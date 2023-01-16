Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривают возможность перехода в сборную Израиля («Р-Спорт»)

Российские фигуристы и рассматривают возможность перехода в сборную Израиля.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Конкретных договоренностей еще не достигнуто. Отмечается, что окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире.

Дэвис и Смолкин тренируются в США у Алексея Килякова. В текущем сезоне они не выступали на внутрироссийских соревнованиях из-за проблем с американскими документами у партнера.