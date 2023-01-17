Ничушкин провел 1-й матч после травмы: передача, 4 броска и 3 потери за 18:54 с «Детройтом»

провел первый матч после травмы.

Форвард « », пропустивший 9 игр из-за травмы голеностопа, вернулся на лед в матче регулярного чемпионата с « » (6:3).

Россиянин сделал 10-ю результативную передачу в сезоне, ассистировав при шайбе Кэйла Макара в большинстве. На его счету стало 17 (7+10) очков в 16 играх.

Сегодня Ничушкин (18:54, 5:00 – в большинстве, 1:29 – в меньшинстве, «0») нанес 4 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 3:1.