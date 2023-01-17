Ничушкин провел 1-й матч после травмы: передача, 4 броска и 3 потери за 18:54 с «Детройтом»

Теги Детройт Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин провел первый матч после травмы.

Форвард «Колорадо», пропустивший 9 игр из-за травмы голеностопа, вернулся на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:3). 

Россиянин сделал 10-ю результативную передачу в сезоне, ассистировав при шайбе Кэйла Макара в большинстве. На его счету стало 17 (7+10) очков в 16 играх. 

Сегодня Ничушкин (18:54, 5:00 – в большинстве, 1:29 – в меньшинстве, «0») нанес 4 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 3:1.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Бабуев
Пора догонять Коннора, Валера!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Алексеевич
Главное без травм
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий