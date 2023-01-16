Анчелотти проиграл финальный матч впервые с 2010 года

Команда тренера проиграла финальный матч впервые с 2010 года.

«Реал» уступил «Барселоне» (1:3) в финальной игре Суперкубка Испании.

Команды, которые тренировал итальянский специалист, не проигрывали в финалах последние 13 лет. В последний раз до сегодняшнего дня это случилось в августе 2010-го, когда «Челси» Анчелотти проиграл «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.

Успешная серия Анчелотти началась после победы в Кубке Англии с «Челси». Затем тренер возглавил «Реал», где в 2014-м выиграл Кубок Испании.

Тогда же « » не выиграл , но это не берется в расчет, так как тогда победитель определялся в двух матчах. После этого Анчелотти выиграл в «Реале» Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Затем тренер возглавил «Баварию», с которой выиграл два финала Суперкубка Германии.

После возвращения в «Реал» Анчелотти победил в финалах Лиги чемпионов, Суперкубка Испании и Суперкубка Европы.