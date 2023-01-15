18-летний Гави набрал 3 (1+2) очка в матче с «Реалом». Лишь Фати и Рауль были моложе, когда забивали в класико

Гави стал самым молодым автором гола в истории финалов Суперкубка Испании.

Хавбек «Барсы» забил « » в возрасте 18 лет и 163 дней.

Кроме того, стал одним из самых молодых бомбардиров в истории класико. Лишь Ансу Фати (17 лет 359 дней) и Рауль (18 лет 95 дней) были моложе, когда забивали первый гол в этом противостоянии.

Также испанец отдал две голевые передачи в финале – на Роберта Левандовского и Педри.