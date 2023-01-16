Буянова проводила с Косторной беседы, беспокоясь за ее переход в пары («Спорт-Экспресс»)

Теги сборная России Елена Буянова (Водорезова) пары женское катание Георгий Куница Алена Косторная Спорт-Экспресс Фигурное катание

Тренер Елена Буянова была недовольна занятиями Алены Косторной в паре с Георгием Куницей и неоднократно разговаривала с фигуристкой, подозревая ее скорый уход из группы.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Беседы не возымели эффекта, и стороны прекратили сотрудничество.

Елена Буянова: «Я уже давно отпустила Косторную, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами»

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39 комментариев

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Мар-ина
Возможно Алёна осознала свои упущенные возможности и хочет запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Парное катание, выступление за другую страну, имея за плечами опыт сильной российский школы ФК, - вполне адекватные стремления и планы.
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*** Monik ***
Ответ Мэри-Сью
Да хватит уже идеализировать ТШТ! Они умеют работать с тонкими-звонкими-прыгучими-здоровыми и главное, покладистыми. Как только фигурист больше не хочет беспрекословно подчиняться, а хочет иметь какой то свой голос хотя бы в выборе музыки - то сразу становится неугоден...
Выбор музыки обсуждается со спортсменом, об этом тоже ни раз говорили сами фигуристки
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Маргарита Михайловна
Косторная всегда уходит что-нибудь прихватывая с собой.
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Пользователь Гугла
Неоднократно разговаривала с фигуристкой, просила предохранятся
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Orange carrot
Ну тренера можно понять. Наконец появилась вроде как серьезная спортсменка, не без таланта. Подлечили ее, проги поставили. И что в итоге?
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Alexey Belskiy
Осуждали роль ТНК в современной геополитике
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juliamart
Ответ Оксана Иванова
У нее обычные люди, Которым создают образ красивых, думающих девушек. В этот образ влюбляются поклонники, которые приписывают кумиру качества, которых может вообще не быть у человека. все запомнили Косторную как ангела, как нежную Джульету. Но , конечно, никакого ангела, никакой Джульетты там и в помине не было.
Никогда не видела в ней ангела, нагловатая девица с высоким мнением о себе, с наличием таланта, конечно.
"Мастер спорта по хамству" - очень чёткая её характеристика от ТШТ.
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garovatat
Ответ Darth_Pershman
Справедливости ради, Буянова вроде не 20-летняя девочка, должна была сразу видеть, какое перекати-поле к себе берет. Или все равно бы взяла, чтобы создать видимость, что она все еще тренер?
во-первых да, чтоб подтвердить что она все еще тренер и очень хороший! а во вторых - Елена Германовна не выносит ЭТ, неоднократно писалось что там нечто давнее и личное. Когда Косторная перешла к ней, ЕГ исполнилась энтузиазма, старательно набрасывала на Аленин прошлый штаб, изнамекалась вся на угробленное здоровье. И вот осталась ни с чем. Это больно. Очевидно что хоть Буянова и завила что лишь "попробует" с Косторной, но такого вот "конца" она явно не ждала, собиралась тренировать.
"– Кто вашу жесткость не понимал?
– Ну, вы монстра из меня не делайте. В каких-то моментах я вообще слабее, чем кто-либо.
– Это вы о чем?
– Например, вместо того, чтобы вытащить на лед, я даю лечиться. Многие тренеры не обращают на это внимания.
– С Косторной надо было в какой-то момент пожестче?
– Ее я как раз жестко и остановила в тренировочном процессе, потому что не хочу видеть ее переломы. Я заставила ее сделать МРТ, чтобы понять, какая проблема у нее с бедром, какие нагрузки мы можем делать. В итоге МРТ показала, что ей нужна операция.
– А она не хотела делать МРТ?
– Нет, упиралась. "Я привыкла", – отвечала. Но потом согласилась со мной. Я перестраховщица.
– Обижалась ли на вас?
– За то, что я, может быть, спасла ее от перелома?
......
– А при чем здесь ваша ответственность? Смотрите, да, они (ТШТ) сделали ее чемпионкой Европы, она ушла к Плющенко, который, я так понимаю, создал ей все условия, которыми она не воспользовалась, все это усугубилось коронавирусом, вернулась к Тутберидзе, там ее опять-таки поднять не смогли. И теперь она у вас в таком далеко не еврочемпионском состоянии. Если б она пришла к вам в феврале 2020 года, я бы не задавал этот вопрос. Но сейчас в чем ответственность?
– Я считаю, что все равно отвечаю за нее и ее здоровье, зная, что пришла она ко мне не в лучшем состоянии, даже не что касается ее профессиональных данных, а именно ее здоровья. Поэтому мы с ней договорились – давай просто попробуем. Чтобы и я, и она сама смогла понять, как она сможет работать после двух переломов подряд, которые тоже случились не просто так. Она пришла ко мне еще более психологически уязвимой, с боязнью прыжков. Она боялась приземлиться и опять сломать руку. Рисков много, но когда перед тобой такой талант как Косторная, ей нужно дать возможность перезагрузиться. Если у человека есть такое желание, конечно. А у нее оно есть, она очень лихая, любопытная – даже чересчур. Попробовать по-настоящему мы пока не смогли, но я не могу ее бросить в нынешней ситуации. Я приняла ее душой и прикипела уже к ней.
– Работать стали, но не поняли, насколько вы друг с другом совместимы?
– Нет, я не про совместимость, а про здоровье. Оно оказалось еще хуже, чем я предполагала. Совместимость, мне кажется, у нас хорошая, мы абсолютно нормально разговариваем на взрослые темы.
