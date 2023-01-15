«Арсенал» опережает «Ман Сити» на 8 очков, «МЮ» и «Ньюкасл» – на 9

« » увеличил отрыв от преследователей в таблице Премьер-лиги, победив «Тоттенхэм».

Команда Микеля Артеты выиграла со счетом 2:0, теперь на ее счету 47 очков за 18 туров.

« », занимающий вторую строчку, уступил « » (1:2). У «горожан» 39 баллов, у «МЮ» – 38.

Также 38 очков набрал « », обыгравший «Фулхэм» (1:0). При этом у него на матч больше, чем у манкунианцев.