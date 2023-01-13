Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Наполи», «Милан» и «Интер» проведут матчи в субботу

« » в пятницу сыграет в гостях с « » в 18-м туре Серии А.

В субботу « » встретится на выезде с «Лечче», « » примет «Верону».

В воскресенье «Торино» Алексея Миранчука будет противостоять «Специя».

Завершится тур в понедельник матчем «Эмполи» – «Сампдория».

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А