Роналдиньо: «Месси сможет играть до 50 лет, если захочет»

считает, что сможет играть в футбол до 50 лет.

«Месси для меня – как брат, младший брат. Это мой большой друг.

Лео еще долго сможет играть в футбол. Если он захочет, то будет играть до 50 лет!» – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии.

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