Ракицкий вернулся в «Шахтер» как свободный агент, подписав контракт до конца сезона
Защитник Ярослав Ракицкий подписал контракт с «Шахтером».
33-летний футболист, находившийся в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор», заключил с украинской командой соглашение сроком до конца сезона.
Ракицкий выступал за основную команду «Шахтера» с 2009 по 2019 год, на счету воспитанника клуба 326 матчей и 14 голов.
Со статистикой выступлений бывшего игрока «Зенита» можно ознакомиться здесь.
Изображение: shakhtar.com
кто-нибудь может объяснить мне, что значит это высказывание? я и так читаю, и этак - сложно ((
Как же его тут гнобили, а теперь - "О Ярiке только теплые воспоминания. Удачи в Шахтёре!" самый заплюсованный коммент.
Лицемерие правит миром!
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