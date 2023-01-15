Роналдиньо: «Месси сможет играть до 50 лет, если захочет»

Теги ПСЖ Роналдиньо Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Футбол

Роналдиньо считает, что Лионель Месси сможет играть в футбол до 50 лет.

«Месси для меня – как брат, младший брат. Это мой большой друг.

Лео еще долго сможет играть в футбол. Если он захочет, то будет играть до 50 лет!» – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии.

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Фото дня: Месси в образе святого

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59 комментариев

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Сергей Котов
Ответ Социо Пат
А Ибра физически мощнее Месси
мне кажется что от физической мощи это мало зависит..вот посмотришь на субтильного модрича который в 37 не сдает физически и поражаешься..
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Zidan GOAT
Ответ Экспертное мнение
Это правда, Месси не похож на других игроков и стареет медленнее. В 35 лет обладает дриблингом чуть лучше праймового Роналду, к 50 годам уровень игры Месси всего лишь упадет до уровня праймового Зидана.
Что ты такое несёшь? Праймовый Зидан умел на поле все на феноменальном уровне! В 35 он носился по всему полю успевая и разрушать, и создавать
Тогда как аргентинец всю игру стоит и бережёт силы для атаки!
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glavredaktor
Ответ Иван Шуткин
Я бы с удовольствием посмотрел , тем более это реально , потому что футбол Месси не энергозатратный , рациональный и техничный , поэтому до 40 точно реально
Если память не изменяет, Бекхэм и в 38 смотрелся в ПСЖ весьма органично, хотя футбольных навыков там только классный пас остался, никакого дриблинга, скорости или выносливости у 38 летнего Бекса и в помине не было. Так что да, чем в данном случае Месси хуже?
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Alex Zet
минимум до 120 - 150 лет будет играть Лео, а потом или на Марс или Альфа центавра
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vdvbill.e1.ru
Детям своим фрибеты раздавай
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g5stcbbc7m
Ответ AF007
Из Зидана с Роналдо упорно лепят каких-то имбовых киборгов, по факту один до 25 в Бордо траву коптил, другого наоборот в 30 уже из Реала выпнули. В итоге одна ЛЧ и четыре чемпионства на двоих
Хоть кто-то соображает по делу…таких как Зизу и Зубастик было много…таких как Месси и Криш(как бы он мне не нравится за свой эгоизм) никогда не было
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NomerSports
Роналдиньо : Месси сможет играть до 50 лет со мной в фифу , если захочет .
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Португальский фруктовый генерал никогда не позорился 8-2
Для меня позор в поступках по отношению к партнёрам в МЮ, Реале, сборной,гораздо важнее, чем такие проигрыши как 8:2 . Такие проигрыши можно исправить победой на ЧМ или победой в Лиге чемпионов.
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Макс Кидалов
Да Месси спокойно может играть в 50 лет, просто форму надо поддерживать, помню часто играли деды на с нами на футбольном поле лет 50-60, а нам пацанам лет 16-17 было, но эти деды прямо не уступали нам. А Месси это проф футболист один из лучших, конечно он может в 50 лет играть, конечно не в высшых лигах, но в 1-2 дивизионах чемпионатов Аргентины/Испании, спокойно может играть для своего удовольствия
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EastKing
Спортс, а зачем в профилях спортсменов нужна статистика? Вот очередной пример - Роналдиньо. За Барселону и Милан, он только в чемпионатах отдал 76 голевых пасов, а у вас в статистике только 5 голевых за карьеру. Какой смысл в ней если она только вводит людей в заблуждение!
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А.Э.РАСИМ
До 50 нет, если только не в Саудовской Аравии.
Но до 40 лет Лео играть будет.
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topeleven
Ответ прощай Роналду
50 это конечно сильно, но захочет ли? Даже если сможет, жить то когда с семьей?)
Так-то да, смотрел как играл Пеле в 50, мог бы играть в ФНЛ или Премьер-Лиге Казахстана, может даже и РПЛ потянул бы, а Роналдо, Роналдиньо в 40 с животиками в ФНЛ-2 забивали бы. Так и Месси в 50 на каком-то уровне мог бы играть, но нужно ли ему это :)
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Arty K.
Даже не удивлюсь, если в 50 Месси всё ещё будет играть
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AF007
Ответ Тен мать его Хаг
Не сочти за неуважение к Зизу, но праймовый Месси был намного лучше праймого Зидана
Из Зидана с Роналдо упорно лепят каких-то имбовых киборгов, по факту один до 25 в Бордо траву коптил, другого наоборот в 30 уже из Реала выпнули. В итоге одна ЛЧ и четыре чемпионства на двоих
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Андрей Гаврилов
Ответ Verhovn
Ну сейчас спортивные технологии быстро развиваются, да и биологический возраст сдвигается. Если раньше чел под 50 был уже практически списан в утиль истории, то сейчас,некоторые, ещё по и клубам зажигают. Во всяком случае 50 сегодня - это не то, что вчера. Что будет через 10 лет, неизвестно.
"Во всяком случае 50 сегодня - это не то, что вчера." - цитаты великих людей.
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Иван Шуткин
