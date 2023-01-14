Лыжи. Кубок России. Большунов, Спицов, Мальцев, Червоткин, Якимушкин, Коростелев выступят в скиатлоне

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) скиатлон Евгений Белов Глеб Ретивых Кубок России Ермил Вокуев Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Максим Зубцов Антон Тимашов Иван Горбунов Савелий Коростелев Лыжи

15 января на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет мужской скиатлон.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

6-й этап

Сыктывкар

Мужчины

Скиатлон, 30 км

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – «На лыжи».

Старт-лист

1. Александр Большунов

2. Денис Спицов

3. Артем Мальцев

4. Алексей Червоткин

5. Илья Семиков

6. Иван Якимушкин

7. Андрей Мельниченко

8. Антон Тимашов

9. Илья Порошкин

10. Максим Зубцов

12. Андрей Собакарев

13. Евгений Белов

14. Савелий Коростелев

15. Иван Горбунов

18. Сергей Ардашев

22. Ермил Вокуев

23. Андрей Ларьков

24. Александр Терентьев

29. Глеб Ретивых

Полный старт-лист – здесь.

3 комментария

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Щеглот
Судя по награждению на пятнашке Большунов и Мальцев отлично ладят. На фоне общей ненависти к ленивому, но высокомерному мешку. Большунов сказал, что мешок отстал на минуту тридцать и они оба начали хохотать до упаду :)
Поэтому считаю, что Саныч не будет буреть на классике, а вот на коньке они с Артемом помчатся наперегонки, помогая друг-другу. И все остальные взгрустнут.
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Нонейм
Странно, что мужчины бегут в 2 раза длиньше дистанцию, чем девушки
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Larisa Lanceva
Хочу пожелать отличной гонки Савелию! Очень нравится наш молодой лыжник🙂 Ну а победит сильнейший!
+2
0
+2
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