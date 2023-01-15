Зеппельт о решении РУСАДА оправдать Валиеву: «Нелепо. Вот что случается в недемократических спортивных структурах»

Теги сборная России допинг МОК Олимпийская сборная России женское катание Париж-2024 Хайо Зеппельт Политика Камила Валиева Фигурное катание

Немецкий журналист Хайо Зеппельт отреагировал на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил, но аннулировал ее результат, показанный 25 декабря 2021 года на победном для нее чемпионате России 

«Нелепо. Вот что случается в недемократических и непрозрачных спортивных структурах: РУСАДА очистило от допинга Валиеву, которая «не виновата».

Похоже, российский спорт неспособен создавать независимые структуры, заслуживающие доверия.

Но Международный олимпийский комитет хочет, чтобы российские спортсмены были [на Олимпиаде-2024] в Париже...» – написал Зеппельт в твиттере.

«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

89 комментариев

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Люблю Женьку
Ответ Hardy
Похоже, российский спорт неспособен создавать независимые структуры, заслуживающие доверия. Это не только к спорту относится, увы.
Главный вопрос, кто зарплату платит этим независимым структурам. Если бюджет, то всё понятно - кто платит, тот и музыку заказывает.
Да, жалко Гануса, быстро убрали. 😯
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dimitrii36
Ответ Денис Давыдов
Как легко слушай ты разобрал украинцев по художественной старой книге, где поступок Андрия осуждается в больше степени, главный герой то Тарас и есть ещё старший сын Остап (то есть непредавших украинцев как минимум в разы больше), а часть понимания действий Андрия разбирают литераторы и критики различные, но твой разбор самый крутой 😂 Это все равно как смотреть фильм и гордится героями названными "28 панфиловцев", в том числе и Добробабиным, который был потом полицаем. Ой только это в отличие от Тараса Бульбы и его сыновей, реальный персонаж. Теперь по нему будем судить обо всем советских людях?
давай огласи своё ведение ситуации у соседей, насколько владеешь, там тоже денежная мотивация, те же уголовники, те же простые граждане на передовой, хто с деньгами уже давно ту - ту...
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Любитель побеждать
То ли дело всякие немки любвеобильные
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Тайга86
Ответ шампион
Этери легко выкинула Загитову, как только поняла, что ТЩК собирают хорошие баллы. Так ли ей нужна двукратная ОЧ? А вот с уходом Трусовой и Касторки доверие к ТЩК видимо пропало. Своя ручная чемпионка, которая бы приносила копеечку - вот что было нужно.
Этери очень амбициозна, конечно нужна...Ее провели через два сезона к играм 1 в 1 с Загитовой, только с Ками лучше расстарались, да и проблем с ней было меньше...Не для того она командник катала...Именно чтобы стать двукратной, а у Саши и Ани сил хватило на пьедестал в роли подстраховщиц. Имхо безусловно, всего лишь мое видение ситуации.
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Здравый@смысл@
Ответ Денис Давыдов
Как легко слушай ты разобрал украинцев по художественной старой книге, где поступок Андрия осуждается в больше степени, главный герой то Тарас и есть ещё старший сын Остап (то есть непредавших украинцев как минимум в разы больше), а часть понимания действий Андрия разбирают литераторы и критики различные, но твой разбор самый крутой 😂 Это все равно как смотреть фильм и гордится героями названными "28 панфиловцев", в том числе и Добробабиным, который был потом полицаем. Ой только это в отличие от Тараса Бульбы и его сыновей, реальный персонаж. Теперь по нему будем судить обо всем советских людях?
Не только по книге,во-первых. Корни - как на Западной Украине, так и на Восточной. И детство советское проведено там же. Знаю, о чем говорю.
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Денис Давыдов
Ответ Здравый@смысл@
Тараса Бульбу недавно перечитывали с младшим ребенком. Ничего не поменялось среди наиболее отмороженной части украинцев) у них два главных принципа: продаться за кусок сала (подставь нужное слово - ЕС, кружевные трусики и тд) и «а меня за ШО?». Убогая психология рагуль.
Как легко слушай ты разобрал украинцев по художественной старой книге, где поступок Андрия осуждается в больше степени, главный герой то Тарас и есть ещё старший сын Остап (то есть непредавших украинцев как минимум в разы больше), а часть понимания действий Андрия разбирают литераторы и критики различные, но твой разбор самый крутой 😂
Это все равно как смотреть фильм и гордится героями названными "28 панфиловцев", в том числе и Добробабиным, который был потом полицаем. Ой только это в отличие от Тараса Бульбы и его сыновей, реальный персонаж. Теперь по нему будем судить обо всем советских людях?
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DD102DD
14.6 Слушания должны быть проведены Комитетом и мотивированное решение Комитета должно быть изготовлено в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поступления материалов дела в Комитет. С учетом пункта 12.7 Положения данный срок может быть продлен по решению Председателя Комитета или его заместителя при наличии особых обстоятельств, но не более, чем на 30 (тридцать) календарных дней. Общий максимально допустимый срок рассмотрения дела Комитетом составляет 75 (семьдесят пять) календарных дней с момента поступления материалов дела в Комитет.

