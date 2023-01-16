Ракицкий вернулся в «Шахтер» как свободный агент, подписав контракт до конца сезона

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер высшая лига Турция трансферы Ярослав Ракицкий Адана Демирспор Футбол

Защитник Ярослав Ракицкий подписал контракт с «Шахтером».

33-летний футболист, находившийся в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор», заключил с украинской командой соглашение сроком до конца сезона.

Ракицкий выступал за основную команду «Шахтера» с 2009 по 2019 год, на счету воспитанника клуба 326 матчей и 14 голов.

Со статистикой выступлений бывшего игрока «Зенита» можно ознакомиться здесь.

Изображение: shakhtar.com

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62 комментария

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Alexandr Kulyasov
Ответ j30
я не понимаю как можно подписывать контракт в это время с украинским клубом когда боевики киевского режима утюжат его донецк каждый день?
Еще поймешь
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NickN
Ответ Пугливый Кот
В каких еврокубках?)))) Им бы чемпионат польского региона Львiв выиграть)))
Как там Зенит в еврокубках, кста? Или уже перешли в Азиатскую лч?
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Evil_Alastar
Ответ Great ManUtd
Кто сказал, что я топлю за войну и убийства?! Я против националистов украинских и запада, который этих самых националистов и натравил на русских, коим я являюсь.
Нет, если ты за поддерживаешь СВО. То ты топишь за войну и убийства. Все. Тут только чёрное или белое.
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sercit
Ответ ledenec
Свой среди чужих, чужой среди своих. Как же его тут гнобили, а теперь - "О Ярiке только теплые воспоминания. Удачи в Шахтёре!" самый заплюсованный коммент. Лицемерие правит миром!
Как только началась полномашстабная война - он тут же покинул Зенит
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Veld
Ответ IrbIS
удивительно как Ярик из изгоя не певшего "Ще не вмерла" превратился в обожаемого патриота местными мимикрировавшими под русских - юкраинцами
блин, тут так много плюсов

кто-нибудь может объяснить мне, что значит это высказывание? я и так читаю, и этак - сложно ((
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СемёнСемёныч
Ответ HoratioH
Комментарий удален модератором
Ракета и не летела на жилой дом. Ни одного доказательства про прямую наводку нет совсем, а одна болтовня, чтобы отбелиться зеленскому. Зачем тратить ракету на какой-то дом? Там пво все в городах стоят, вот и падают потом на дома. Видно киеву это очень выгодно для картинки и для рамштайна для увеличения поставок оружия. А может и сами подорвали дом.
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Roman Pavlenko
Ответ j30
я не понимаю как можно подписывать контракт в это время с украинским клубом когда боевики киевского режима утюжат его донецк каждый день?
Я не понимаю, как можно писать такие комменты не за 15 рублей
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encaro_one
Ответ Александр Мельников
Как Гребенщиков? Который 12 млн евро Зеле перевел?)
Зачем этот бред тиражировать, нет у БГ столько денег и никакими концертами столько не набрать
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vaslover
Мужчина!
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GerbertS
плюс если зашел почитать срач в комментах)
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Pigmalion
Ответ ledenec
Свой среди чужих, чужой среди своих. Как же его тут гнобили, а теперь - "О Ярiке только теплые воспоминания. Удачи в Шахтёре!" самый заплюсованный коммент. Лицемерие правит миром!
Когда его гнобили?
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S1rAlex
Ответ Пугливый Кот
В каких еврокубках?)))) Им бы чемпионат польского региона Львiв выиграть)))
для тех, у кого объем памяти равен объему флоппи-диска, напомню, што Шахтёр в этом году играл в группе ЛЧ;)
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Павел Мельников
Ответ dimitrii36
как многие певцы и певички, скащущие по корпоративам и баням России, спонсируя АТО... поддерживали ли братья Меладзе финансово АТО, вердикт - поддерживали...
Откуда вы все это берете? В передачах говорят, или голова сама уже генерирует по скриптам этих передач?
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Диванный эксперт
Ответ Evil_Alastar
Комментарий удален модератором
Кажется, что людей никто не жалеет а наоборот, чем больше пострадает тем ярче картинка.
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Александр Мельников
Ответ dimitrii36
как многие певцы и певички, скащущие по корпоративам и баням России, спонсируя АТО... поддерживали ли братья Меладзе финансово АТО, вердикт - поддерживали...
Мы с тобой что можем сделать ? Скажи мне?
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Павел Мельников
Если бы у него был страх из-за предыдущих конфликтов дома (со сборной и т.д.), он бы не возвращался. Значит, не должны заклевать его там.
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Pigmalion
Ответ Great ManUtd
Интересно, как это топить за Россию, а не за армию?
Поражение в войне не всегда несет только беду. Поражение в русско-японской войне в том числе подарило российскому обществу первый парламент, например.
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Александр Мельников
Хотелось бы выразить этому человеку небольшую благодарность!(мнение обычного обывателя) спасибо что играл в нашем чемпионате!оставил много хороших впечатлений! Хочу выразить благодарность по поводу того что не ныл , не ругал , был профессионалом, не вводил людей в заблуждение! Человек вне Хайпа, вне политики ! Удачи в Родном клубе!
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vital-vince
Ответ dimitrii36
как многие певцы и певички, скащущие по корпоративам и баням России, спонсируя АТО... поддерживали ли братья Меладзе финансово АТО, вердикт - поддерживали...
Правильно делали и делают. Не террористов же поддерживать!
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privet100
Ответ cnfc
ну все...вторым усиком станет..жаль
Усик красавец, ты о чём?
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Витольд Бубеный
Ярик удачи!
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Вован Азаров
Комментарий удален
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ledenec
Свой среди чужих, чужой среди своих.
Как же его тут гнобили, а теперь - "О Ярiке только теплые воспоминания. Удачи в Шахтёре!" самый заплюсованный коммент.
Лицемерие правит миром!
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-3
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Андрей Матушкин
Ответ nnn4404
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
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dimitrii36
Ответ Александр Мельников
Как Гребенщиков? Который 12 млн евро Зеле перевел?)
как многие певцы и певички, скащущие по корпоративам и баням России, спонсируя АТО...
поддерживали ли братья Меладзе финансово АТО, вердикт - поддерживали...
+2
-2
0
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