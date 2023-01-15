Мудрик – 13-й трансфер «Челси» при Боули. Клуб потратил 421 млн фунтов за сезон

« » подписал уже 13 игроков при новых владельцах во главе с .

Боули до недавнего времени занимал должность спортивного директора. 13-м трансфером «синих» стал , за которого должны заплатить около 89 млн фунтов. Всего на трансферы при Боули лондонцы потратили 421 млн.

Кроме Мудрика, « » подписал , Марка Кукурелью, , , Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуэмеку, Пьера-Эмерика Обамеянга, Давида Фофана, Андрея Сантоса, , Габриэля Слонину и Дениса Закарию.