Интересно, когда дело Ками поступило в ДАК?
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Сергей Григорьев
Ответ Oleg
Знающие, объясните кто такая валиева? Допингистка обычная или чего то добилась в спортивной карьере, стала ЧМ, ОИ? Почему такой ажиотаж?
Была бы с золотом ОИ в команде и в личке!!!! Все это знали и поэтому морально её уничтожать начали перед личными соревнованиями
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Stivi M.D.
Ответ Viks
Стакан. Придуман год назад.
Ахахахахаха это нокаут ))))
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Stivi M.D.
Ответ aleks31
Я тоже удивляюсь, неужели нельзя было, как в демократических странах, придумать помаду?
Демократические страны невзирая на все регалии отменяет такого чемпиона как Лэнс Армстронг. А в странах третьего мира, таких как он не только не разоблачают, но еще и дают место в Госдуме🤡
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Денис Давыдов
Ответ Tanzoli*
Это ты молодец, обходи пожалуйста. Хорошо показывать свое остроумие, когда другие ребята обеспечивают твою безопасность на фронте. Сразу такой храбрец, даже голубиное говно не страшно. А меж тем, сидел бы ты сейчас сам в окопе, и все бы сидели, если бы не своевременная реакция на действия "наших западных партнеров".
НАТО нападэ да да знаем 😂
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Lala M
Ответ Alexander Poljakov
Что? Зачем мифология? Я говорю вам про современное государство. Если в государстве всё решают деньги и связи, то с у государства большие проблемы. Вот переедет вас чиновник на машине и ничего ему не будет, как недавний пример с депутатом, который ребенка переехал. В демократическом государстве он был бы за решеткой.
Все понятно, "охлос", не стоит так беспокоится о власти "демоса".
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шампион
Ответ Тайга86
Если абстрагироваться от того, что еще не доказано, у Этери двукратной ОЧ только не было и, учитывая форму и возраст Саши и Ани, именно Ками целенаправленно вели к этому два сезона, особенно олимпийский. И понятно почему, она действительно могла ей стать
Этери легко выкинула Загитову, как только поняла, что ТЩК собирают хорошие баллы. Так ли ей нужна двукратная ОЧ? А вот с уходом Трусовой и Касторки доверие к ТЩК видимо пропало. Своя ручная чемпионка, которая бы приносила копеечку - вот что было нужно.
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dimitrii36
Ответ Маргарита Михайловна
Валиева никаких значимых результатов в спорте не имеет. Отличается хорошей растяжкой но не имеет своего стиля и харизмы. Пытается копировать своих предшественниц. На неё делал ставку бомонд чтобы вытеснить конкурентов из медиапространства для чего не гнушались ничем даже допингом накачивали.
ну да, ну да, феерия Липницкой впечатляет, ну хто оную не знает, если только "Вася"
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Syndycate
Ответ Oleg
А то что она сильнейшая кто то еще знает, кроме россиян?) Ну там например ее видели с золотой медалью ЧМ или ОИ на пъедестале почета?)
Все знают, поэтому и такие попоболи у некоторых что ее оправдали) Чемпионка Европы, чемпионка Мира среди юниоров, куча рекордов по баллам, которую вряд ли побьют, в ближайшее время точно нет) как вышла во взрослые сразу начала по льду возить как ты называешь почетную чемпионку мира и ОЧку, принося ей по 30-40 баллов) А медаль ЧМ еще не делает тебя сильнейшей, как бы парадоксально это не звучало) Сакамото например ЧМ - она сильнейшая? Нет) Американская пара ЧМ - они сильнейшие? Даже близко нет) Или например некоторые канадские фигуристы, которые в команде стали ОЧ в 2018, но язык не повернется назвать их сильнейшими) Да и пример Сотниковой например, че далеко ходить)
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Маргарита Михайловна
Ответ Oleg
Знающие, объясните кто такая валиева? Допингистка обычная или чего то добилась в спортивной карьере, стала ЧМ, ОИ? Почему такой ажиотаж?
Валиева никаких значимых результатов в спорте не имеет. Отличается хорошей растяжкой но не имеет своего стиля и харизмы. Пытается копировать своих предшественниц. На неё делал ставку бомонд чтобы вытеснить конкурентов из медиапространства для чего не гнушались ничем даже допингом накачивали.
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Франческо Тотти
Я вот помню дикую историю наездницы в демократической Швейцарии, когда втюхали людям такую топорную работу, где лошадь поела сено, на которое справил нужду мужик какой-то. Оправдали быстро и легко.
Кто знает, что такое лошадь и видел ее хоть раз, то понимает, что не так)
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Тайга86
Ответ шампион
С Русадой все и так было понятно, когда оттуда выжили Гануса. Интересно другое. Хрусталь выигрывает все турниры. Имеет кучу чемпионок. И они тащат на ОИ малолетку, которой дают это лекарство. Ведь реально все же понимают, что Ками не сама в химии разбиралась, и с дедом это все бред. То есть ТШТ был готов поставить под удар весь наш спорт, только чтобы выиграла ТА девочка? Не Щерби или Трусова, не просто россиянка, своя ученица. А именно Валиева. Потому что ручная, управляемая, не уйдет. ВЕСЬ наш спорт подставлять ради этого?!
Если абстрагироваться от того, что еще не доказано, у Этери двукратной ОЧ только не было и, учитывая форму и возраст Саши и Ани, именно Ками целенаправленно вели к этому два сезона, особенно олимпийский. И понятно почему, она действительно могла ей стать
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Wiley Fox
В России скоро запретят слово демократия и все производные от него. Как происки Запада

