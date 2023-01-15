Вяльбе о победах Клэбо: «Не поверите, мне #####! Не просто фиолетово, а вот так»

Елена Вяльбе резко высказалась о победах норвежца Йоханнеса Клэбо на этапах Кубка мира.

Сейчас Клэбо лидирует в общем зачете соревнований. На прошлой неделе он стал победителем многодневки «Тур де Ски».

– Елена Валерьевна, хотелось вас спросить про Кубок мира...

– Этапы Кубка мира не смотрю и не комментирую. Если я ничего не знаю, то что мне комментировать?

– Просто хотелось спросить, насколько легитимны победы Клебо.

– Не поверите, мне ##### (по барабану)! Не просто фиолетово, а вот так, – заявила президент Федерации лыжных гонок России.

Клэбо – хозяин «Тур де Ски»: почти все рекорды у него, и это не только из-за отстранения России