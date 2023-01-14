Лыжи. Кубок России. Большунов, Спицов, Мальцев, Червоткин, Якимушкин, Коростелев выступят в скиатлоне

15 января на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет мужской скиатлон.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

6-й этап

Сыктывкар

Мужчины

Скиатлон, 30 км

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – «На лыжи».

Старт-лист

1.

2.

3. Артем Мальцев

4.

5. Илья Семиков

6.

7. Андрей Мельниченко

8. Антон Тимашов

9. Илья Порошкин

10. Максим Зубцов

12. Андрей Собакарев

13. Евгений Белов

14. Савелий Коростелев

15. Иван Горбунов

18. Сергей Ардашев

22. Ермил Вокуев

23. Андрей Ларьков

24.

29. Глеб Ретивых

Полный старт-лист – здесь.