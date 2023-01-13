Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Наполи», «Милан» и «Интер» проведут матчи в субботу

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«Ювентус» в пятницу сыграет в гостях с «Наполи» в 18-м туре Серии А.

В субботу «Милан» встретится на выезде с «Лечче», «Интер» примет «Верону».

В воскресенье «Торино» Алексея Миранчука будет противостоять «Специя».

Завершится тур в понедельник матчем «Эмполи» – «Сампдория».

Чемпионат Италии

18-й тур

Наполи – Ювентус
Дата проведения
13 января, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кремонезе – Монца
Дата проведения
14 января, 17.00, «Stadio Giovanni Zini»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Милан
Дата проведения
14 января, 20.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Верона
Дата проведения
14 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Лацио
Дата проведения
15 января, 14.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Специя
Дата проведения
15 января, 17.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Болонья
Дата проведения
15 января, 17.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Салернитана
Дата проведения
15 января, 20.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Фиорентина
Дата проведения
15 января, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Сампдория
Дата проведения
16 января, 22.45, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

5 комментариев

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Zidane 21
Форца великий Ювентус! Верим в победу!
+1
-2
-1
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Барсик Юрана
Если Кринж не выйдет, то Юве затащит
+1
-2
-1
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Любезный Коссутий
за дружескую ничью в Неаполе 👍
0
-1
-1
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Голубая Эскадра
Как хорошо что в пятницу ночью будет супер матч в сериале, а то обычно такие матчи ставят в воскресенье ночью, в КЗ это 01:45…
+2
0
+2
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Fabio Grosso
Ждём красивый и яркий матч, можно и пропустить уже))) Forza Juve!!!
0
-1
-1
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