетать он тоже мастер. Ну бабушка с именем-отчеством Раиса Ефимовна вряд ли, конечно, если там не из семьи, где имена-отчества специально русифицировали.
Слыша такое сочетание, как Раиса Ефимовна вряд ли прилёт в голову мысль о русской женщине.
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Orange carrot
Ответ Ритт
Не очень разбираюсь, поясните, пожалуйста. Разве можно иметь три гражданства? Например у Дианы российский паспорт, американский, а третий паспорт Израиля ей могут дать? Или от какого то гражданства придется отказаться? Аналогично и Глебу. Вот он вроде ждет получения американского паспорта, российский у его есть. Как быть с третиьм?
У Познера три гражданства и ничего.
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Акакий Акакиевич
Ответ Водяра
Еврей - это состояние души.
Хасиду об этом скажи.
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Оле-Лукойе
Ответ kate_ko
извините, но это ор)) ну перейдут и перейдут, хоть за сборную Марса пусть катаются, нашим танцам уже не помочь и не помешать, они сами себя прекрасно уничтожают
Меня как-то больше не ДС беспокоят, а ХЧ с их распадом и дальнейшей переспективой, это правда.
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закрыт по беспределу
Ответ Водяра
Еврей - это состояние души.
)))
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Natalia Solomakha
Ответ Е...С
И все эти удовольствия аскетам оплачивает Россия.
Обидные Ваши слова: вон, Смолкин намедни сказал, что, пффф, разве ж это деньги, копейками его тут попрекают!
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Оле-Лукойе
Ответ lavandil
так это не работает, через маму, через бабушку еще, но новость была, что в израиле хотят через бабушку получение гражданства отменить, так что если это все факты, то похоже на утку
Это Жуков вбросил, не знаю, правда это или нет, но инсайдеры у него и правда имеются, хотя и истерики на пустом месте нагнетать он тоже мастер.
Ну бабушка с именем-отчеством Раиса Ефимовна вряд ли, конечно, если там не из семьи, где имена-отчества специально русифицировали.
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filippa
пущай идут на . или в. только избавьте ннас от этих новостей!
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Alia O
Через дишин паспорт, видимо, не вышло, будут через корни глеба пытаться ))
Впрочем, сейчас мне глубоко пофиг, какая страна окажется для этой пары той самой родиной, за которую не зазорно катать. В российских танцах с прошлого года как дурдом начался, так все катится ниже и ниже, регулярно пробивая дно. А блатная худа будет с золотом или блатная доча мне разницы нет.
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