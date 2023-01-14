Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Смирнова, Прокофьева, Кулешова пробегут скиатлон

15 января на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет женский скиатлон.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

6-й этап

Сыктывкар

Женщины

Скиатлон, 15 км

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «На лыжи».

Старт-лист

1. Анастасия Прокофьева

2. Вероника Степанова

3. Екатерина Смирнова

4. Наталья Непряева

5. Лариса Рясина

6. Анастасия Фалеева

7. Алиса Жамбалова

8. Анна Грухвина

9. Алена Перевозчикова

10. Алия Иксанова

11. Лидия Горбунова

12. Мария Гущина

13. Алеся Рушенцева

14. Ольга Царева

15. Евгения Крупицкая

16. Анастасия Кулешова

19. Елизавета Шалабода

20. Анастасия Доценко

21. Алена Баранова

22. Яна Кирпиченко

Полный старт-лист – здесь.