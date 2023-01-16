Буянова проводила с Косторной беседы, беспокоясь за ее переход в пары («Спорт-Экспресс»)
Тренер Елена Буянова была недовольна занятиями Алены Косторной в паре с Георгием Куницей и неоднократно разговаривала с фигуристкой, подозревая ее скорый уход из группы.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Беседы не возымели эффекта, и стороны прекратили сотрудничество.
Елена Буянова: «Я уже давно отпустила Косторную, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами»
"Мастер спорта по хамству" - очень чёткая её характеристика от ТШТ.
"– Кто вашу жесткость не понимал?
– Ну, вы монстра из меня не делайте. В каких-то моментах я вообще слабее, чем кто-либо.
– Это вы о чем?
– Например, вместо того, чтобы вытащить на лед, я даю лечиться. Многие тренеры не обращают на это внимания.
– С Косторной надо было в какой-то момент пожестче?
– Ее я как раз жестко и остановила в тренировочном процессе, потому что не хочу видеть ее переломы. Я заставила ее сделать МРТ, чтобы понять, какая проблема у нее с бедром, какие нагрузки мы можем делать. В итоге МРТ показала, что ей нужна операция.
– А она не хотела делать МРТ?
– Нет, упиралась. "Я привыкла", – отвечала. Но потом согласилась со мной. Я перестраховщица.
– Обижалась ли на вас?
– За то, что я, может быть, спасла ее от перелома?
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– А при чем здесь ваша ответственность? Смотрите, да, они (ТШТ) сделали ее чемпионкой Европы, она ушла к Плющенко, который, я так понимаю, создал ей все условия, которыми она не воспользовалась, все это усугубилось коронавирусом, вернулась к Тутберидзе, там ее опять-таки поднять не смогли. И теперь она у вас в таком далеко не еврочемпионском состоянии. Если б она пришла к вам в феврале 2020 года, я бы не задавал этот вопрос. Но сейчас в чем ответственность?
– Я считаю, что все равно отвечаю за нее и ее здоровье, зная, что пришла она ко мне не в лучшем состоянии, даже не что касается ее профессиональных данных, а именно ее здоровья. Поэтому мы с ней договорились – давай просто попробуем. Чтобы и я, и она сама смогла понять, как она сможет работать после двух переломов подряд, которые тоже случились не просто так. Она пришла ко мне еще более психологически уязвимой, с боязнью прыжков. Она боялась приземлиться и опять сломать руку. Рисков много, но когда перед тобой такой талант как Косторная, ей нужно дать возможность перезагрузиться. Если у человека есть такое желание, конечно. А у нее оно есть, она очень лихая, любопытная – даже чересчур. Попробовать по-настоящему мы пока не смогли, но я не могу ее бросить в нынешней ситуации. Я приняла ее душой и прикипела уже к ней.
– Работать стали, но не поняли, насколько вы друг с другом совместимы?
– Нет, я не про совместимость, а про здоровье. Оно оказалось еще хуже, чем я предполагала. Совместимость, мне кажется, у нас хорошая, мы абсолютно нормально разговариваем на взрослые темы.
– Коннект Буяновой и Косторной – в чем?
– В том, что я приняла ее такой, какая она есть, я не собираюсь ее воспитывать. И вот такой я ее буду тренировать."