Чемпионка Европы Алена Косторная перешла в парное катание

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании завершила работу с тренером и перешла в парное катание.

Об этом сообщила сама Буянова.

Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе в марте 2022 года. В сентябре фигуристка перенесла операцию на бедре, после чего в формате шоу попробовала себя в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.

Новая пара будет тренироваться под руководством Сергея Рослякова.