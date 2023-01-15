Фанат ногой ударил Рэмсдейла. Вратарь «Арсенала» отошел к трибуне после конфликта с Ришарлисоном

Теги премьер-лига Англия Арсенал происшествия болельщики Тоттенхэм Ришарлисон Аарон Рэмсдейл Тоттенхэм Хотспур Стэдиум Футбол

Между футболистами «Арсенала» и «Тоттенхэма» возник конфликт после матча 20-го тура АПЛ.

«Канониры» выиграли в гостях у «шпор» со счетом 2:0.

По окончании игры вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл и форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон начали что-то активно обсуждать, и бразилец рукой толкнул англичанина в голову.

Стюард вмешался в их конфликт и сопроводил голкипера к краю поля, где тот решил забрать бутылку. Когда Рэмсдэйл наклонился, чтобы взять ее, один из болельщиков ударил его ногой, после чего убежал.

Изображение: кадр из трансляции ESPN

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41 комментарий

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Ответ Rotick
Дисквалифицировать стадион
А стадион за что?
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le vani
отнять у тоттенхэма и у ман сити по 10 очков !!!
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Контрольный выстрел
Петухи, что тут еще )))
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Arty K.
Мерзость. Просто мерзость!
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Mypta3uh23
Ответ Maggio 13
Отстранят. Скорее всего, лишат возможности посещать стадион на несколько лет минимум.
несколько лет? За такое логично давать пожизненное отстранение
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Евгений Чикаров
Ответ Александр Воронин
Таких нужно судить и сажать. Обязательно сажать, хотя бы на пару лет.
За что на пару лет??)
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Lidin_papa
Ответ enechipo
Мерзкая команда. Мерзкий стадион. Мерзкие фанаты. Зачем это все? Проигрывать не умеют.
Все верно, за исключением стадиона. Приятно на таком одерживать безоговорочную победу)
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Yri Yrov
Ответ кракадил
Петухи они и в Африке петухи
Ришарлисон вообще из Эвертона, его поступок не отражает всю суть тотенхема, детский сад не разводим
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Exyxea
Ответ Maggio 13
Отстранят. Скорее всего, лишат возможности посещать стадион на несколько лет минимум.
Лет 10 назад болельщик выбежал на поле и попытался напасть на вратаря АЗ. Ему потом полгода тюрьмы впаяли. Здесь тоже не мешало бы.
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Kalahun
Ответ enechipo
Не был, но вонял
Хахах 😂 топ)))
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nb8dwryv56
Ответ кракадил
Петухи они и в Африке петухи
Петухи они и в Лондоне петухи
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BobbySe7en
Ответ glavredaktor
Ришарлисон вообще неуравновешенный. Такие петушиные поступки у него на протяжении всей карьеры, что в Уотфорде, и особенно в Эвертоне. Давно уже пора этого клоуна вразумить кому нибудь.
Видать у Дини нахватался
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malama47
Ответ Arima Baki
Что фанат что этот голубь Ришарлисон показали почему карма так против Тоттенхэма, просто не заслуживают
Мне понравилось как один из стюартов выкинул его с решётки, нормально так улетел вниз.
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Водяра
Английское быдло ликует.
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Акира_1
Ответ кракадил
Петухи они и в Африке петухи
У Тоттенхэма каждое дерби лондонское заканчивается скандалом, потому что чаще всего в самом матче все кончается безвольными поражениями, как сегодня, вот и остаётся в драках и провокациях вымищать)
+2
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Heinrich S
Какой клуб такие и фанаты
+3
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glavredaktor
Ответ BobbySe7en
Ришарлисону, все таки нужно было остаться в фавелах и упарываться тем чем там обычно упарываются, вместо того чтобы свои сказочные плаксивые истории давить.
Ришарлисон вообще неуравновешенный. Такие петушиные поступки у него на протяжении всей карьеры, что в Уотфорде, и особенно в Эвертоне. Давно уже пора этого клоуна вразумить кому нибудь.
+6
0
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Pavel Harriss
В каталашку ибицила
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Mr@k
там и без всяких фан-айди их находят так что думаю этого накажут, мерзкий кур
+1
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Александр Воронин
Таких нужно судить и сажать. Обязательно сажать, хотя бы на пару лет.
+1
0
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damondiamond
Ну все, придется теперь болеть за другой клуб этому болелу, если он хочет посещать стадион любимой команды)
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enechipo
Ответ Игорь Полищук
Говном ты не был, но и до вершин не добрался. :)
Не был, но вонял
+13
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enechipo
Мерзкая команда. Мерзкий стадион. Мерзкие фанаты.
Зачем это все? Проигрывать не умеют.
+8
-3
+5
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antiginer
Это потому что у них фануйди нет
+1
-1
0
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Maggio 13
Ответ corazón blanco
Надеюсь его накажут по максимуму. Просто мерзкий поступок, футбол - это игра, а не война. Некоторые болельщики в порыве эмоции переходят все рамки дозволенного.
Отстранят. Скорее всего, лишат возможности посещать стадион на несколько лет минимум.
+2
0
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