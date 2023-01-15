18-летний Гави набрал 3 (1+2) очка в матче с «Реалом». Лишь Фати и Рауль были моложе, когда забивали в класико

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Класико Гави Футбол

Гави стал самым молодым автором гола в истории финалов Суперкубка Испании.

Хавбек «Барсы» забил «Реалу» в возрасте 18 лет и 163 дней.

Кроме того, Гави стал одним из самых молодых бомбардиров в истории класико. Лишь Ансу Фати (17 лет 359 дней) и Рауль (18 лет 95 дней) были моложе, когда забивали первый гол в этом противостоянии.

Также испанец отдал две голевые передачи в финале – на Роберта Левандовского и Педри.

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78 комментариев

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Men77
Ответ Бестрофейник 19/20
С Месси не могли победить Реал 3 года. Без него уже 2 раза побеждают, причём уверенно
С Месси НИ РАЗУ в ЛЕ не вылетали без него 2 года подряд там.
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cukken
Ответ Заур Алиев
Бавария -Барселона 2-0, Барселона - Бавария 0-3. Мусиала в личном противостоянии уничтожил Гави, а то что сегодня Реал настолько слаб это не проблема Мусиалы, он действительно сильнее.
На Дембеле в первом матче был пенальти, дальше мне уже было насрать на эту ЛЧ. Первый тайм Баварию возили как щенков. Оатальное уже постэффект, но Бавария как команда зрелая, базару. Время покажет, где будет Гави и где будет Муся.
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Shuller18
Ответ Иван Вахов
Всем бы такую "убогую карьеру" )))
Всем бы таких агентов.
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Иван Вахов
Ответ Shuller18
Вот именно, лучший матч в своей убогой карьере, а секта пытается всем внушить, что он что-то уже доказал. Ладно, пускай радуются, Гави своей обычной игрой поводов для радости даёт немного.
Всем бы такую "убогую карьеру" )))
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красная_карточка
в начале подумал а чем минигави лучше Людоеда Кессие
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красная_карточка
Брусок хорошо двигался активен был
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Shuller18
Ответ Смеющийся Баварец
Над тобой сегодня весь спортс смеётся Я бы на твоем месте все комменты почистил и спать лёг
Ок
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-3
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Shuller18
Ответ Заур Алиев
Бавария -Барселона 2-0, Барселона - Бавария 0-3. Мусиала в личном противостоянии уничтожил Гави, а то что сегодня Реал настолько слаб это не проблема Мусиалы, он действительно сильнее.
Урыл и закопал)) У секты просто память короткая
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Shuller18
Ответ rma02fcbht
финал у пацанёнка на уровне 30-35 летних Пеле и Месси (ЧМ 1970 и 2022 соотв-но) НЕРЕАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ
Ты всерьез сравниваешь финал ЧМ и матч за какой-то Суперкубок, ещё и во многом коммерческий?
Не, я безусловно никогда не удивлялся тому, как же на ровном месте пиарят данного бруска, но это уже перебор, честное слово. Золотой мяч не нужно вынести?
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Бускетс это позиция
Ответ Avazbek Rasulov
Надо отметить, Бальде стал играть шикарно. Молодчага!
В начале игры сильно суетился, но к середине успокоился и стал разрывать
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Смеющийся Баварец
Ответ Shuller18
Не достоин Жутко Лучше намного
Над тобой сегодня весь спортс смеётся
Я бы на твоем месте все комменты почистил и спать лёг
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Заур Алиев
Ответ cukken
Гави > Мусиала
Бавария -Барселона 2-0, Барселона - Бавария 0-3. Мусиала в личном противостоянии уничтожил Гави, а то что сегодня Реал настолько слаб это не проблема Мусиалы, он действительно сильнее.
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Shuller18
Ответ Altim
В комментах Спортса его постоянно называли переоценённым бревном))) Интересно где они сейчас?
Я тут. После одного матча Гави не перестает быть переоцененным бревном. Один гол за полсезона во всех турнирах, ещё и забитый в полутоварняке не делает из Гави крутого футболиста.
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Burel
