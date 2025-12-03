Матч окончен
Чемпионат Испании. «Реал» разгромил «Атлетик» в гостях
В Ла Лиге прошли два матча 19-го тура.
Во вторник «Барселона» дома победила «Атлетико» (3:1) в матче перенесенного 19-го тура Ла Лиги.
В среду «Атлетик» на своем поле был разгромлен «Реалом» (0:3).
Данные игры были перенесены, поскольку эти четыре клуба в начале января разыграют Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.
19-й тур
Ла Лига Испания. 19 тур
3 декабря 18:00, Сан-Мамес
Завершен
0 - 3
Ла Лига Испания. 19 тур
2 декабря 20:00, Камп Ноу
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
