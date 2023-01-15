Вяльбе о победах Клэбо: «Не поверите, мне #####! Не просто фиолетово, а вот так»
Елена Вяльбе резко высказалась о победах норвежца Йоханнеса Клэбо на этапах Кубка мира.
Сейчас Клэбо лидирует в общем зачете соревнований. На прошлой неделе он стал победителем многодневки «Тур де Ски».
– Елена Валерьевна, хотелось вас спросить про Кубок мира...
– Этапы Кубка мира не смотрю и не комментирую. Если я ничего не знаю, то что мне комментировать?
– Просто хотелось спросить, насколько легитимны победы Клебо.
– Не поверите, мне ##### (по барабану)! Не просто фиолетово, а вот так, – заявила президент Федерации лыжных гонок России.
Клэбо – хозяин «Тур де Ски»: почти все рекорды у него, и это не только из-за отстранения России
Там такие интеллигентные тренеры были, ухаха
Вы не поверите, но и Клэьо, и Нортуг, и Бьорндален, и норвежский тренер ругались.
Это не новость в лыжных кругах.
Вопрос в другом - "грамотно" подать хомячкам блюдо, чтобы они заверещали "ая-яй". Прям как вы.
Тут все 146% возмущаются "культурой отмены" в "западном" мире, когда из-за неосторожного слова увольняют тренеров, комментаторов, отсраняют спортсменов.
Но вы то ведете сейяас точно также.
Вяльбе - хамоватая дама, да. Не очень воспитанная.
Но свое дело она знает и уже 100 раз это доказала.
И еще раз про лицемерие - в России искренне восхищались плодами и результатами Карполя и Трефилова. По сравнению с ними Вяльбе - просто кроткая выпускница-отличница филфака.
Вы видели результаты которые были до нее?
Это раз. Два, ощущение, что санкции сняли все маски с "селебрити" и вот потекло по трубам.
Ну и вяльбе. От того, что вам на все ####, вы и находитесь там, где находитесь.
1) Клэбо регулярно употребляет нехорошие слова, но это типа окей.
Хотя я ему симпатизирую, он классный парень. Но все могут выдать эмоции, что в этом такого, особенно в мире спорта??
2) Мы не знаем контекста, это два вырванных вопроса. Может там журналюга уже 10 раз спрашивал?
3) Вяльбе дала ответ, но журналист все равно провоцирует.
Может она и переборщила, да, не очень красиво из уст дамы. Но с другой стороны она ответила честно и прямо. Недоделанный журналист добился своего - "вывел на эмоцию".
Понятно, что я на диване, а она там, но уважения такие выражения не добавляют.
Ого! Какие заковыристые вопросы спорткоры задают. Правильно Вяльбе послала чудака. Нефиг спорт перемешивать с политикой.
P.S. Отвечать на ваши сообщения больше не буду. Вопрос для меня закрыт.