Путин сейчас труд пишет на эту тему
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AilinAlex
Ответ Alexander Poljakov
Что? Зачем мифология? Я говорю вам про современное государство. Если в государстве всё решают деньги и связи, то с у государства большие проблемы. Вот переедет вас чиновник на машине и ничего ему не будет, как недавний пример с депутатом, который ребенка переехал. В демократическом государстве он был бы за решеткой.
Депутата всего лишили, а дело закрыл мировой суд за примирением сторон, мама взяла деньги, сумма не афишируется. Посмотрим на дальнейшие события. Назовите, где у нас демократия осталась? Может в Латвии, где за решетку бросили журналиста?
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Гусеконь
демократические бы посадили свои людей во все структуры и просто бы не обращали внимание на то, что и сколько кто ест
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Anna Stefan
Ответ Viks
Я констатирую. Никаких аргументов кроме стакана никто не слышал. 2. Стакан мне смешон, как и любые другие нелепые отмазки.
1. А никто и не должен был слышать никаких аргументов, включая и стакан.
2. Почти год непрерывно смеяться над одним и тем же - тревожный знак, не находите?🤔
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шампион
С Русадой все и так было понятно, когда оттуда выжили Гануса.
Интересно другое.
Хрусталь выигрывает все турниры. Имеет кучу чемпионок. И они тащат на ОИ малолетку, которой дают это лекарство. Ведь реально все же понимают, что Ками не сама в химии разбиралась, и с дедом это все бред.
То есть ТШТ был готов поставить под удар весь наш спорт, только чтобы выиграла ТА девочка? Не Щерби или Трусова, не просто россиянка, своя ученица. А именно Валиева. Потому что ручная, управляемая, не уйдет.
ВЕСЬ наш спорт подставлять ради этого?!
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Oleg
Ответ Syndycate
Сильнейшая и талантливейшая фигуристка, рекордсменка, отсюда и такой ажиотаж)
А то что она сильнейшая кто то еще знает, кроме россиян?)
Ну там например ее видели с золотой медалью ЧМ или ОИ на пъедестале почета?)
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Viks
Ответ Anna Stefan
1. Откуда вам известно, что это именно стакан? 2. Если это стакан - повторяю свой вопрос, на который Вы так и не ответили, но продолжаете носиться с этим стаканом по всем веткам - чем он вас не устраивает? Отмазкам про помады и т.п. все почему-то доверяют, а стакан чем хуже? С волками жить - по волчьи выть))) А вы как хотели?????
Я констатирую. Никаких аргументов кроме стакана никто не слышал. 2. Стакан мне смешон, как и любые другие нелепые отмазки.
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