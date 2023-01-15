«Вяльбе говорит: «Ну извини, парень, ты лошара». Мы обычные спортсмены, а сборную на руках носят и в попу целуют». Лыжник Шемякин о потере бронзы на Кубке России

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Андрей Мельниченко Спорт-Экспресс Илья Порошкин Алексей Шемякин брань Лыжи

Российский лыжник Алексей Шемякин эмоционально высказался о лишении бронзовой медали на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

13 января спортсмен занял третье место в коньковой «разделке», показав одинаковый результат с Ильей Порошкиным. Но после дополнительных замеров было объявлено, что Шемякин переместится на четвертое место.

– Честно говоря, я от судей тоже слышал, что будет две бронзы. А потом за двадцать минут что-то поменялось.

– За пять минут! Все, уже награждение начинается. И Сагайдак (главный судья соревнований – Sports.ru) подходит и говорит: «У тебя четвертое». Я расстроился так, что я хотел просто уйти. За две минуты до награждения я узнаю, что я четвертый. От этого обидно еще больше.

– Деньги тоже призовые немаловажны...

– Конечно, для меня двадцать тысяч рублей разница – это очень большая сумма. Пусть это будет на совести этих людей. Мне деньги не нужны, но медаль... За ту работу, которую я делаю один. А тут целая сборная, и она не может дать медаль какому-то лошаре!

– Нам объясняли, что сначала результат замерили по транспондеру, а потом по лучу. Они так тебе объяснили?

– Транспондер нужен, чтобы просто узнать, какой у тебя номер. Все определяется по лучу. Там целая схема. Я им сказал: «Может, мне еще почти выучиться? Чтобы вам тут еще помочь разобраться?»

– Там было очень эмоционально, судя по всему.

– Да, было эмоционально. Когда ты идешь на награждение третьим, а тут ты узнаешь, что ты четвертый, и тебе просто говорят: «Иди отсюда». И когда тебе еще Вяльбе на награждении такая говорит: ну извини, парень, ты лошара.

И пошла Мельниченко обнимать, целовать. Все, кто сборная – это семья, а остальные – никто. Это некрасиво. Мы боремся, обычные спортсмены региональные, со сборной, которую на руках носят и в попу целуют. А ты тут один разбираешься, лыжи катаешь, тренируешься! – сказал Шемякин.

Вяльбе о победах Клэбо: «Не поверите, мне #####! Не просто фиолетово, а вот так»

