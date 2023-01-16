Терюшков о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Для них спорт – частный бизнес. Против России они не высказывались, так что пусть катаются где угодно»

Теги танцы на льду Роман Терюшков Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о возможном переходе российского танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин в сборную Израиля.

«Членами сборной России они не являются, по рождению один из участников пары гражданин США, там же пара живет и тренируется. Для них спорт – частный бизнес.

Судя по заявлениям этих спортсменов, кататься годами внутри России для них не привлекательно, они не хотят жить и работать в нашей стране.

Зная все эти обстоятельства, повода обсуждать их помыслы и действия не вижу смысла. Против России они не высказывались, так что пусть катаются где угодно.

Последние десятилетия спортсменов, да и нас всех убеждали, что спортсмены готовятся годами, чтобы выступить на Олимпийских играх.

Этот устойчивый западный посыл многие восприняли за чистую монету, но у него есть логическое продолжение для любого гражданина своей страны – это выступление не за то, что у тебя написано на спине, а за то, что на груди, на сердце.

Выступать можно только с флагом и гербом, представляя интересы своей страны, а не своей семьи. После начала СВО в сознании каждого из нас это утверждение звучит уже бескомпромиссно.

Тем, кто этого не осознал, предстоит годами маяться между национальными федерациями недружеских стран в поисках счастья. Но его там не будет. Счастье – только на Родине», – сказал Терюшков. 

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

17 комментариев

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Блинчик
Верной дорогой идём, товарищи. Уже признано, что спорт - это бизнес. Лет через 10, глядишь, признают, что щ купила все свои медальки, но скажут, а чё такого, это просто бизнес.
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tancha.20
Слепым поясняю: СВО закончилась после провала взять Зеленского за задницу в три дня. Получен затяжной военный конфликт, который может полыхать десятилетие и более. Так что спортсменов надо отпускать на вольные хлеба, и новых не готовить. Государству достаточно физкультуры для сжигания пальмовых жиров.
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Irina Kistler
Ответ Slavvyan
Какую же бредятину несёт это персонаж...
А как он стал депутатом?
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Slavvyan
Какую же бредятину несёт это персонаж...
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Ir_rish
Так Диана и нашла счастье на своей родине.
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Savardus
Председатель совета Директоров ФК Химки, не считает, что спорт - это бизнес.

Cпасиьо, очень показательно и профессионально
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Варлампий Варлампий
Пусть он покажет пальцем на того, кому кататься годами внутри России привлекательно
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Вечно в бане
«Против России они не высказывались, так что пусть катаются где угодно»

Ну спасибо ему за высокое соизволение.
Интересно, а если бы они высказывались «против России», то что смог бы сделать господин Терюшков, чтобы они не смогли «кататься, где угодно»? В телеге слюной бы подавился.
+5
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ХавиГави_Паратрупер
Терюшков:
https://youtu.be/G-Pw-DW58xY
🙃
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StarkO
То ли Терюшков поклонник спортса, то ли выходец из него…
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Саша Кутузова
Ясно-понятно. Счастье только с СВО. Тогда это к Кацалапову. Пусть выходит тренироваться и гоовиться к следующей Олимпиаде.
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pit4er
Если б высказались, то призвал бы расстрелять, поехавший? И не надо опять путать Россию с Ж президента
+4
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Grads
"Выступать можно только с флагом и гербом, представляя интересы своей страны, а не своей семьи."
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А на ОИ в Пекине наши спорсмены выступали без флага и гимна, и что?
+5
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Jessi
Они являются членами сборной России как раз таки. Интересно, если начнутся переходы других спортсменов , все будут так же благосклонны?
+3
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Juliajulia
Вот это лицемерие 🤡🤡🤡
И да, чисто для справки Терюшкову, они ЯВЛЯЮТСЯ членами сборной России 😏
+6
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Фут.Боль
Терюшков одобряет. Могут переходить спокойно.
+7
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Bartez1986
А если б высказались? Как бы этот клоун повлиял на их катания в Израиле или США?
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