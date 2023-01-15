Фанат ногой ударил Рэмсдейла. Вратарь «Арсенала» отошел к трибуне после конфликта с Ришарлисоном
Между футболистами «Арсенала» и «Тоттенхэма» возник конфликт после матча 20-го тура АПЛ.
«Канониры» выиграли в гостях у «шпор» со счетом 2:0.
По окончании игры вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл и форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон начали что-то активно обсуждать, и бразилец рукой толкнул англичанина в голову.
Стюард вмешался в их конфликт и сопроводил голкипера к краю поля, где тот решил забрать бутылку. Когда Рэмсдэйл наклонился, чтобы взять ее, один из болельщиков ударил его ногой, после чего убежал.
Изображение: кадр из трансляции ESPN
Зачем это все? Проигрывать не умеют.