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32 комментария

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Harza
Ответ bettini
Если это правда, то это полный провал человечности руководителя федерации лыж! Совсем оборзела старуха своей всевозможностью, вседозволенностью и безнаказанностью! Раньше сильно уважал Вяльбе, но за эту, еще неполную зиму, она закопала себя в землю на три метра! Пользуется тем, что попала на сильное поколение спортсменов! Купается в лучах незаслуженной славы! #ВяльбеАут!
Если поменять спортивных субъектов в данном комментарии на политических очень забавно получится. Хотя по сути не смешно.
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Ковид 07.10.52
Ничего не понимаю, ничего не знаю в правилах определения результата, но все-равно я ЗА...или ПРОТИВ....В общем, как все или против всех...
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Onion
Ответ Всеволод Гриценко
при чем тут комментатор вообще, когда глава федерации называет лыжников лохами и лишает медали? Вам ненависть к губеру не перекрывает все остальное?
Ненависть?))) Мне в целом пофиг на обоих. Разница только в том, Вяльбе даёт результат.
Интереснее то, что вот Вы, например, сразу и безоговорочно во все это верите.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Вечно в бане
Странно, что Вяльбе не сказала: «Извини, парень, мне #####».
смалодушничала
+1
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Всеволод Гриценко
Ответ Onion
Дана команда от Губерниева всем мочить Вяльбе?)))
при чем тут комментатор вообще, когда глава федерации называет лыжников лохами и лишает медали?
Вам ненависть к губеру не перекрывает все остальное?
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SkierNSK
Ответ Booligan
Прохорова то же самое говорила, что в сборную с улицы нельзя попасть, хоть ты быстрее всех будешь, это закрытый клуб, где с детства свои тренерские кадры, свои ставки, свой допинг. Только из юниорской сборной, если ты не был в юниорской сборной, до свидания
Червоткин не был в юниорской сборной.
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Oleg152762
Ответ Pankratoff
Причём хотят договориться с первым каналом) С МатчТВ видимо никак не может договориться.
Вот и я на это обратил внимание. Хотя совместный формат - это очень даже интересно.
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Надежда67
о,кошмар,все это очень грустно. Сначала надо было уточнять результаты,а потом объявлять! Понятны эмоции Александра.
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Onion
Дана команда от Губерниева всем мочить Вяльбе?)))
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Всеволод Гриценко
Ответ Эдуард Малыкин
ну, так в России во многих видах спорта происходит. начиная с детского спорта - сплошные унижения, обман, жульничество и кумовство. Шемякина безусловно жалко. Будет злее, в будущем всех порвёт :)
ему 33, он давно не юниор
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Всеволод Гриценко
Позор лыжной федерации!!
дайте мужику заслуженную бронзу!
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Pankratoff
Ответ Oleg152762
Кстати, там Вяльбе про совместное шоу биатлонистов и лыжников говорит. Это интересно очень даже. Не находите, господа?
Причём хотят договориться с первым каналом)
С МатчТВ видимо никак не может договориться.
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ibra875
Ответ bettini
Если это правда, то это полный провал человечности руководителя федерации лыж! Совсем оборзела старуха своей всевозможностью, вседозволенностью и безнаказанностью! Раньше сильно уважал Вяльбе, но за эту, еще неполную зиму, она закопала себя в землю на три метра! Пользуется тем, что попала на сильное поколение спортсменов! Купается в лучах незаслуженной славы! #ВяльбеАут!
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filippa
ну а что делать , если ты реально л...ра!? из песни слов не выкенешь !
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fewral
Гнать ее за такое отношение к несборной.
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Oleg152762
Кстати, там Вяльбе про совместное шоу биатлонистов и лыжников говорит. Это интересно очень даже. Не находите, господа?
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Rygeek
Ну так попадал бы в сборную, кто ж мешает?...
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Эдуард Малыкин
ну, так в России во многих видах спорта происходит. начиная с детского спорта - сплошные унижения, обман, жульничество и кумовство.

Шемякина безусловно жалко. Будет злее, в будущем всех порвёт :)
+11
-3
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Щеглот
На месте Шемякина я бы вел себя потише. А то вяльбиха не только медаль не даст, так еще в военкомат позвонит и все уладит.
+4
-5
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Йенс Мустерманн
Лёша, ты чё ### рамсы попутал? Твоё ### место 4 #####.
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закрыт по беспределу
Действительно эмоционально
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outvoice
Какое дно!
+1
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Pankratoff
Ответ Алексей Ильин
Впервые на (формуле-1) спортивных сайтах?)) Выкладывать одно интервью в 10 разных новостей - это как рассвет и закат - принимаем уже давно как данность
Я в курсе, но тут как топором отрубили часть интервью, сразу бросается в глаза.
+2
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Алексей Ильин
Ответ Pankratoff
Почему интервью не полное?
Впервые на (формуле-1) спортивных сайтах?)) Выкладывать одно интервью в 10 разных новостей - это как рассвет и закат - принимаем уже давно как данность
+12
0
+12
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bettini
Если это правда, то это полный провал человечности руководителя федерации лыж!
Совсем оборзела старуха своей всевозможностью, вседозволенностью и безнаказанностью!
Раньше сильно уважал Вяльбе, но за эту, еще неполную зиму, она закопала себя в землю на три метра! Пользуется тем, что попала на сильное поколение спортсменов! Купается в лучах незаслуженной славы!
#ВяльбеАут!
+64
-7
+57
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