«Арсенал» может купить Рафинью у «Барсы» после срыва трансфера Мудрика. С агентом вингера уже общаются

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Деку Эду Гаспар Ла Лига Арсенал возможные трансферы агенты Рафинья Диас Михаил Мудрик Футбол

«Арсенал» после срыва трансфера Михаила Мудрика хочет купить Рафинью у «Барселоны».

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, после того, как «Челси» перехватил Михаила Мудрика, спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар связался с агентом вингера Деку, чтобы обсудить возможный переход игрока из «Барселоны» зимой.

Минувшим летом и «Челси», и «Арсенал» пытались подписать Рафинью, который тогда выступал за «Лидс», однако игрок предпочел перейти в «Барселону», которая заплатила за него 58+7 млн евро.

Отмечается, что «Барселона» может согласиться на продажу бразильца.

После перехода Рафиньи в каталонский клуб Эду продолжал следить за ситуацией вокруг него благодаря отличным отношениям с Деку.

Тренер «канониров» Микель Артета считает, что для борьбы за победу в АПЛ команде необходимо подписать форварда зимой.

Ранее сообщалось, что «Барса» может продать Рафинью летом ради увеличения лимита на зарплаты, если потребуется.

Вингер выходил в старте «Барселоны» в 7 матчах Ла Лиги и в 3 играх Лиги чемпионов. Лишь один из них он провел целиком. В большинстве игр он уходил на скамейку в районе 60-й минуты.

Всего на счету 26-летнего футболиста 3 гола и 5 результативных передач в 22 играх за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят больше 100 млн евро 🤯

