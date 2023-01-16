Анчелотти проиграл финальный матч впервые с 2010 года

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Команда тренера Карло Анчелотти проиграла финальный матч впервые с 2010 года.

«Реал» уступил «Барселоне» (1:3) в финальной игре Суперкубка Испании.

Команды, которые тренировал итальянский специалист, не проигрывали в финалах последние 13 лет. В последний раз до сегодняшнего дня это случилось в августе 2010-го, когда «Челси» Анчелотти проиграл «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.

Успешная серия Анчелотти началась после победы в Кубке Англии с «Челси». Затем тренер возглавил «Реал», где в 2014-м выиграл Кубок Испании.

Тогда же «Мадрид» не выиграл Суперкубок Испании, но это не берется в расчет, так как тогда победитель определялся в двух матчах. После этого Анчелотти выиграл в «Реале» Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Затем тренер возглавил «Баварию», с которой выиграл два финала Суперкубка Германии.

После возвращения в «Реал» Анчелотти победил в финалах Лиги чемпионов, Суперкубка Испании и Суперкубка Европы.

 

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108 комментариев

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Goofts
Ответ Nogoi89
Ну, бывает. Барса сегодня была хороша
Тут КриРо помог. Заразил Реал "невероятностью"
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Милчик
В студии матч тв Аршавин подколол этим Гениям после матча )
Шава там нормально ему напихал, и не только про волосы😏
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Roman Betenya
Барселона победила абсолютно заслуженно, остаётся только поздравить. Папа Карло сегодня явно ошибся с планом на игру. Обезьян, отправляющих его в отставку, видеть привычно грустно и смешно.
так Реал и Валенсию прошел очень на тоненького
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Mikel Dominator Arteta
Ответ predMBAPPE
Бавария тоже просела без Флика. Так и делают, Месси сколько тащил а над ним ещё смеялись
Ну я на его Баварию и ориентируюсь, хотя даже у Нагельсманна очевидно игроки идут в атаку и играют в футбол, а не сидят в своей штрафной как бичи даже против середняков.
Месси — гений.
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Pb-SE
Ответ Пепси пеналдувич
Сегодня был очень класный матч, кто знает,что за супницу унес Бензема на награждении? Просто Генич мямлил я не услышал.
Там видеокассета внутри. Супница для прикрытия.
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rma02fcbht
Ответ Mikel Dominator Arteta
Да это физручелло всё равно ничего не изменит, так что тут рисков 0. Наоборот появятся шансы хотя бы Ла Лигу зацепить, там отставание всего лишь 3 очка пока что.
барсе дома ЕК играть, так что вполне могут и по сумме 2-х матчей внутричемпионата быть лучше

