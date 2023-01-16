Терюшков о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Для них спорт – частный бизнес. Против России они не высказывались, так что пусть катаются где угодно»
Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о возможном переходе российского танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин в сборную Израиля.
«Членами сборной России они не являются, по рождению один из участников пары гражданин США, там же пара живет и тренируется. Для них спорт – частный бизнес.
Судя по заявлениям этих спортсменов, кататься годами внутри России для них не привлекательно, они не хотят жить и работать в нашей стране.
Зная все эти обстоятельства, повода обсуждать их помыслы и действия не вижу смысла. Против России они не высказывались, так что пусть катаются где угодно.
Последние десятилетия спортсменов, да и нас всех убеждали, что спортсмены готовятся годами, чтобы выступить на Олимпийских играх.
Этот устойчивый западный посыл многие восприняли за чистую монету, но у него есть логическое продолжение для любого гражданина своей страны – это выступление не за то, что у тебя написано на спине, а за то, что на груди, на сердце.
Выступать можно только с флагом и гербом, представляя интересы своей страны, а не своей семьи. После начала СВО в сознании каждого из нас это утверждение звучит уже бескомпромиссно.
Тем, кто этого не осознал, предстоит годами маяться между национальными федерациями недружеских стран в поисках счастья. Но его там не будет. Счастье – только на Родине», – сказал Терюшков.
У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?
Cпасиьо, очень показательно и профессионально
Ну спасибо ему за высокое соизволение.
Интересно, а если бы они высказывались «против России», то что смог бы сделать господин Терюшков, чтобы они не смогли «кататься, где угодно»? В телеге слюной бы подавился.
https://youtu.be/G-Pw-DW58xY
🙃
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А на ОИ в Пекине наши спорсмены выступали без флага и гимна, и что?
И да, чисто для справки Терюшкову, они ЯВЛЯЮТСЯ членами сборной России 😏