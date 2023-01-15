«Арсенал» опережает «Ман Сити» на 8 очков, «МЮ» и «Ньюкасл» – на 9

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» увеличил отрыв от преследователей в таблице Премьер-лиги, победив «Тоттенхэм».

Команда Микеля Артеты выиграла со счетом 2:0, теперь на ее счету 47 очков за 18 туров.

«Манчестер Сити», занимающий вторую строчку, уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2). У «горожан» 39 баллов, у «МЮ» – 38.

Также 38 очков набрал «Ньюкасл», обыгравший «Фулхэм» (1:0). При этом у него на матч больше, чем у манкунианцев.

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44 комментария

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Master Slova
Ответ And Justice for All
Если Арсенал в следующем туре обыграет МЮ, то это будет мощнейшая заявка уже на чемпионство.
Если МЮ обыграет Арсенал, вот где будет заявка на чемпионство
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Ivan Petrov
Ответ Малек2705
И кто скажет, что не заслуженно?
Если совсем честно,то не кто и не ожидал
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WelcomeBackPURE
Мю скоро чпокнет
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123456 bayram
Где-то плачет Гвардиола в сторонке
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Arty K.
Доминируют!!!
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mj23.net
Ну как раз все эти 8-9 очков будут потеряны в трех матчах с Сити и МЮ)
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2vdhrvmmzf
Ответ And Justice for All
Если Арсенал в следующем туре обыграет МЮ, то это будет мощнейшая заявка уже на чемпионство.
Останется ещё ровно половина чемпионата, какая мощнейшая заявка?
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carlitosway
Ответ Momos
Не обыграют... У них вечные комплексы перед МЮ
в последних 8 играх у Арсенала 4 победы над мю, 2 ничьи и 2 поражения, ну да комлексы🤡
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Momos
Ответ And Justice for All
Если Арсенал в следующем туре обыграет МЮ, то это будет мощнейшая заявка уже на чемпионство.
Не обыграют... У них вечные комплексы перед МЮ
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ak_
Вперед, пушкари!
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закрыт по беспределу
Мы хотим больше!
+1
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Патрик Бэйтмен
Не верю. Ущипните 🔴⚪️
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Иван Алейников
Зачем 3 новости про арсенал, если можно объединить в одну? И на сколько опережает, сколько игр без поражений и результат матча
0
-2
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Buharoid
И все равно не выиграет чашку. Это же Арсенал, камон.
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-3
-3
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Игорь Новиков
Удачи. Давно пора взять титул.
+3
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gninnur esrever*
Хороший отрыв. Но надо увеличивать.
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Иван Никулин
арсенал молодец.время покажет станет возможное чемпионство в этом году единичным или нет.сможет ли арсенал стабильно выигрывать титулы
0
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Владимир Владимирович
Ответ gninnur esrever*
Не по составу, а по ценнику. Состав годный, но нужна ротация, видно, как Мартинелли и Зинченко наелись
Я о том же
+1
0
+1
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Under
Ответ Andrey_kst
Думаю отрыв 8 очков к середине сезона можно уже назвать заявкой на чемпионство
Вы сколько лет за АПЛ следите?
Если вообще следите.
+3
0
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Hrachya Gyulumyan
Наказывать неадекватного фана Тоттенхема на всю жизнь от футбола
+11
-1
+10
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gninnur esrever*
Ответ Владимир Владимирович
Рад за Арсенал, хотя честно болею за Сити и Гвардиолу. Молодцы канониры что не убрали Артету в прошлом сезоне из за того что упустил топ4. И по составу самые скромные по сравнению с Сити Челси и Ливерпулем. Вот что значит дать тренеру время . 🔥👍
Не по составу, а по ценнику.
Состав годный, но нужна ротация, видно, как Мартинелли и Зинченко наелись
+4
0
+4
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emptinesspetr
МЮ, скорей всего, их слова хлопнут. Команда Тен Хага выглядит надёжнее в обороне. Борьба за чемпионство будет огненной
0
-1
-1
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Алексей Фирстов
Всех болельщиков Арсенала с трудной заслуженной победой! Дальше будет сложнее!
+6
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Брулин
Молодцы, всех канониров с трудовой победой и мирного неба над головой!
0
0
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Dastan Zhapar Uulu
Доминатор 4: Да придет спаситель
+1
0
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