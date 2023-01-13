Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Наполи», «Милан» и «Интер» проведут матчи в субботу
«Ювентус» в пятницу сыграет в гостях с «Наполи» в 18-м туре Серии А.
В субботу «Милан» встретится на выезде с «Лечче», «Интер» примет «Верону».
В воскресенье «Торино» Алексея Миранчука будет противостоять «Специя».
Завершится тур в понедельник матчем «Эмполи» – «Сампдория».
18-й тур
- Дата проведения
- 13 января, 22.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 14 января, 17.00, «Stadio Giovanni Zini»
- Дата проведения
- 14 января, 20.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 14 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 15 января, 14.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 15 января, 17.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 15 января, 17.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 15 января, 20.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 15 января, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 16 января, 22.45, «Карло Кастеллани»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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