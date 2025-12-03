80

Чемпионат Испании. «Реал» разгромил «Атлетик» в гостях

В Ла Лиге прошли два матча 19-го тура.

Во вторник «Барселона» дома победила «Атлетико» (3:1) в матче перенесенного 19-го тура Ла Лиги.

В среду «Атлетик» на своем поле был разгромлен «Реалом» (0:3).

Данные игры были перенесены, поскольку эти четыре клуба в начале января разыграют Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.

Чемпионат Испании

19-й тур

Ла Лига Испания. 19 тур
3 декабря 18:00, Сан-Мамес
Атлетик
Завершен
0 - 3
Реал Мадрид
Матч окончен
78’
Винисиус Жуниор   Браим Диас
Н. Уильямс   Санчес
78’
78’
Милитао   Гонсало Гарсия
78’
Мбаппе   Родриго
Рего Мора
76’
69’
Камавинга   Гюлер
Хаурегисар   Весга
69’
Беренгер   Серрано
69’
Беренгер
66’
59’
  Мбаппе
55’
Александер-Арнолд   Асенсио
Руис де Галаррета   Унаи Гомес
46’
Лекуэ   Аресо
46’
2тайм
Перерыв
42’
  Камавинга
7’
  Мбаппе
Атлетик
Унаи Симон, Бойро, Лапорт, Вивиан, Лекуэ, Рего Мора, Н. Уильямс, Руис де Галаррета, Хаурегисар, Беренгер, Гурусета
Запасные: Горосабель, Весга, Eder García Altuna, Паредес, Аресо, Унаи Гомес, Серрано, Бухан, Падилья, Исета, Берчиче, Санчес
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Альваро Каррерас, Рюдигер, Милитао, Александер-Арнолд, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Эндрик, Родриго, Гонсало Гарсия, Мастантуоно, Ф. Гонсалес, Фран Гарсия, Браим Диас, Лунин, Асенсио, Гюлер, Себальос
Подробнее
Ла Лига Испания. 19 тур
2 декабря 20:00, Камп Ноу
Барселона
Завершен
3 - 1
Атлетико
Матч окончен
  Ферран Торрес
90’
+6’
Ямаль   Кристенсен
88’
75’
Коке   Гризманн
Рафинья   Касадо
73’
Педри   Дро Фернандес
73’
Левандовски   Рэшфорд
67’
Ольмо   Ферран Торрес
66’
  Ольмо
65’
63’
Симеоне   Серлот
62’
Алекс Баэна   Альмада
46’
Н. Гонсалес   Галлахер
2тайм
Перерыв
Мартин
45’
+2’
41’
Алекс Баэна
Левандовски
36’
  Рафинья
26’
19’
  Алекс Баэна
14’
Кардозо   Коке
Барселона
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Педри, Эрик Гарсия, Рафинья, Ольмо, Ямаль, Левандовски
Запасные: Кочен, Касадо, Берналь, Кристенсен, Рэшфорд, Шченсны, Дро Фернандес, Tomás Noël Marqués Morera, Ферран Торрес, Бардагжи, Торрентс
1тайм
Атлетико:
Облак, Ганцко, Лангле, Хименес, Молина, Кардозо, Барриос, Алекс Баэна, Н. Гонсалес, Симеоне, Альварес
Запасные: Пубиль, Коке, Альмада, Гризманн, Серлот, Муссо, Эскивель, Руджери, Галан, Галлахер, Мартин, Распадори
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

