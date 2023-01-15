«Арсенал» может купить Рафинью у «Барсы» после срыва трансфера Мудрика. С агентом вингера уже общаются

« » после срыва трансфера Михаила Мудрика хочет купить Рафинью у «Барселоны».

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, после того, как «Челси» перехватил Михаила Мудрика, спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар связался с агентом вингера Деку, чтобы обсудить возможный переход игрока из «Барселоны» зимой.

Минувшим летом и « », и «Арсенал» пытались подписать Рафинью, который тогда выступал за «Лидс», однако игрок предпочел перейти в «Барселону», которая заплатила за него 58+7 млн евро.

Отмечается, что « » может согласиться на продажу бразильца.

После перехода Рафиньи в каталонский клуб Эду продолжал следить за ситуацией вокруг него благодаря отличным отношениям с Деку.

Тренер «канониров» Микель Артета считает, что для борьбы за победу в команде необходимо подписать форварда зимой.

Ранее сообщалось, что «Барса» может продать Рафинью летом ради увеличения лимита на зарплаты, если потребуется.

Вингер выходил в старте «Барселоны» в 7 матчах и в 3 играх Лиги чемпионов. Лишь один из них он провел целиком. В большинстве игр он уходил на скамейку в районе 60-й минуты.

Всего на счету 26-летнего футболиста 3 гола и 5 результативных передач в 22 играх за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят больше 100 млн евро 🤯