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66 комментариев

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jem777
Паник бай, после того как Эду жидко обделался с Мудриком. Впрочем не впервой уже.((
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Eden Hazard
Ответ Evgen_Hazard
Вот Челси в плане трансферов, конечно, вырвали у Барсы пальму первенства. Но что за бред у Барсы? Игроков взявших летом уже продают, куда-то сплавляют. Что происходит вообще?
платить за него пора. Сейчас. +10 млн к сумме если не расплатятся до 1 февраля. Денег нет. Рычаги стерлись, вот и продают кого могут. Они щас жалеют что Месси в ПСЖ, а то бы продали тоже.
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NottinghamForest79
АПЛ спасител БАРСЫ
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Сергей Галынский
Отомстите Челси
Купите Захаряна
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Eden Hazard
Ответ <~Inter~>
Похоже на вброс от Барсы. Арсенал ищет левого вингера, а Рафинья же способен играть лишь на правом фланге
так Барса ж за него ничего не заплатила, а деньги отдать надо до 30 января. Вот они его и усиленно впаривают. Мегапредсказуемый ход. Только у Арсенала там Сака вроде. Непонятно, зачем им Рафинья.
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Zhashkovets
Системный, посредственный 26-летний футболист, на его фоне даже Мудрик из-за дриблинга и первого шага смотрится перспективнее, в центр нападения и слева на подмену Мартинелли его не поставишь, в Барселоне он там провалился - совершенно непонятно, зачем он Арсеналу, кроме бразильских схем Эду. Смит-Роу совершенно точно лучше него, лучше уж форварда универсального купить, с Нкетией до конца сезона уж точно не за титул бороться.
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red hikkikomori
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я так и не понял, почему Мудрик променял Арсенал на Челси
Всё просто, Шахтёр захотел больше денег - Челси предложил больше Арсенала, Мудрик хотел в Арсенал, но его туда не отпускает Шахтёр, если бы сейчас отказался от Челси, не факт что потом кто-нибудь за ним пришёл бы. Вот он и решил что лучше пойти в Челси, чем остаться в Шахтере и так никуда и не уйти, ну и плюс конечно что Челси дал длительный контракт с большой зп
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Vy_Ao
Ответ Сергей Кайзер
Боули на низком старте уже
Он уже получил пальму первенства в номинации самый клоунский президент футбольного клуба.🤡🤡🤡
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carlitosway
Ответ Висита Эльмурзаев
вот ни в каком компоненте не лучше, ни в пасе, в дриблинге, ни в ударе, разве что в финтах
финты, дриблинг, удар мудрика это где он показал в 20 лиге европы на данный момент?) или против грозного селтика и проблемного байера в лч, ну ща посмотрим что он стоит на самом деле в апл
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deadjoker
Ответ Матвей Баранов
Надо забирать, пока отдают. В любом случае, дешевле и лучше мудрика
Только он правый, а не левый. А как рафинья играет слева можно посмотреть по матчам барсы, это ад.
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Амантай Калымтаев
Арсеналу надо попробывать купить Троссарда
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<~Inter~>
Похоже на вброс от Барсы. Арсенал ищет левого вингера, а Рафинья же способен играть лишь на правом фланге
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Вячеслав Тотров
Рафинья в разы сильнее Мудрика. Вопрос только в том,что он умеет игратьтолько справа,где сейчас блистает Сака и вытеснить его будет невозможным,а перевести Сака на другую позицию будет глупо. Лучше наигрывать там молодого и перспективного,а эти деньги направить в опорную зону,куда надо брать игрока,который сможет в этом сезоне подменять,а в след. вытеснить более высоким уровнем Джаку из состава
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Висита Эльмурзаев
Ответ Матвей Баранов
Надо забирать, пока отдают. В любом случае, дешевле и лучше мудрика
вот ни в каком компоненте не лучше, ни в пасе, в дриблинге, ни в ударе, разве что в финтах
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Андрюха с района
Лондонское шапито не пожалеет за него 200 млн) А Арсенал снова будет в пролете) Все в ажуре у Барсы)
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Emin Aliev
Ответ Александр Граф
У него не пошла игра, почему бы и не продать, пока он в цене
Пол года и можно списать ? Так у Барсы никто не заиграет
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ХЫЫЫ
Переключились на очрредного сбитого летчика, плюс риск возникновения бразильской группировки. Классная экономия. Арсенал проиграет чемп, сеодня проигрыш и скорее всего будет 2-8 какой нибудь с мю.
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Никита Смолов
Продадут Рафу, так как на Дембеле больше надежд на правом фланге. И Дембеле сразу сломается, видать все забыли что он стеклянный. И останутся опять у разбитого корыта, сразу побегут покупать на последние деньги все, что блестит. Скринте. Рафа показал хорошую игру за сборную и тут голевые отдает и играет не плохо, Неймар тоже 1 сезон не супер провел. Просто Хави как тренер 0 и не знает как совместить игроков на поле.
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breeze1989
Ответ Evgen_Hazard
Так прошло полгода. Может тренеру нужно поискать для него лучшую позицию на поле? Есть такая штука как адаптация
Лучшая позиция для него - та, на которой играет Дембеле. И Рафинья оказался однозначно хуже. А на других у Рафиньи не получилось.
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Игорь Новиков
Ответ Muhammad Juraev
У него в АПЛ стата лучше, чем у Мудрика в фермер лиге!
Во-первых, он старше на 4 года. Во-вторых, он провел ровно один неплохой сезон в топ-лиге. И то не выдающийся. Я не вижу превосходства.
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breeze1989
Ответ Evgen_Hazard
Вот Челси в плане трансферов, конечно, вырвали у Барсы пальму первенства. Но что за бред у Барсы? Игроков взявших летом уже продают, куда-то сплавляют. Что происходит вообще?
Думали, что уйдет Дембеле и взяли игрока вместо него. Но Дембеле не ушел и в итоге 60 миллионный игрок сидит на скамейке.
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Артем_
Ответ Muhammad Juraev
Хайп вокруг Мудрика вообще не понимаю.. Рафинья гораздо лучше него!
Ты главное верь дорогой друг! )
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Игорь Новиков
Ответ ganso 10
на уровне апл и ла лиги показал себя относительно неплохо,игрок обоймы сборной бразилии- думаю хорошие вводные данные, чтоб 60 лямчиков выложить за него
Неплохой, но не более.
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Артем_
Мечта Мудрик. Реальность лавочник Барсы.
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Rick Sanchezz
Ответ Quintin07
Похоже Боули решил скупить всех игроков, которыми Арсенал интересуется, ну штош, пусть так, правда это все вызывает недоумение и похоже на смехопанораму.
Ну или может просто Арсенал имитирует интерес к игрокам, чтобы Челси понакупил себе игроков с наценкой и не знал, что с ними делать потом плюс еще и в глубокий минус ушел в бюджете
+3
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