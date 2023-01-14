Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Смирнова, Прокофьева, Кулешова пробегут скиатлон

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) скиатлон (жен) Анастасия Доценко Алия Иксанова Мария Гущина Кубок России Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Наталья Непряева Лариса Рясина Лидия Горбунова (Дуркина) Яна Кирпиченко Екатерина Смирнова Анна Грухвина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Елизавета Шалабода Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Евгения Крупицкая Алеся Рушенцева Алена Перевозчикова Лыжи

15 января на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет женский скиатлон.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

6-й этап

Сыктывкар

Женщины

Скиатлон, 15 км

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция«На лыжи».

Старт-лист

1. Анастасия Прокофьева

2. Вероника Степанова

3. Екатерина Смирнова

4. Наталья Непряева

5. Лариса Рясина

6. Анастасия Фалеева

7. Алиса Жамбалова

8. Анна Грухвина

9. Алена Перевозчикова

10. Алия Иксанова

11. Лидия Горбунова

12. Мария Гущина

13. Алеся Рушенцева

14. Ольга Царева

15. Евгения Крупицкая

16. Анастасия Кулешова

19. Елизавета Шалабода

20. Анастасия Доценко

21. Алена Баранова

22. Яна Кирпиченко

Полный старт-лист – здесь.

3 комментария

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закрыт по беспределу
Будет интересно.
А уж если Вероника усидит за Натали - тем более.
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gerr_max
Можно было бы женский скиатлон увеличить до 20км
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Larisa Lanceva
Удачи девушкам!! Победа - сильнейшей! 😊
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