Терюшков о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Для них спорт – частный бизнес. Против России они не высказывались, так что пусть катаются где угодно»

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о возможном переходе российского танцевального дуэта – в сборную Израиля.

«Членами сборной России они не являются, по рождению один из участников пары гражданин США, там же пара живет и тренируется. Для них спорт – частный бизнес.

Судя по заявлениям этих спортсменов, кататься годами внутри России для них не привлекательно, они не хотят жить и работать в нашей стране.

Зная все эти обстоятельства, повода обсуждать их помыслы и действия не вижу смысла. Против России они не высказывались, так что пусть катаются где угодно.

Последние десятилетия спортсменов, да и нас всех убеждали, что спортсмены готовятся годами, чтобы выступить на Олимпийских играх.

Этот устойчивый западный посыл многие восприняли за чистую монету, но у него есть логическое продолжение для любого гражданина своей страны – это выступление не за то, что у тебя написано на спине, а за то, что на груди, на сердце.

Выступать можно только с флагом и гербом, представляя интересы своей страны, а не своей семьи. После начала СВО в сознании каждого из нас это утверждение звучит уже бескомпромиссно.

Тем, кто этого не осознал, предстоит годами маяться между национальными федерациями недружеских стран в поисках счастья. Но его там не будет. Счастье – только на Родине», – сказал Терюшков.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?