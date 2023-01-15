Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании, который пройдет в Саудовской Аравии.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Суперкубок Испании

Финал

Реал Мадрид – Барселона
Дата проведения
15 января, 22.00, «King Fahd International Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Суперкубка Испании

14 комментариев

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Burel
Класико - это хорошо: 6:2 5:0 4:0 5:1 3:0 3:0 4:0
0
0
0
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Rulan Saifutdinov
Класико в финале, что может быть лучше! За красивый футбол и без судейского скандала.
0
0
0
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Burel
Ответ F|||R
Реал с ВАР - победа в ЛЧ с самой сложной сеткой за всю историю турнира Бчк с ВАР - 2 года подряд в ЛЕ
спасибо Маккелли, иначе вылетели бы ещё в 1/8
0
-1
-1
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Cruel Snake
Финалы Анчелотти с 2010 года (все закончились победой):

- Кубок Англии
- Кубок Испании
- Лига Чемпионов
- Суперкубок УЕФА
- Клубный чемпионат мира
- Суперкубок
- Суперкубок
- Суперкубок
- Лига чемпионов
- Суперкубок УЕФА
0
0
0
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Дмитрий Васильев
👍 Реал берет кубок,Hala Madrid-Vamos Real 💪
0
0
0
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За Кэвс и двор стреляю в упор
Главный вопрос-будет ли Реал по королевски нежным со своей девочкой или обойдется с ней грубо, по хозяйски
+2
-2
0
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ПомБур-Шиномонтажник
За Реал !
+1
-1
0
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F|||R
Ответ Burel
удачи величайшему клубу против судейского полит проекта без стиля
Реал с ВАР - победа в ЛЧ с самой сложной сеткой за всю историю турнира
Бчк с ВАР - 2 года подряд в ЛЕ
+3
-2
+1
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Халид Бин Валид
За Барсу!
+2
-2
0
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Stade de Reims
Это будет особенный матч. Ждём с нетерпением и всем хорошего дня и отличного вечера. Надеюсь без ненависти и грязи будем адекватно и чисто обсуждать футбол, точнее Эль Классико сегодня на ветке ✊ победа 50/50 здесь нету сейчас фаворита. Удачи
+3
0
+3
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Burel
удачи величайшему клубу против судейского полит проекта без стиля
+1
-4
-3
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error505
Вперёд, Реал!
+5
-2
+3
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corazón blanco
За красивый футбол! Удачи Королевскому клубу!
+5
-4
+1
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serhio_ramos_
Удачи Реалу
+3
-2
+1
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