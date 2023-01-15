Украина ввела санкции в отношении Дмитрия Губерниева и Яны Рудковской

Теги Дмитрий Губерниев Яна Рудковская Политика Владимир Зеленский Фигурное катание

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении деятелей культуры и журналистов.

В список попали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер ледовых шоу Яна Рудковская

Санкции введены на 10 лет. Среди прочего они предполагают блокировку активов, ограничение сделок, полетов и перевозок, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств. 

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54 комментария

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dimitrii36
так заберите всех тех, супротив кого не ввели, лет на десять, окопы копать...
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Adeen
Ответ Беспонтий пилат
За сыночка миллионера
Гном Гномыч уже миллионер?
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goonerfromRussia
Великая нация, так победят!
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Геннадий Киселев
В кои то веки я на стороне окраины. Жаль вот только, что не требуют выдачи губера. Можно было на пленных обменять.
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Oleandra
Интересно, что Лиз теперь скажет о своей покровительнице)
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Игорь Ф,
Ответ nnn4404
зачем русские по в Днепре по жилому дому ударили, какие целы вы преследовали?
не ищи логики и целей у безмозглых оккупантов.
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Беглый*
Ответ Маргарита В Сафронова
Да мы бы сами против них ввели санкции,если что)))))))
Пока лучший комментарий, что я читал в этом году)
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And-Rover
Ответ nnn4404
зачем русские по в Днепре по жилому дому ударили, какие целы вы преследовали?
спасибо украинской пво скажи
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Андоррский почтальон
А против Гном Гномыча зассали вводить санкции.)
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nnn4404
Комментарий скрыт
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brace
Ответ La Gushka
Какие финансовые обязательства у укров к губеру?
Показуха, как и все остальное.
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crblx
Как говорится: хогол хогла
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ArishaK
Пришла беда откуда не ждали)))))
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Sektor_5
Янусь, давай так же: "своё мнение я оставлю при себе".)
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brace
Ответ Бедоносец
С нетерпением жду когда Дмитрий ответит им в свойственной только ему манере что он думает по поводу этих санкций.🙏🤣
Даже страшно подумать что он скажет.))
118+
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Anouck
Никогда не думала, что буду хоть в чем-то солидарна с нынешней украинской властью:-)
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La Gushka
Какие финансовые обязательства у укров к губеру?
+2
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MAXIMum1
Рудковская и Геберниев долго ржали. Уж наказали, так наказали.
+6
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Бедоносец
С нетерпением жду когда Дмитрий ответит им в свойственной только ему манере что он думает по поводу этих санкций.🙏🤣
+6
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Артём Павлеян
После этой новости Путин подал в отставку и застрелился
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ретроградный меркурий
Неплохо бы и в России против них ввести санкции. Личности одиознее некуда
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Капитан.
Это удар ниже пояса, как они посмели 😂
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Беспонтий пилат
Ответ Философия
А Рудковскую за что?
За сыночка миллионера
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Додик Аксель
Этот анекдот 2023г будет ! Представить их вместе не сложно. Оба из "экспертного пула" с низкой профессиональной квалификацией и высокой понтовитостью...
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Лакс
Ответ Анна Беляева
Так два ньюсейкера разделов ФК на спортсе. Как не осветить?!
ну да, на них повешены теги ФК как и на самбиста Лайшева
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