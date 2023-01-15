НБА. «Детройт» примет «Нью-Йорк», «Клипперс» встретятся с «Хьюстоном» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

В первом матче игрового дня в 21.00 по московскому времени «Детройт» примет на своей площадке «Нью-Йорк». Далее «Клипперс» встретятся с «Хьюстоном», который проиграл 9 матчей подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Нью-Йорк
Дата проведения
15 января, 21.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Клипперс – Хьюстон
Дата проведения
15 января, 23.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Голден Стэйт
Дата проведения
15 января, 23.30, «United Center»
Онлайн матча

Бруклин – Оклахома-Сити
Дата проведения
16 января, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Сакраменто
Дата проведения
16 января, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Денвер – Орландо
Дата проведения
16 января, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Портленд – Даллас
Дата проведения
16 января, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Филадельфия
Дата проведения
16 января, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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