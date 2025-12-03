Чемпионат Испании. «Реал» разгромил «Атлетик» в гостях

В Ла Лиге прошли два матча 19-го тура.

Во вторник «Барселона » дома победила «Атлетико » (3:1) в матче перенесенного 19-го тура Ла Лиги.

В среду «Атлетик» на своем поле был разгромлен «Реалом » (0:3).

Данные игры были перенесены, поскольку эти четыре клуба в начале января разыграют Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.

