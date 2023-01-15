НБА. «Детройт» примет «Нью-Йорк», «Клипперс» встретятся с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

В первом матче игрового дня в 21.00 по московскому времени « » примет на своей площадке « ». Далее « » встретятся с « », который проиграл 9 матчей подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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