а проиграть 2 ЕК в одном сезоне в ЛаЛиге/Примере, но зарулить золото ... было ли подобное когда-то, но разово наверняка
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Милчик
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А больная тема про пересадку Тер Штегена, прошедшая лейтмотивом через весь второй тайм? Говорят, было круто, но я уже выключил звук после первого пассажа🤭
В студии матч тв Аршавин подколол этим Гениям после матча )
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Pb-SE
Забавно, но ПСЖ времён Анчелотти ни разу не играл в финале ни Кубка, ни Суперкубка Франции, ни Кубка французской лиги.
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Artur Kovas
Реалу не хватает игроков , если бы вместо условного Азара был мбаппе, барсе было бы несладко . А так свежей крови нет , а последние годы такие игроки как Бейл и азар либо вообще ничего не давали , либо тянули вниз . Так нельзя . Перес как будто вместе с пролетом по трансферу мбаппе потерял желание вообще что то вкладывать . В итоге у Реала один состав нормальный набирается , но на весь сезон не реально тушить
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predMBAPPE
Ответ Mikel Dominator Arteta
Так и что? Долго будет клуб зависеть от индивидуальных качеств игроков? Я говорю, что у команды нет нормального футбола, ну не играют они. Тупо сидят в обороне и всё. Даже намёков на контратак нет. Почему у Реала не может быть хороший тренер, который поставил бы атакующий футбол как у Баварии, например?
Бавария тоже просела без Флика. Так и делают, Месси сколько тащил а над ним ещё смеялись
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Алексѣй Пестовъ
Ответ shapor
Когда он сказал про «хотевшего уйти в МЮ де Йонга», я выключил звук. Реально невозможно слушать стало
Значит ты не услышал про волосы тер Штегена. Тебе повезло😉
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shapor
Ответ Расул Негматов
Так это же правда
В параллельной реальности если только. Барса его туда пыталась сплавить, чтобы разгрузить ведомость. А он как раз везде твердил что хочет остаться
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Mikel Dominator Arteta
Ответ predMBAPPE
Нужно не забывать что Бенз Лука и Тони, Дани не вечные, год-два и Реала ждёт перестройка, всякие Чумани да Камавингеры не ровня вышеперечисленным, Родриго ничего но ещё зелёный, ВинниПух много танцует, один Вальверде светлое пятно и надежда Реала в будущем, будущий топ, капитан и тащер команды
Так и что? Долго будет клуб зависеть от индивидуальных качеств игроков? Я говорю, что у команды нет нормального футбола, ну не играют они. Тупо сидят в обороне и всё. Даже намёков на контратак нет. Почему у Реала не может быть хороший тренер, который поставил бы атакующий футбол как у Баварии, например?
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Висита Эльмурзаев
Ответ Alexandr Kondratev
Какой же Генич все-таки мууудила.
всегда чушь какую то несёт
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Дядя Тима
Ответ ДЖИН
Это был не прессинг, это был запредельный контроль мяча, но все равно не такой идеальный как у Гвардиолы.
Как скажешь ,но все голы барса забила не из за предельного контроля мяча ,а наоборот из за высокого прессинга которые привели к потерям и индивидуальным ошибкам ,а исполнители в центре как и игра в целом позволяет мяч контролировать
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predMBAPPE
Ответ Mikel Dominator Arteta
Я об этом ещё в прошлом сезоне твердил. Не хотел, чтобы Реал выигрывал Ла Лигу, чтобы его убрали. В итоге, конечно, и ЛЛ, и ЛЧ взяли, но по факту проблема осталась.
Нужно не забывать что Бенз Лука и Тони, Дани не вечные, год-два и Реала ждёт перестройка, всякие Чумани да Камавингеры не ровня вышеперечисленным, Родриго ничего но ещё зелёный, ВинниПух много танцует, один Вальверде светлое пятно и надежда Реала в будущем, будущий топ, капитан и тащер команды
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ shapor
Когда он сказал про «хотевшего уйти в МЮ де Йонга», я выключил звук. Реально невозможно слушать стало
А больная тема про пересадку Тер Штегена, прошедшая лейтмотивом через весь второй тайм? Говорят, было круто, но я уже выключил звук после первого пассажа🤭
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-2
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Romuliq
Ответ psixyec
Тогда проиграл финал великому сэру Алексу, а сейчас какому-то физруку Чапи. Глупо сравнить их.
Просто продали каземиро)
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закрыт по беспределу
Впечатляющие цифры
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Любезный Коссутий
иногда и величайшие проигрывают
Зидан вроде сегодня не проиграл.
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paratruper17
Ответ ДЖИН
ВАМОС БАРСА И ВАМОС ХАВИ С ПЕРВЫМ ТИТУЛОМ!
Велик и могуч русский язык...
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Mikel Dominator Arteta
Ответ ДЖИН
Это был не прессинг, это был запредельный контроль мяча, но все равно не такой идеальный как у Гвардиолы.
Да вроде сегодня барбилона как раз таки не катала вату как Пипка, а играла в нормальный футбол.
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Mercucio
Ответ Alexandr Kondratev
Какой же Генич все-таки мууудила.
Я думал у меня уши завянут, его кошмар слушать
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Roman Betenya
Барселона победила абсолютно заслуженно, остаётся только поздравить. Папа Карло сегодня явно ошибся с планом на игру. Обезьян, отправляющих его в отставку, видеть привычно грустно и смешно.
Он видать реально твой папочка, раз ты его за любую ху#ню оправдываешь.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Alexandr Kondratev
Какой же Генич все-таки мууудила.
У него просто волос на голове не хватает. Вот сделает пересадку и напишет:
-Это я почему раньше такой злой был? это потому что у меня волос на голове мало было, а теперь я сразу добреть начну.
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