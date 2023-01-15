Хави выиграл 1-й трофей в качестве тренера «Барселоны» – Суперкубок Испании

Хави выиграл первый трофей в качестве тренера «Барселоны».

« » стала обладателем Суперкубка Испании, обыграв в финале мадридский «Реал» (3:1).

Для Хави этот трофей стал первым в качестве главного тренера «Барселоны».

В качестве тренера катарского « » Хави выиграл чемпионат Катара и 6 раз завоевывал национальные кубки.