Я бы с удовольствием посмотрел , тем более это реально , потому что футбол Месси не энергозатратный , рациональный и техничный , поэтому до 40 точно реально
+5
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Moscwow
Ответ Экспертное мнение
Это правда, Месси не похож на других игроков и стареет медленнее. В 35 лет обладает дриблингом чуть лучше праймового Роналду, к 50 годам уровень игры Месси всего лишь упадет до уровня праймового Зидана.
Обкололся гормонами вот и стареет медленнее. Генномодифицированный никогда не играл лучше Зидана и бразильского Роналдо
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Мохнатый55
Ответ Нефанатик
До праймового Зидана твоему Месси как ракам до луны.
Месси как ассистент лучше Зидана. Про бомбардирские качества даже и говорить не стоит.
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AnMe
Ответ Амир Чигаев
тупое руководство барселоны и месси со своими запросами по зарплате обанкротили барселону и теперь никого из них в этом клубе. Месси поиграет еще 2-3 года и все. до 50 лет он может играть у себя на заднем дворе со своими детьми. роналдиньо наверное забыл что месси играет не бесплатно и до 50 лет ему никто не будет платить большие и маленькие деньги. по правде говоря ему было бы лучше в конце сезона уехать в саудовскую аравию на года два где он сможет нормально бабки поднять и титулы взять в азии. Говоря и смеясь над Роналду надо просто включить логику. Роналду добился всего абсалютно всего кроме чемпиона мира. 38 лет что ему делать?! поехал за хорошим контрактом и раскошной жизнью в аравии где к нему как к королю относятся. в новом чемпионате он сможет взять титулы набить голы и получил сумашедщий контракт.Лично я на его месте тоже уехал бы при такой карьере..зачем мне получать в 38 лет 20 лямов когда я могу получать 200 лямов при том что я выиграл все на свете?! остался бы в европе чтобы что?! не фанат ни месси ни роналду. всегда был фанатом роберто карлоса.
Ну это я про адекватных людей говорю. Есть и вторая половина конечно, которые ждут любую новость, где высосут причину наехать на любого игрока
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AnMe
Ответ Амир Чигаев
тупое руководство барселоны и месси со своими запросами по зарплате обанкротили барселону и теперь никого из них в этом клубе. Месси поиграет еще 2-3 года и все. до 50 лет он может играть у себя на заднем дворе со своими детьми. роналдиньо наверное забыл что месси играет не бесплатно и до 50 лет ему никто не будет платить большие и маленькие деньги. по правде говоря ему было бы лучше в конце сезона уехать в саудовскую аравию на года два где он сможет нормально бабки поднять и титулы взять в азии. Говоря и смеясь над Роналду надо просто включить логику. Роналду добился всего абсалютно всего кроме чемпиона мира. 38 лет что ему делать?! поехал за хорошим контрактом и раскошной жизнью в аравии где к нему как к королю относятся. в новом чемпионате он сможет взять титулы набить голы и получил сумашедщий контракт.Лично я на его месте тоже уехал бы при такой карьере..зачем мне получать в 38 лет 20 лямов когда я могу получать 200 лямов при том что я выиграл все на свете?! остался бы в европе чтобы что?! не фанат ни месси ни роналду. всегда был фанатом роберто карлоса.
Не являюсь хейтером Роналду, по его обсмеивают за его «хорошие» слова в адрес Хави, когда тот уехал к шейхам. Он был отличным форвардом, но язык - главный враг. Если Месси и уедет туда, то к нему никаких вопросов нет, потому что не болтает.
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Кто составил коспекты Лобановского?
На любительском уровне разве что.
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Vanek1411
Сам Роналдиньо не захотел и до 30-ти поиграть.
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Verhovn
Ну сейчас спортивные технологии быстро развиваются, да и биологический возраст сдвигается. Если раньше чел под 50 был уже практически списан в утиль истории, то сейчас,некоторые, ещё по и клубам зажигают. Во всяком случае 50 сегодня - это не то, что вчера. Что будет через 10 лет, неизвестно.
+3
0
+3
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Амир Чигаев
тупое руководство барселоны и месси со своими запросами по зарплате обанкротили барселону и теперь никого из них в этом клубе. Месси поиграет еще 2-3 года и все. до 50 лет он может играть у себя на заднем дворе со своими детьми. роналдиньо наверное забыл что месси играет не бесплатно и до 50 лет ему никто не будет платить большие и маленькие деньги. по правде говоря ему было бы лучше в конце сезона уехать в саудовскую аравию на года два где он сможет нормально бабки поднять и титулы взять в азии. Говоря и смеясь над Роналду надо просто включить логику. Роналду добился всего абсалютно всего кроме чемпиона мира. 38 лет что ему делать?! поехал за хорошим контрактом и раскошной жизнью в аравии где к нему как к королю относятся. в новом чемпионате он сможет взять титулы набить голы и получил сумашедщий контракт.Лично я на его месте тоже уехал бы при такой карьере..зачем мне получать в 38 лет 20 лямов когда я могу получать 200 лямов при том что я выиграл все на свете?! остался бы в европе чтобы что?! не фанат ни месси ни роналду. всегда был фанатом роберто карлоса.
+2
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Игорь Лачин
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Португальский фруктовый генерал никогда не позорился 8-2
Ну 5-0 на Камп Ноу было)
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