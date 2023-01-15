Хави выиграл 1-й трофей в качестве тренера «Барселоны» – Суперкубок Испании
Хави выиграл первый трофей в качестве тренера «Барселоны».
«Барселона» стала обладателем Суперкубка Испании, обыграв в финале мадридский «Реал» (3:1).
Для Хави этот трофей стал первым в качестве главного тренера «Барселоны».
В качестве тренера катарского «Аль-Садда» Хави выиграл чемпионат Катара и 6 раз завоевывал национальные кубки.
Чем более напряжённый матч, тем более напряжённые комментарии и наоборот, а классико редко проходят в таком ключе как сегодня
(с) Чави
Если в шутку - это всего лишь первый трофей Хави-тренера за всё время в Барселоне? Даже у Кумана статистика лучше...