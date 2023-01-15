Зеппельт о решении РУСАДА оправдать Валиеву: «Нелепо. Вот что случается в недемократических спортивных структурах»

Немецкий журналист Хайо Зеппельт отреагировал на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил, но аннулировал ее результат, показанный 25 декабря 2021 года на победном для нее чемпионате России

«Нелепо. Вот что случается в недемократических и непрозрачных спортивных структурах: РУСАДА очистило от допинга Валиеву, которая «не виновата».

Похоже, российский спорт неспособен создавать независимые структуры, заслуживающие доверия.

Но Международный олимпийский комитет хочет, чтобы российские спортсмены были [на Олимпиаде-2024] в Париже...» – написал Зеппельт в твиттере.

«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой

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РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?