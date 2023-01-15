Зеппельт о решении РУСАДА оправдать Валиеву: «Нелепо. Вот что случается в недемократических спортивных структурах»
Немецкий журналист Хайо Зеппельт отреагировал на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил, но аннулировал ее результат, показанный 25 декабря 2021 года на победном для нее чемпионате России
«Нелепо. Вот что случается в недемократических и непрозрачных спортивных структурах: РУСАДА очистило от допинга Валиеву, которая «не виновата».
Похоже, российский спорт неспособен создавать независимые структуры, заслуживающие доверия.
Но Международный олимпийский комитет хочет, чтобы российские спортсмены были [на Олимпиаде-2024] в Париже...» – написал Зеппельт в твиттере.
«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой
Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона
РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?
Да, жалко Гануса, быстро убрали. 😯
Это все равно как смотреть фильм и гордится героями названными "28 панфиловцев", в том числе и Добробабиным, который был потом полицаем. Ой только это в отличие от Тараса Бульбы и его сыновей, реальный персонаж. Теперь по нему будем судить обо всем советских людях?
Интересно, когда дело Ками поступило в ДАК?
Кто знает, что такое лошадь и видел ее хоть раз, то понимает, что не так)
Путин сейчас труд пишет на эту тему
2. Почти год непрерывно смеяться над одним и тем же - тревожный знак, не находите?🤔
Интересно другое.
Хрусталь выигрывает все турниры. Имеет кучу чемпионок. И они тащат на ОИ малолетку, которой дают это лекарство. Ведь реально все же понимают, что Ками не сама в химии разбиралась, и с дедом это все бред.
То есть ТШТ был готов поставить под удар весь наш спорт, только чтобы выиграла ТА девочка? Не Щерби или Трусова, не просто россиянка, своя ученица. А именно Валиева. Потому что ручная, управляемая, не уйдет.
ВЕСЬ наш спорт подставлять ради этого?!
Ну там например ее видели с золотой медалью ЧМ или ОИ на пъедестале почета?)