Чемпионка Европы Алена Косторная перешла в парное катание

Теги сборная России Елена Буянова (Водорезова) пары женское катание Георгий Куница Алена Косторная Сергей Росляков Фигурное катание

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная завершила работу с тренером Еленой Буяновой и перешла в парное катание.

Об этом сообщила сама Буянова.

Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе в марте 2022 года. В сентябре фигуристка перенесла операцию на бедре, после чего в формате шоу попробовала себя в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.

Новая пара будет тренироваться под руководством Сергея Рослякова.

Материалы по теме

70 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JSV
Ответ Darth_Pershman
Оно, конечно, удачи (хоть и не верю в результат), но печально, насколько фигуристка №1 в мире в сезоне 19/20 сама, своими не самыми умными решениями, своими же руками загубила свою карьеру. И не надо писать про "травмы", "не дали продолжать", "выгнали" и прочее - даже при потере звенящей формы у нее были все шансы стать второй Лизой, восстановив и отточив 3А и забив на остальное в программах. Интересно, не ждать ли чего-то такого же от Трусовой в ближайшее время, раз в плане формы у нее полный развал?
Вы бы про Щ переживали что она там может восстановить, а у Косторки здоровье слабое для одиночницы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NB23
Может уже лучше в танцы к Чиризано?😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rtun
Не люблю Косторную, но желание расти и пробовать что-то новое всегда вызывает уважение. И есть у меня чуйка, что парное у неё пойдёт. А поскольку она молода, то минимум два цикла можно откатать, что огромный плюс в парном. В одиночке Тутберидзе ей всё равно ничего не даст сделать.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фигурный катун
Так она же вроде только тренеров женщин признает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sektor_5
Ненадолго она в парном, вот увидите.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Doctor of Philosophy
Сильный ход. Рискованный, но сильный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darth_Pershman
Оно, конечно, удачи (хоть и не верю в результат), но печально, насколько фигуристка №1 в мире в сезоне 19/20 сама, своими не самыми умными решениями, своими же руками загубила свою карьеру. И не надо писать про "травмы", "не дали продолжать", "выгнали" и прочее - даже при потере звенящей формы у нее были все шансы стать второй Лизой, восстановив и отточив 3А и забив на остальное в программах.
Интересно, не ждать ли чего-то такого же от Трусовой в ближайшее время, раз в плане формы у нее полный развал?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
А Буянова такие песни пела..)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любитель_ФК
Прыг-скок, прыг-скок, обвалился потолок, это про Алену. Обвалилась еще одна карьера топовой фигуристки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Trenik1216
Такую спортсменку хочется видеть на льду, на соревнованиях. Парное так парное. Успехов и здоровья!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дружба11
Алена по любому ждем тебя в любой испостаси,а что успех будет, в этом не сомневаюсь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анастасия Платонова
Алёнушке желаю удачи. Если постарается, всё у неё получится.
С Григорием они прекрасно смотрятся вместе, у них шикарные поддержки и выбросы, учитывая тот момент, что в паре они совсем недавно.
Мне нравится эта новость!😍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
Пора пар.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
Ответ Екатерина Ивановская
Появится. Только если с Гошей что-то не поделят, пара сразу распадется.
Она даже в одиночку уже больше года не может вернуться, какое парное)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Koiry
Я искренне надеюсь, что у Алёны все сложится и мы увидим ее в следующем сезоне уже в парниках. Но все же, как много пятниц, желаний, метаний... Обычно это не очень хороший признак. Как бы в итоге Алена и там не слилась, к примеру, поругавшись с партнёром. Как бы не начались перепрыгивания от партнера к партнеру. Очень надеюсь, повторюсь, что это только мои домыслы. Алена была прекрасна в одиночке.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Горгона Медузовна
Женское одиночное много потеряло, но не Алёна.
Меня восхищает её стремление идти вперёд, пробовать себя во всем, не бояться чужого мнения.
Будучи парницей она может ещё долго соревноваться и не обязательно учить четверные прыжки
Рада за неё безумно. Успехов ей и партнеру!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EmperorNazer
Не верю в эту затею совершенно. Буду рад ошибиться, конечно, но имеющийся опыт подсказывает, что как только дело дойдет до серьезной работы, Алена найдет себе новое увлечение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sky Smoker
Ответ Crista Leena
Косторная??? В парное??? Да ну... Алёна классная фигуристка с бомбезным, ещё не раскрытым потенциалом и в одиночном, но есть проблемка. У неё триггер на боль. Она боится травм, а парное катание - самый травматичный вид. Вообще ни разу не хейт, Алену обожаю, просто у всех разный болевой порог.
Зато с ее прыжковым контентом она очень даже конкурентоспособная. А парные элементы подтянут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vendetta4111323
Валентине Маркей удалось стать хорошей парницей в возрасте 20 плюс.
Алена вряд ли сможет ультра-си, необходимые в одиночном, а в паре может получиться.
Но имхо, и партнера лучше поопытнее, да и тренера потехничней. У Рослякова все лохматые, лучше бы к Слюсаренко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Скворцов
По экстерьеру и смелости Алёна подходит для парного катания! Дерзай Алёна!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sky Smoker
Неугомонная!)
Дерзай, Алёнка!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Crista Leena
Косторная??? В парное??? Да ну... Алёна классная фигуристка с бомбезным, ещё не раскрытым потенциалом и в одиночном, но есть проблемка. У неё триггер на боль. Она боится травм, а парное катание - самый травматичный вид. Вообще ни разу не хейт, Алену обожаю, просто у всех разный болевой порог.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sektor_5
Бомба.🔥 То, что у Буяновой долго не продержится, было понятно сразу. Но и в парном вряд ли Алёнка надолго. Шалтай-болтай. Жаль, что с одиночным всё. Ярко вспыхнула в первом взрослом сезоне и быстро погасла.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lanfqk
Ну, слухи, конечно, ходили, но я думала, что все на уровне сплетен так и останется, а тут...Удачи Алене! Все физические данные у нее есть, партнер уже нашелся. Главное Алене справиться с собой и научиться монотонно работать.
А Буянова, конечно, не светится добром и позитивом, хотя и жесткого ничего особо не сказала
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь Гугла
Самая взбаламошная фигуристка российского фк, от которой никогда не знаешь чего ждать, удачи
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий