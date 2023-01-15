Хави выиграл 1-й трофей в качестве тренера «Барселоны» – Суперкубок Испании

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига высшая лига Катар Аль-Садд Суперкубок Испании Класико Футбол

Хави выиграл первый трофей в качестве тренера «Барселоны».

«Барселона» стала обладателем Суперкубка Испании, обыграв в финале мадридский «Реал» (3:1).

Для Хави этот трофей стал первым в качестве главного тренера «Барселоны».

В качестве тренера катарского «Аль-Садда» Хави выиграл чемпионат Катара и 6 раз завоевывал национальные кубки.

68 комментариев

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Mamontilo
Ответ BananaMantana
Поздравляю нормальных фанов Барсы. Не писал про Хави-тренера плохого, видно было, что нужно время. Думаю фанатам Барсы радостно, что зарешала в первую очередь молодежь.
Без Бускетса молодёжи было бы сильно страшнее разбивать все в центре поля
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Bob Ganiev
гениальный матч! наконец доминирование проявилось на поле! деклассировали мадрид в первом тайме.
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Бускетс это позиция
Ответ Badinoko
Какие приятные комы, с взаимным уважением болельщиков! Всегда бы так!
Хах это невозможно)
Чем более напряжённый матч, тем более напряжённые комментарии и наоборот, а классико редко проходят в таком ключе как сегодня
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Висита Эльмурзаев
Дальше - Больше.

(с) Чави
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kidur
Класико не оправдал ожиданий, т.к. это выглядело бледной тенью по накалу, по сравнению с прошлыми...
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Александра Александрова
Ответ corazón blanco
Я болею за Мадрид, а не какое-то зло, если Вы не ассоциируете этот клуб из-за клубных пристрастий со злом, то это только Ваше виденье, которое я абсолютно не разделяю. Да и тем более противостояние Мадрида и Барселоны это украшение футбола. Мадриду нужна сильная Барселона и наоборот. Только тогда эти клубы показывают свой лучший футбол на международной арене.
Я ассоциирую этот клуб , по его поведению , это же нечестный клуб ! Тут же дело не в клубном восприятии и пристрастиях , если бы он заслужил все что имеет, я бы слова не сказал , но это судейский проект !
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Айнур Хафизов
Ответ Дороф
Если серьёзно - то Хави с победой. И с первым трофеем. Если в шутку - это всего лишь первый трофей Хави-тренера за всё время в Барселоне? Даже у Кумана статистика лучше...
А то что Куман выиграл тоже один кубок тебя не смущает?
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AWhite01
ХавиГави , паратруппер )))
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Xabi Alonso78
Физручеллой от этого быть не перестанет
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Водяра
Даже слепая белка иногда находит желудь.
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Интеллигентный колхозник
Ответ rma02fcbht
500+ игр как тренер и игрок в одной команде
По отдельности по 500 сложно будет)
+2
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Badinoko
Какие приятные комы, с взаимным уважением болельщиков! Всегда бы так!
+1
0
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corazón blanco
Ответ Александра Александрова
Ты вроде такой хороший парень , зачем ты болеешь за это зло ?
Я болею за Мадрид, а не какое-то зло, если Вы не ассоциируете этот клуб из-за клубных пристрастий со злом, то это только Ваше виденье, которое я абсолютно не разделяю. Да и тем более противостояние Мадрида и Барселоны это украшение футбола. Мадриду нужна сильная Барселона и наоборот. Только тогда эти клубы показывают свой лучший футбол на международной арене.
+5
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koshaus
Похоже, Хави хорошо мотивировал игроков Барсы. Главное, чтоб теперь не началось привычное раздувание щёк от Хави:" Мы вернулись. Нас не остановить!!!" и последующая череда поражений, как было уже не раз. А игроки Реала почивали на лаврах победителей ЛЧ, как и в последних матчах ЛЛ.
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Дороф
Ответ Nika13
гави, конечно, великий талант, смешно всякий раз, когда пользователи спортса называют его переоценённым за то, что в 18 лет он в соло не вытаскивает все матчи
Народ бесится не из-за Гави, а из-за France Football.
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Буриков Василий
Ответ corazón blanco
С почином, переиграл сегодня Карло по всем статьям, связал по рукам и ногам центр поля Мадрида.
Приятно слышать достойные слова!
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Дороф
Если серьёзно - то Хави с победой. И с первым трофеем.
Если в шутку - это всего лишь первый трофей Хави-тренера за всё время в Барселоне? Даже у Кумана статистика лучше...
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Dmitriy6354
Ответ Кирилл
Что ж, Хави с трофейным почином во главе Барселоны ! Матч сегодня провели на очень высоком уровне от и до ! Надеюсь, это не последний трофей сезона - надо продолжать в том же духе !
С победой! Игра была отличная хоть и не в пользу Реала((( Надеюсь, тренерский штаб исправит ошибки и с Вильярреалом будет намного лучше. Гави лучший на поле сегодня. Теперь Эль-Классико вернулось на прежний уровень. Реал должен реабилитироваться.
+2
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Leon4ik
Начало новой эры! Хватит уже в ЛЕ вылетать, пора и кубки брать!
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Ussaev M
Король суперкубков
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Экспертное мнение
Стоило убрать Пике сразу дела пошли в гору. Раньше тупо занимал место топаря Араухо.
+2
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Goofts
Ответ D3SP7C1TO
Надеюсь, не последний в этом сезоне 😊
Forsa Barca с первой кровью Чави Эрнандес
+4
0
+4
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Александра Александрова
Ответ corazón blanco
С почином, переиграл сегодня Карло по всем статьям, связал по рукам и ногам центр поля Мадрида.
Ты вроде такой хороший парень , зачем ты болеешь за это зло ?
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Butrymovich Mikalai
Это что получается ," физрук" деклассировал "маэстро " ?
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0
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benjamin92
Болелы Реала говорят, что это товарищеский матч )
+6
-1
+5
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