Ответ Надоело париться в бане
У Шуллера траур))
он одновременно за десяток клубов глорит. Не страшно
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vottakoi!
Ответ corazón blanco
Однозначно МВП матча, Гави сегодня был вездесущ и провел пожалуй свой лучший матч в карьере и как же жаль, что это произошло именно в матче с Мадридом.
Я кстати всегда вижу твои комментарии на ветках классико и тд. На редкость адекватно всегда, и всем фанам, что Барсы, что Реала, надо брать с тебя пример.
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Burel
Ответ Dastan Zhapar Uulu
Гави лучший игрок финала
а в то же время у судейского проекта недавно было ноль испанцев в старте
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-2
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Shuller18
Ответ Смеющийся Баварец
«Недостоин Голден Боя» 🤡 «Переоценен» 🤡 «Мусиала лучше» 🤡
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Shuller18
Ответ corazón blanco
Однозначно МВП матча, Гави сегодня был вездесущ и провел пожалуй свой лучший матч в карьере и как же жаль, что это произошло именно в матче с Мадридом.
Вот именно, лучший матч в своей убогой карьере, а секта пытается всем внушить, что он что-то уже доказал. Ладно, пускай радуются, Гави своей обычной игрой поводов для радости даёт немного.
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-4
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Рискну предположить
Ответ corazón blanco
Однозначно МВП матча, Гави сегодня был вездесущ и провел пожалуй свой лучший матч в карьере и как же жаль, что это произошло именно в матче с Мадридом.
Удивляюсь вашему беспристрастию. Спасибо!
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vottakoi!
Ответ Dmitry Orlov
когда получит Голден бой, тогда придёшь когда забьёт Реалу, тогда придёшь когда возьмёт трофей, тогда придёшь когда Барса возьмёт чемпионат, тогда придёшь <-- вы находитесь здесь когда Барса выиграет ЛЧ, тогда придёшь когда возьмёт ЗМ, тогда придёшь когда возьмёт ЗМ больше, чем Месси, тогда придёшь
В конце, конечно, уже не придёт. И почему-то мозг нарисовал цифру 8. Это просто что-то не на грани, а фантастика) уверен кстати, что Месси смотрел этот финал и был искренне рад игре этой молодой команды
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wodziegg
Ответ Кирилл
Сегодня «брусок» отыграл на невероятно высоком уровне ! Лучший игрок финала !
Серхио Рамос ваш брусок, ахах
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Dmitry Orlov
Ответ Данил Луговский
ну в конце сезона Барса зацепит кубок и чемпионат, тогда придешь, а пока свободен
когда получит Голден бой, тогда придёшь
когда забьёт Реалу, тогда придёшь
когда возьмёт трофей, тогда придёшь
когда Барса возьмёт чемпионат, тогда придёшь <-- вы находитесь здесь
когда Барса выиграет ЛЧ, тогда придёшь
когда возьмёт ЗМ, тогда придёшь
когда возьмёт ЗМ больше, чем Месси, тогда придёшь
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Barca, Liverpool_forever
Ответ b_arfa
Сколько издевок было со стороны мадридских фанов на Гави, а теперь он хоронит Реал и приносит Барсе трофей
Самое забавное, что это только начало. Гави будет кошмарить их еще лет эдак 20…))
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corazón blanco
Ответ usman703
Вот ты за Реал болеешь, можешь объяснить почему, не имея долгов и имея хорошие доходы, Реал так и не купил нормальных латералей? А то даже юный Бальде возил Карвахаля, а про Менди на левом фланге защиты вообще молчу.
Карвахаль уже к сожалению сдает + у него было небольшое повреждение после матча с Валенсией, очень был тяжелым сегодня. Менди всегда очень плох в подключении к атакам и если в начале своей карьеры в Мадриде первые два сезона он хотя бы в защите был надежен, то последние два сезона просто ужасен. Хороший вопрос, на который ни у кого нет ответа. Мадрид очень боится доверять молодежи, есть же в кантере приобретенный у донецкого Шахтёра Винисиус Тобиас - потенциал очень хороший.
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El cula elal mundo
Ответ Никита Кожемяка
Есть ещё вопросы почему именно Гави взял награду "Glden boy"?
Сейчас некоторые фанаты Реала (интеллект ниже среднего) набегут и тебя будет объяснять что ты вы футболе не шаришь.
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