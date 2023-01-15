«Вяльбе говорит: «Ну извини, парень, ты лошара». Мы обычные спортсмены, а сборную на руках носят и в попу целуют». Лыжник Шемякин о потере бронзы на Кубке России

Российский лыжник Алексей Шемякин эмоционально высказался о лишении бронзовой медали на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

13 января спортсмен занял третье место в коньковой «разделке», показав одинаковый результат с Ильей Порошкиным. Но после дополнительных замеров было объявлено, что Шемякин переместится на четвертое место.

– Честно говоря, я от судей тоже слышал, что будет две бронзы. А потом за двадцать минут что-то поменялось.

– За пять минут! Все, уже награждение начинается. И Сагайдак (главный судья соревнований – Sports.ru) подходит и говорит: «У тебя четвертое». Я расстроился так, что я хотел просто уйти. За две минуты до награждения я узнаю, что я четвертый. От этого обидно еще больше.

– Деньги тоже призовые немаловажны...

– Конечно, для меня двадцать тысяч рублей разница – это очень большая сумма. Пусть это будет на совести этих людей. Мне деньги не нужны, но медаль... За ту работу, которую я делаю один. А тут целая сборная, и она не может дать медаль какому-то лошаре!

– Нам объясняли, что сначала результат замерили по транспондеру, а потом по лучу. Они так тебе объяснили?

– Транспондер нужен, чтобы просто узнать, какой у тебя номер. Все определяется по лучу. Там целая схема. Я им сказал: «Может, мне еще почти выучиться? Чтобы вам тут еще помочь разобраться?»

– Там было очень эмоционально, судя по всему.

– Да, было эмоционально. Когда ты идешь на награждение третьим, а тут ты узнаешь, что ты четвертый, и тебе просто говорят: «Иди отсюда». И когда тебе еще Вяльбе на награждении такая говорит: ну извини, парень, ты лошара.

И пошла Мельниченко обнимать, целовать. Все, кто сборная – это семья, а остальные – никто. Это некрасиво. Мы боремся, обычные спортсмены региональные, со сборной, которую на руках носят и в попу целуют. А ты тут один разбираешься, лыжи катаешь, тренируешься! – сказал Шемякин.

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