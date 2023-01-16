Буянова проводила с Косторной беседы, беспокоясь за ее переход в пары («Спорт-Экспресс»)

Тренер Елена Буянова была недовольна занятиями в паре с Георгием Куницей и неоднократно разговаривала с фигуристкой, подозревая ее скорый уход из группы.

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Беседы не возымели эффекта, и стороны прекратили сотрудничество.

Елена Буянова: «Я уже давно отпустила Косторную, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами»