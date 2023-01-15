Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании, который пройдет в Саудовской Аравии.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Финал
- Дата проведения
- 15 января, 22.00, «King Fahd International Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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