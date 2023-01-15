Украина ввела санкции в отношении Дмитрия Губерниева и Яны Рудковской

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении деятелей культуры и журналистов.

В список попали спортивный комментатор и жена двукратного олимпийского чемпиона , продюсер ледовых шоу .

Санкции введены на 10 лет. Среди прочего они предполагают блокировку активов, ограничение сделок, полетов и перевозок, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств.