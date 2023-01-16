«Барса» победила в класико и взяла Суперкубок, «Челси» купил Мудрика за 100 млн евро, «Арсенал» выиграл дерби, санкции Украины против Губерниева и Рудковской и другие новости

1. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании, победив «Реал» – 3:1. У Гави гол и 2 ассиста, у Левандовского – первый гол в класико. Для «Барсы» это рекордный 14-й Суперкубок, а для Хави – первый трофей в качестве тренера каталонцев. А Карло Анчелотти проиграл финальный матч впервые с 2010 года.

2. «Челси» купил Мудрика у «Шахтера», подписав контракт с вингером сборной Украины до 2031 года. Зарплата – более 100 тысяч фунтов в неделю. «Шахтер» подтвердил, что «синие» заплатят 70+30 млн евро. Так Михаил вошел в топ-5 самых дорогих трансферов в истории АПЛ, а также стал самым дорогим игроком в истории Украины, обогнав Шевченко. Это 13-й трансфер «Челси» при Боули, клуб потратил 421 млн фунтов за сезон.

3. «Арсенал» победил «Тоттенхэм» в дерби (2:0) благодаря автоголу Льориса и мячу Эдегора. Победу «канониров» слегка омрачил неприятный эпизод: фанат ногой ударил Рэмсдейла, когда вратарь «Арсенала» отошел к трибуне после конфликта с Ришарлисоном. После победы «Арсенал» опережает «Ман Сити» на 8 очков, «МЮ» и «Ньюкасл» – на 9.

В других матчах АПЛ «Челси» победил «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» одолел «Фулхэм».

4. НХЛ. «Ванкувер» одолел «Каролину», Кузьменко сделал 2 передачи. «Рейнджерс» с 12-м голом Панарина в сезоне уступили «Монреалю». Все результаты дня – здесь.

5. В Лиге 1 «ПСЖ» внезапно проиграл «Ренну» на выезде (0:1), а «Монако» забил 7 голов «Аяччо» (у Головина ассист). Эти и другие результаты – тут.

6. КХЛ. СКА победил «Амур» и первым вышел в плей-офф, «Локомотив» уступил московскому «Динамо», ЦСКА обыграл «Северсталь». Все результаты – здесь.

7. НБА. 43+13 от Вучевича помогли «Чикаго» обыграть «Голден Стэйт» и другие результаты.

8. Йоханнес Бо выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, Кристиансен – 2-й, Лагрейд – 3-й. Масс-старт у женщин выиграла Жюлия Симон, Виттоцци – 2-я, Шевалье-Буше – 3-я.

Антон Бабиков выиграл большой масс-старт на этапе PARI Кубка России по биатлону в Рыбинске, Гараничев – 2-й, Поварницын – 3-й, Елисеев – 4-й, Халили – 9-й. У женщин Каплина выиграла большой масс-старт, Сливко – 2-я, Гореева – 3-я.

9. Украина ввела санкции в отношении Дмитрия Губерниева и Яны Рудковской.

10. Чемпионат Италии. «Рома» победила «Фиорентину», «Аталанта» забила 8 голов «Салернитане», «Торино» Миранчука проиграл «Специи». Остальные результаты – здесь.

11. Наталья Непряева победила в скиатлоне на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре, Степанова – 2-я, Смирнова – 3-я. У мужчин скиатлон выиграл Александр Большунов, Семиков – 2-й, Червоткин – 3-й.

12. Трансферные новости. Дзюба может подписать контракт с «Торпедо» на полгода, утверждает «РБ-Спорт». Хотя Талалаев опроверг, что форвард поехал с клубом на сборы. «Зенит» просил 20+ млн евро за Клаудиньо, «Палмейрас» отказались от трансфера.

«Челси» после трансфера Мудрика за 100 млн евро хочет подписать еще минимум 2 игроков зимой. «Арсенал» может купить Рафинью у «Барсы» после срыва трансфера Мудрика, с агентом вингера уже общаются. «Барселона» предложила «Интеру» обмен Кессиэ на Брозовича.

13. Зарплата Льюиса Хэмилтона вырастет до $49 млн в год по новому двухлетнему контракту с «Мерседесом».

14. «Металлург» дал тренеру Илье Воробьеву 3 матча на исправление ситуации. Дмитрий Квартальнов может сменить его.

15. НФЛ. Плей-офф. «Сиэтл» проиграл «Сан-Франциско», «Чарджерс» уступили «Джэксонвиллу» и другие результаты.

16. В Ла Лиге «Атлетико» сыграл вничью с «Альмерией» (1:1), «Хетафе» уступил «Эспаньолу» (1:2).

17. Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривают возможность перехода в сборную Израиля, сообщает «Р-Спорт».

18. Пике заметили за рулем Renault Twingo. Шакира пела, что он променял «Феррари» на «Рено».

Цитаты дня.

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