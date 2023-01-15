Льорис отбил мяч в ворота после удара Сака параллельно лицевой линии. Это первый автогол капитана «Тоттенхэма» за 354 матча в АПЛ
«Арсенал» открыл счет в матче с «Тоттенхэмом» в результате ошибки вратаря Уго Льориса.
На 14-й минуте матча 20-го тура АПЛ вингер «канониров» Букайо Сака, войдя в штрафную соперника и добежав до лицевой линии, прострелил параллельно ей и попал в голкипера. Француз отбил мяч прямо в ворота.
Это первый автогол Льориса в АПЛ за 354 матча. Подробно со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.
«Тоттенхэм» – «Арсенал». 0:1 – Льорис отбил мяч в свои ворота. Онлайн-трансляция
Лорис в пенках 0 да и привозы бывают
ЧМ+Копа Эми
2>1
второй тоже дурацкий
сначала выбил на соперника, потом пустил из-за штрафной без шансов
в таком матче вратарь должен быть стеной, а не имитацией
и что Льорис - образец для подражания и топ топовый
а оно вон как получается..