– Коннект Буяновой и Косторной – в чем?
– В том, что я приняла ее такой, какая она есть, я не собираюсь ее воспитывать. И вот такой я ее буду тренировать."
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РодионРа
Аленушка влюбилась, пройдет влюбленность, закончится и парное.
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Мэри-Сью
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Алена могла работать только с ТШТ. Потому что Этери может брать таких вот "стервочек" и превращать их в прекрасных принцесс. Другим этого неданно. Ушел от Этери - тебе конец в спорте. Факт
Да хватит уже идеализировать ТШТ! Они умеют работать с тонкими-звонкими-прыгучими-здоровыми и главное, покладистыми. Как только фигурист больше не хочет беспрекословно подчиняться, а хочет иметь какой то свой голос хотя бы в выборе музыки - то сразу становится неугоден...
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Мэри-Сью
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Так и с Медведевой такая же история была. ТШТ держал её в узде, а как ушла к БОрсеру, все и полезло, хорошо хватило ума вернуться.
И что? На какие старты она вышла, что завоевала после возвращения??
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Pentrak
Ответ Darth_Pershman
Справедливости ради, Буянова вроде не 20-летняя девочка, должна была сразу видеть, какое перекати-поле к себе берет. Или все равно бы взяла, чтобы создать видимость, что она все еще тренер?
Попросили потому что.
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Veronika spuria
Ответ AlexFed
Предавший однажды, предаст и дважды и трижды, такие как Косторная недоговороспособны и тратить на них свое время и средства глупо, к чему были все эти новые программы, лечения букеты новому тренеру?
А в чем предательство?
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Оксана Иванова
Ответ Svetlanavg Ив
Бедняжка ЭТ! И что это ей так не везет! Все с плохими характерами - у нее!
У нее обычные люди, Которым создают образ красивых, думающих девушек. В этот образ влюбляются поклонники, которые приписывают кумиру качества, которых может вообще не быть у человека. все запомнили Косторную как ангела, как нежную Джульету. Но , конечно, никакого ангела, никакой Джульетты там и в помине не было.
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Ezhevika33
Ответ Whiskey cat
Ну кто-то из тренеров почувствовал себя в шкуре ТШТ. Те тоже бились с Аленой долго, давали шанс. Но все тщетно.
Наоборот. Ничего они не бились. Первый раз она ушла в 16. Как только началось взросление и командовать как ребёнком не получалось, они от неё избавились. К тому времени и здоровье уже было разломано. Зачем им было с ней возиться, там здоровые молоденькие имеются.
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Veronika spuria
Ответ Ostinato
ТШТ надо памятник поставить, как они скрывали Аленин характер от всех до ее первого ухода. Проскальзывали мелочи в КиКе от нее, но это совсем ерунда по сравнению с тем, что Алена оказывается может вытворять.
Да, собственно что она вытворяла, да ничего. Только себе вредила, в отличии от некоторых.
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Иван Меняйло
Так Гоша Куница получается тоже со слов ТАТ поставил крест на своей спортивной карьере?
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Евгения Гринева
Ответ Леди Брэкнелл
Буянова точно ничего такого не думала 😂 Уломали её взять Алену.
Но она с гордостью говорила о бойком характере Алены, видимо, пока не столкнулась с этим характером на практике
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ мистер бин
А если Алене понравится сантехник, то она в сантехники пойдет.
Главное, чтобы не был из РВСН или Росатома.
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Svetlanavg Ив
Бедняжка ЭТ! И что это ей так не везет! Все с плохими характерами - у нее!
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ AlexFed
Предавший однажды, предаст и дважды и трижды, такие как Косторная недоговороспособны и тратить на них свое время и средства глупо, к чему были все эти новые программы, лечения букеты новому тренеру?
Алена слишком возгордилась, когда неожиданно взлетела в звезды в уже былинном 2019. Из низов, да в королевы. Все бредили квадистками, а тут она вылетела. Естественно ей мозги и повернуло. Характер это судьба
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Darth_Pershman
Ответ Евгения Гринева
Пфф эти тренеры реально думают, что проблема была в Тутберидзе, а вот с ними такого не случится, они то знают, как правильно работать?) Каждый раз на одни и те же грабли..
Каждый мнит себя Наполеоном.
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Darth_Pershman
Ответ Ostinato
ТШТ надо памятник поставить, как они скрывали Аленин характер от всех до ее первого ухода. Проскальзывали мелочи в КиКе от нее, но это совсем ерунда по сравнению с тем, что Алена оказывается может вытворять.
Так и с Медведевой, и с Трусовой то же самое.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Ostinato
ТШТ надо памятник поставить, как они скрывали Аленин характер от всех до ее первого ухода. Проскальзывали мелочи в КиКе от нее, но это совсем ерунда по сравнению с тем, что Алена оказывается может вытворять.
Так и с Медведевой такая же история была. ТШТ держал её в узде, а как ушла к БОрсеру, все и полезло, хорошо хватило ума вернуться.
+26
-4
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Сейлем Сэйберхеген
Алена могла работать только с ТШТ. Потому что Этери может брать таких вот "стервочек" и превращать их в прекрасных принцесс. Другим этого неданно. Ушел от Этери - тебе конец в спорте. Факт
+21
-8
+13
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