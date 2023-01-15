18-летний Гави набрал 3 (1+2) очка в матче с «Реалом». Лишь Фати и Рауль были моложе, когда забивали в класико
Гави стал самым молодым автором гола в истории финалов Суперкубка Испании.
Хавбек «Барсы» забил «Реалу» в возрасте 18 лет и 163 дней.
Кроме того, Гави стал одним из самых молодых бомбардиров в истории класико. Лишь Ансу Фати (17 лет 359 дней) и Рауль (18 лет 95 дней) были моложе, когда забивали первый гол в этом противостоянии.
Также испанец отдал две голевые передачи в финале – на Роберта Левандовского и Педри.
Не, я безусловно никогда не удивлялся тому, как же на ровном месте пиарят данного бруска, но это уже перебор, честное слово. Золотой мяч не нужно вынести?
Я бы на твоем месте все комменты почистил и спать лёг
когда забьёт Реалу, тогда придёшь
когда возьмёт трофей, тогда придёшь
когда Барса возьмёт чемпионат, тогда придёшь <-- вы находитесь здесь
когда Барса выиграет ЛЧ, тогда придёшь
когда возьмёт ЗМ, тогда придёшь
когда возьмёт ЗМ больше, чем Месси, тогда придёшь