Фанат ногой ударил Рэмсдейла. Вратарь «Арсенала» отошел к трибуне после конфликта с Ришарлисоном

Между футболистами «Арсенала» и «Тоттенхэма» возник конфликт после матча 20-го тура .

«Канониры» выиграли в гостях у «шпор» со счетом 2:0.

По окончании игры вратарь « » и форвард « » начали что-то активно обсуждать, и бразилец рукой толкнул англичанина в голову.

Стюард вмешался в их конфликт и сопроводил голкипера к краю поля, где тот решил забрать бутылку. Когда Рэмсдэйл наклонился, чтобы взять ее, один из болельщиков ударил его ногой, после чего убежал.

Изображение: кадр из трансляции ESPN