Роналдиньо: «Месси сможет играть до 50 лет, если захочет»
Роналдиньо считает, что Лионель Месси сможет играть в футбол до 50 лет.
«Месси для меня – как брат, младший брат. Это мой большой друг.
Лео еще долго сможет играть в футбол. Если он захочет, то будет играть до 50 лет!» – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии.
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Тогда как аргентинец всю игру стоит и бережёт силы для атаки!
Но до 40 лет Лео играть будет.