НФЛ. Плей-офф. «Сиэтл» проиграл «Сан-Франциско», «Чарджерс» уступили «Джэксонвиллу» и другие матчи

С 15 по 17 января проходят матчи раунда уайлд-кард в плей-офф НФЛ. «Сиэтл» проиграл «Сан-Франциско», «Чарджерс» уступили «Джэксонвиллу».

Национальная футбольная лига

Раунд уайлд-кард

15 января

Сиэтл – Сан-Франциско – 23:41 (0:10, 17:6, 0:7, 6:18)

Всего ярдов набрано: 332 — 505. Пас: 228 — 324, вынос: 104 — 181.

Пас: Джино Смит (Сиэтл) – 25/35, 253 ярда, 2 тачдауна, 1 перехват;

Брок Парди (Сан-Франциско) – 18/30, 332 ярда, 3 тачдауна, 0 перехватов.

Лос-Анджелес Чарджерс – Джэксонвилл – 30:31 (17:0, 10:7, 3:13, 0:11)

Всего ярдов набрано: 320 — 390. Пас: 253 — 273, вынос: 67 — 117.

Пас: Джастин Герберт (Чарджерс) – 25/43, 273 ярда, 1 тачдаун, 0 перехватов;

Тревор Лоуренс (Джэксонвилл) – 28/47, 288 ярдов, 4 тачдауна, 4 перехвата.

Майами – Баффало – 21.00

16 января

Нью-Йорк Джайентс – Миннесота – 0.30

Балтимор – Цинциннати – 4.15

17 января

Даллас – Тампа-Бэй – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

В НФЛ горячее время – стартует плей-офф. Если у вас нет любимой команды, мы поможем выбрать

Прогнозируем плей-офф НФЛ: «Сан-Франциско» – чемпион, Херберт может удивить, а лидеры обеих конференций провалятся