Вяльбе о победах Клэбо: «Не поверите, мне #####! Не просто фиолетово, а вот так»

Теги лыжные гонки ФЛГР сборная Норвегии Елена Вяльбе Йоханнес Клэбо Спорт-Экспресс брань контент Лыжи

Елена Вяльбе резко высказалась о победах норвежца Йоханнеса Клэбо на этапах Кубка мира.

Сейчас Клэбо лидирует в общем зачете соревнований. На прошлой неделе он стал победителем многодневки «Тур де Ски».

– Елена Валерьевна, хотелось вас спросить про Кубок мира...

– Этапы Кубка мира не смотрю и не комментирую. Если я ничего не знаю, то что мне комментировать?

– Просто хотелось спросить, насколько легитимны победы Клебо.

– Не поверите, мне ##### (по барабану)! Не просто фиолетово, а вот так, – заявила президент Федерации лыжных гонок России.

Клэбо – хозяин «Тур де Ски»: почти все рекорды у него, и это не только из-за отстранения России

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103 комментария

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Digger86
Надо чтобы в следующий раз журналист к ней подобным образом обращался. Гопота
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Koulmann
Ответ Игорь Замаруев
И это президент федерации лыжных гонок:) пора бы всех засидевшихся стариков поменять на более компетентных людей
Отличный план. Чтобы бы имела Россия в женском волейболе, женском гандболе, худ гимнастике, ы?
Там такие интеллигентные тренеры были, ухаха
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Koulmann
Ответ Игорь Замаруев
Компетентность заключается не только в достижениях спортсменов, но и в общении с прессой, людьми, умении создать приятный климат. Когда человек откровенно ведёт себя как быдло(хотя, к ней можно и без "как"), с ним мало кто захочет работать. Я понимаю, если бы так высказался спортсмен или депутат, но президент федерации так не должен говорить(моё мнение). Представь себе ситуацию, если бы про победы россиян так сказал президент федерации лыжных гонок Норвегии) какие бы здесь были комментарии
Ахаха.
Вы не поверите, но и Клэьо, и Нортуг, и Бьорндален, и норвежский тренер ругались.
Это не новость в лыжных кругах.

Вопрос в другом - "грамотно" подать хомячкам блюдо, чтобы они заверещали "ая-яй". Прям как вы.

Тут все 146% возмущаются "культурой отмены" в "западном" мире, когда из-за неосторожного слова увольняют тренеров, комментаторов, отсраняют спортсменов.
Но вы то ведете сейяас точно также.

Вяльбе - хамоватая дама, да. Не очень воспитанная.
Но свое дело она знает и уже 100 раз это доказала.
И еще раз про лицемерие - в России искренне восхищались плодами и результатами Карполя и Трефилова. По сравнению с ними Вяльбе - просто кроткая выпускница-отличница филфака.
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AleksandrKuznetsov
Ответ Jon Anderson
Она не тренер и никого к медалям не вела. К медалям вели тренеры, это их заслуга. А задача главы федерации - искать спонсоров, заключать контракты, развивать трассы, лыжи в стране и т.д. А с этим Вяльбе полностью провалилась. Она не менеджер, она стандартный российский чиновник, живущий на бюджетные деньги.
Она провалилась как руководитель лыж?
Вы видели результаты которые были до нее?
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dovlet
Интересно, а найдется журналист в Норвегии, который подойдёт к Клэбо с вопросом "Вяльбе сказала, что ей на вас ####. Что думаете об этом?". Или это только тут индивидуумы такие?
Это раз. Два, ощущение, что санкции сняли все маски с "селебрити" и вот потекло по трубам.
Ну и вяльбе. От того, что вам на все ####, вы и находитесь там, где находитесь.
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Игорь Замаруев
Ответ LSV
Игорь, не нужно применять стандарты якобы журналистской этики как требования к руководителям и чиновникам. То, что позволяют в своих комментариях о российских спортсменах представители наших "партнеров", на которых вы так уверенно ссылаетесь, часто находятся не только за гранью логики, но и за гранью добра и зла. Хороший примером являлась ситуация с Камилой Валиевой и тем, как уважаемые вами представители "цивилизованных" наций набросились на девушку. P.S. Отвечать на ваши сообщения больше не буду. Вопрос для меня закрыт.
Гениально слился, товарищ LSV)
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zzzeeerrrooo
Ответ Йенс Мустерманн
5 лет назад Трубицына прогнозировала, что Клэбо быстро закончится. https://www.sports.ru/skiing/1061842509.html А теперь он бьёт многолетние рекорды. Ну как тут не занервничать? 🤣🤣
Где медали с дистанции на главных стартах?
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Koulmann
Ответ Pankratoff
И что теперь ей можно неадекватно реагировать на такие вопросы?
Тонна лицемерия опять.
1) Клэбо регулярно употребляет нехорошие слова, но это типа окей.
Хотя я ему симпатизирую, он классный парень. Но все могут выдать эмоции, что в этом такого, особенно в мире спорта??

