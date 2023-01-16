Защитник Ярослав Ракицкий подписал контракт с « ».

33-летний футболист, находившийся в статусе свободного агента после ухода из « », заключил с украинской командой соглашение сроком до конца сезона.

Ракицкий выступал за основную команду «Шахтера» с 2009 по 2019 год, на счету воспитанника клуба 326 матчей и 14 голов.

Со статистикой выступлений бывшего игрока «Зенита» можно ознакомиться здесь.

Изображение: shakhtar.com