НБА. «Детройт» примет «Нью-Йорк», «Клипперс» встретятся с «Хьюстоном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
В первом матче игрового дня в 21.00 по московскому времени «Детройт» примет на своей площадке «Нью-Йорк». Далее «Клипперс» встретятся с «Хьюстоном», который проиграл 9 матчей подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 января, 21.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 23.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 23.30, «United Center»
- Дата проведения
- 16 января, 02.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 16 января, 03.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 16 января, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 16 января, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 16 января, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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