2) Мы не знаем контекста, это два вырванных вопроса. Может там журналюга уже 10 раз спрашивал?
3) Вяльбе дала ответ, но журналист все равно провоцирует.
Может она и переборщила, да, не очень красиво из уст дамы. Но с другой стороны она ответила честно и прямо. Недоделанный журналист добился своего - "вывел на эмоцию".
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Безымянный болельщик
Зачем закрывать прекрасную идиому «до лампочки»?
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LSV
Ответ Booligan
Кого именно она тренировала из 8?
Уважаемый Алексей, в моём сообщении где-то написано, что Елена Валерьевна кого-то тренировала? Попробуйте научиться читать...
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Варлампий Варлампий
Это ж как у нее перегорает от побед Клэбо, раз такие эмоции.
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Юрий Проворов
Ответ Игорь Замаруев
И это президент федерации лыжных гонок:) пора бы всех засидевшихся стариков поменять на более компетентных людей
Похмелитесь. Лыжные гонки только-только ожили при Вяльбе.
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Ковид 07.10.52
Все не угомонятся... ну выгнали ..соревнуемся между собой...чего копаться в загнивающем западе...спроси про результаты гонки...кто удивил из молодых результатами...так нет давай в д***ме ковыряться...
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NoWar
Ответ Jan T
– Просто хотелось спросить, насколько легитимны победы Клебо. Ого! Какие заковыристые вопросы спорткоры задают. Правильно Вяльбе послала чудака. Нефиг спорт перемешивать с политикой.
"Правильно Вяльбе послала чудака."--------------------------------------Т.е. будет нормальным, если с Вяльбе тоже будут говорить таким же языком? И к чему придем?
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yarni
Ответ Stanislav Stepanov
Вообще-то в прошлом году, наоборот, норвежцы не участвовали на тдс. И что, победы Большунова нелегитимны теперь?
Им никто не запрещал всё-таки
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And-Rover
Ответ Вечно в бане
У СМИ работа такая, вопросы задавать. А спокойная реакция на задолбавшие одинаковые вопросы для публичного человека, вроде Вяльбе - вопрос воспитания и профессиональной этики. И с первым, и со вторым, есть проблемы.
СМИ могут похоронить заживо человека, который жив и им ничего не будет, при этом даже не извинятся, а как задавать однотипные вопросы так это их работа. Ну грань надо тоже иметь.
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iamsnat
Ответ Владимир Лашнев
Господа, критики. Выигрываете чемпионат мира 14 раз, причём на одном косите всё золото, еще 3 раза олимпиаду, 5 раз кубок мира. Потом ваши подопечные регулярно косят золото олимпиад, ЧМ и кубков мира. И вот после этого можете себе позволить буквально выражать свои мысли.
А не думаете, что никакие заслуги не позволяют так выражаться?
Понятно, что я на диване, а она там, но уважения такие выражения не добавляют.
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Jan T
– Просто хотелось спросить, насколько легитимны победы Клебо.
Ого! Какие заковыристые вопросы спорткоры задают. Правильно Вяльбе послала чудака. Нефиг спорт перемешивать с политикой.
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Michael1969
Быть хамкой - это одно, а вот быть хамкой и гордиться этим - совсем другое
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не базарь на Тарасенко
Ответ Йенс Мустерманн
5 лет назад Трубицына прогнозировала, что Клэбо быстро закончится. https://www.sports.ru/skiing/1061842509.html А теперь он бьёт многолетние рекорды. Ну как тут не занервничать? 🤣🤣
Рекорды по спринтам? 😂
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baldik
Ответ Игорь Замаруев
И это президент федерации лыжных гонок:) пора бы всех засидевшихся стариков поменять на более компетентных людей
Уж кто кто, а Вяльбе заслужила право говорить что думает, отвечая за свои слова. Великолепная спортсменка, прекрасный президент ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ. А поменять засидевшихся стариков можешь в федерации биатлона. Вот там действительно порядок нужно навести.
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Мыло "судейское"
страна победившего была, мды....
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Stanislav Stepanov
Вообще-то в прошлом году, наоборот, норвежцы не участвовали на тдс. И что, победы Большунова нелегитимны теперь?
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tam005
Что это за значки? За Это ж срок дают!!!
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LSV
Ответ Игорь Замаруев
Компетентность заключается не только в достижениях спортсменов, но и в общении с прессой, людьми, умении создать приятный климат. Когда человек откровенно ведёт себя как быдло(хотя, к ней можно и без "как"), с ним мало кто захочет работать. Я понимаю, если бы так высказался спортсмен или депутат, но президент федерации так не должен говорить(моё мнение). Представь себе ситуацию, если бы про победы россиян так сказал президент федерации лыжных гонок Норвегии) какие бы здесь были комментарии
Игорь, не нужно применять стандарты якобы журналистской этики как требования к руководителям и чиновникам. То, что позволяют в своих комментариях о российских спортсменах представители наших "партнеров", на которых вы так уверенно ссылаетесь, часто находятся не только за гранью логики, но и за гранью добра и зла. Хороший примером являлась ситуация с Камилой Валиевой и тем, как уважаемые вами представители "цивилизованных" наций набросились на девушку.

P.S. Отвечать на ваши сообщения больше не буду. Вопрос для меня закрыт.
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-3
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