Чемпионка Европы Алена Косторная перешла в парное катание
Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная завершила работу с тренером Еленой Буяновой и перешла в парное катание.
Об этом сообщила сама Буянова.
Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе в марте 2022 года. В сентябре фигуристка перенесла операцию на бедре, после чего в формате шоу попробовала себя в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.
Новая пара будет тренироваться под руководством Сергея Рослякова.
Интересно, не ждать ли чего-то такого же от Трусовой в ближайшее время, раз в плане формы у нее полный развал?
С Григорием они прекрасно смотрятся вместе, у них шикарные поддержки и выбросы, учитывая тот момент, что в паре они совсем недавно.
Мне нравится эта новость!😍
Меня восхищает её стремление идти вперёд, пробовать себя во всем, не бояться чужого мнения.
Будучи парницей она может ещё долго соревноваться и не обязательно учить четверные прыжки
Рада за неё безумно. Успехов ей и партнеру!
Алена вряд ли сможет ультра-си, необходимые в одиночном, а в паре может получиться.
Но имхо, и партнера лучше поопытнее, да и тренера потехничней. У Рослякова все лохматые, лучше бы к Слюсаренко
Дерзай, Алёнка!
А Буянова, конечно, не светится добром и позитивом, хотя и жесткого ничего особо не сказала