Украина ввела санкции в отношении Дмитрия Губерниева и Яны Рудковской
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении деятелей культуры и журналистов.
В список попали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер ледовых шоу Яна Рудковская.
Санкции введены на 10 лет. Среди прочего они предполагают блокировку активов, ограничение сделок, полетов и перевозок, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств.
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