Мудрик – 13-й трансфер «Челси» при Боули. Клуб потратил 421 млн фунтов за сезон
«Челси» подписал уже 13 игроков при новых владельцах во главе с Тоддом Боули.
Боули до недавнего времени занимал должность спортивного директора. 13-м трансфером «синих» стал Михаил Мудрик, за которого должны заплатить около 89 млн фунтов. Всего на трансферы при Боули лондонцы потратили 421 млн.
Кроме Мудрика, «Челси» подписал Уэсли Фофана, Марка Кукурелью, Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуэмеку, Пьера-Эмерика Обамеянга, Давида Фофана, Андрея Сантоса, Жоау Феликса, Габриэля Слонину и Дениса Закарию.
А так довольно интересный набор у них центральных защитников, Кулибали и два молодых таланта, кто-то будет реже играть, на эту конкуренцию интересно посмотреть.
Но капец у тебя комплексы))
1. Переход 500% будет летом, Боэли видит в Арсене второго Дзолу. Просто сейчас они много потратили, нельзя по ффп
2. В связи с последними событиями Динамо запросило за Арсена 150. Челси пока думает, но интерес к игроку сохраняется
поздравляем!