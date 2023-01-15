Мудрик – 13-й трансфер «Челси» при Боули. Клуб потратил 421 млн фунтов за сезон

Теги Челси премьер-лига Англия Пьер-Эмерик Обамеянг Рахим Стерлинг Калиду Кулибали Марк Кукурелья Денис Закария Жоау Феликс Бенуа Бадьяшиль Михаил Мудрик Габриэль Слонина Уэсли Фофана деньги Давид Фофана Карни Чуквуэмека Тодд Боули Футбол

«Челси» подписал уже 13 игроков при новых владельцах во главе с Тоддом Боули.

Боули до недавнего времени занимал должность спортивного директора. 13-м трансфером «синих» стал Михаил Мудрик, за которого должны заплатить около 89 млн фунтов. Всего на трансферы при Боули лондонцы потратили 421 млн.

Кроме Мудрика, «Челси» подписал Уэсли Фофана, Марка Кукурелью, Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуэмеку, Пьера-Эмерика Обамеянга, Давида Фофана, Андрея Сантоса, Жоау Феликса, Габриэля Слонину и Дениса Закарию.

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Shuller18
Почему Кулибали староват? 31 год для ЦЗ разве возраст? Просто Калиду засиделся в Италии, раньше надо было уходить
Ну Кулибали староват утверждение спорное, но имеет право на жизнь. Может как Пепе и Сильва тащить годами, а может уже скоро закончиться. 100% гарантий нет.

А так довольно интересный набор у них центральных защитников, Кулибали и два молодых таланта, кто-то будет реже играть, на эту конкуренцию интересно посмотреть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джейме Ланнистер
Ответ Maxim Nimes
И где ФФП ? За год такие деньги тратят, да это же никакой победой в ЛЧ не осилить. Суперлига АПЛ во всей красе. Надеюсь Реал с Барсой запустят свою суперлиги, чтоб УЕФА осталось не у дел.
Переведут 10-15 миллионов и их простят. Как простили Сити 2 года назад.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PsichoEscape
Ответ korobokchekhova
Задрали своим Мудриком. Каждые двадцать минут новость генерить.
А почему бы и нет, если пользователи слетаются как мухи на навоз. Сайту же нужно трафик генерить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sbmncd9b8c
Нотингем бедняка!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бронислав Каминский
Ответ Niko [Ars]
У слабого клуба даже спустя годы успешного управления наврядли будет такой бюджет, чтобы пуляться сотнями миллионов
Смотря где играть.В Бундеслиге,к примеру,очень хорошие призовые и т.д. Там вполне можно середняка или аутсайдера хорошо раскачать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
morgan23
Ответ Amin Nabidjonov
Да красотка секса😘😘😘
Остынь брат! На фотке в профиле - не она :))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton Kortenko
Ответ arsen tagaikulov
А можно было бы и Тухеля оставить и 500 млн ему дать на трансферы.Все таки он тренер топ уровня и потратил бы на реально нужных игроков думаю
Тухель токсик. как и Конте. редкий владелец будет терпеть его тоталитаризм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Ответ Dan Kennedy
Ну справедливости ради часть игроков на перспективу. Откровенный провал пока видеться в Кукурельи. Еще Кулибали староват, у остальных игроков еще куча времени себя проявить. Но да, очень много трансферов, очень много денег выкино(ну завышены цены).
Почему Кулибали староват? 31 год для ЦЗ разве возраст? Просто Калиду засиделся в Италии, раньше надо было уходить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
onsigne
Ответ Maxim Nimes
И где ФФП ? За год такие деньги тратят, да это же никакой победой в ЛЧ не осилить. Суперлига АПЛ во всей красе. Надеюсь Реал с Барсой запустят свою суперлиги, чтоб УЕФА осталось не у дел.
А что ФФП ? Челси начал заключать контракты на 7-8 лет, в ежегодной ведомости учитывается сумма трансфера/срок контракта. Но в долгосрочку это может стать фатальной ошибкой и похоронить клуб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZarvuR2020
Может теперь тему с Захаряном мусолить перестанут...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EnzoAmatera
Даже Сити с ПСЖ не тратили столько за один год, хотя могу ошибаться,но это сумасшедшие цифры
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
камикадзе
Я думал ему 18-19… 30млн красная цена ему
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Ответ rigobersong
Но еще я любил взять реал, всех продать, купить туда игроков с РПЛ, и прочий сброд и отправить клуб в сегунду:)😀
Прочий сброд, это воспитанников Ла Масии покупал в Мадрид?
Но капец у тебя комплексы))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Niko [Ars]
Ответ Бронислав Каминский
В ФМ даже за слабый клуб можно подняться очень быстро и спустя сезоны,когда бабла хоть опой ешь,то можно от нефиг делать пуляться сотнями лямов)
У слабого клуба даже спустя годы успешного управления наврядли будет такой бюджет, чтобы пуляться сотнями миллионов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Chistian Jadson
Ни один игрок себя не оправдал из выше перечисленных
Ну справедливости ради часть игроков на перспективу. Откровенный провал пока видеться в Кукурельи. Еще Кулибали староват, у остальных игроков еще куча времени себя проявить. Но да, очень много трансферов, очень много денег выкино(ну завышены цены).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amin Nabidjonov
Ответ Юлия Закаблукова
Реальных ценник этих всех игроков 200 миллионов
Да красотка секса😘😘😘
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Ответ korobokchekhova
Задрали своим Мудриком. Каждые двадцать минут новость генерить.
Так-то новость произвела фурор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Ответ Sergio Mendez
Ну в целом, трансферы неплохие и на бумаге должны были быть действительно будущим Челси. Пока, правда, ценник на это обновление получился просто возмутительно непристойным, но кажется, что на дистанции ребята могут себя показать. Ну и честно говоря, я не верю, что Поттер уровень Челси и это основная проблема.
Ну как сказать... Кого из реальных топов подписали? Усилением здесь и сейчас выглядели только Стерлинг, Кулибали и Обамеянг, но все трое похоже что прошли свой пик. За остальных очень переплатили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Ответ Chistian Jadson
Ни один игрок себя не оправдал из выше перечисленных
Потому что не под тренера берут. С такими затратами и при нормальном тренере можно было конфетку собрать, но у Боэли сначала набор под Тухеля, потом из-за травм, потом под Поттера. А в итоге летом будет вообще другой тренер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amin Nabidjonov
Ответ Chistian Jadson
Ни один игрок себя не оправдал из выше перечисленных
Да умник ты все знаешь.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ta-tosha
Завтра стоит ждать очередной новости от агентства Хачикяна по Захаряну. Сейчас прорабатывают 2 варианта инфоповода:
1. Переход 500% будет летом, Боэли видит в Арсене второго Дзолу. Просто сейчас они много потратили, нельзя по ффп
2. В связи с последними событиями Динамо запросило за Арсена 150. Челси пока думает, но интерес к игроку сохраняется
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
korobokchekhova
Задрали своим Мудриком. Каждые двадцать минут новость генерить.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Сегодня день Михаила Мудрика на спортце. С чем его и
поздравляем!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юлия Закаблукова
Реальных ценник этих всех игроков 200 миллионов
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Шуткин
Боули , менеджер , как в Локо был продавец обоев , такой же уровень ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий