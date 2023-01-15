Льорис отбил мяч в ворота после удара Сака параллельно лицевой линии. Это первый автогол капитана «Тоттенхэма» за 354 матча в АПЛ

Теги премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Уго Льорис Букайо Сака Футбол

«Арсенал» открыл счет в матче с «Тоттенхэмом» в результате ошибки вратаря Уго Льориса.

На 14-й минуте матча 20-го тура АПЛ вингер «канониров» Букайо Сака, войдя в штрафную соперника и добежав до лицевой линии, прострелил параллельно ей и попал в голкипера. Француз отбил мяч прямо в ворота.

Это первый автогол Льориса в АПЛ за 354 матча. Подробно со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.

«Тоттенхэм» – «Арсенал». 0:1 – Льорис отбил мяч в свои ворота. Онлайн-трансляция

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11 комментариев

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zzzeeerrrooo
Ответ Direct free kick
То есть Мартинес круче чем Амадео Карисо, Абонданьсьери (без трофеев) или даже чемпионов мира Убальдо и Пумпидо? Сильно вряд ли
Нет , но он затащил когда нужно было
Лорис в пенках 0 да и привозы бывают
0
0
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Artuom Batishev
Откуда больше?
Чм у Уго
ЧМ+Копа Эми
2>1
0
0
0
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emptinesspetr
При всём уважении, это последний сезон Льориса в Тоттенхэме. Крайне сильно сдал
+2
0
+2
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Экочёрт 4000
пора на пенсию
второй тоже дурацкий
сначала выбил на соперника, потом пустил из-за штрафной без шансов
в таком матче вратарь должен быть стеной, а не имитацией
+4
-1
+3
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Direct free kick
Ответ zzzeeerrrooo
У Мартинеса титулов со сборной больше + не такая сильная защита
То есть Мартинес круче чем Амадео Карисо, Абонданьсьери (без трофеев) или даже чемпионов мира Убальдо и Пумпидо? Сильно вряд ли
0
-2
-2
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Artuom Batishev
Ответ zzzeeerrrooo
У Мартинеса титулов со сборной больше + не такая сильная защита
Откуда больше?
+2
-1
+1
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zzzeeerrrooo
Ответ Streetbor
Льорис почти 15 лет вратарь сборной Франции и основы Тоттенхэма. Мартинес пока вратарь вспышка 🤷‍♂️
У Мартинеса титулов со сборной больше + не такая сильная защита
0
-7
-7
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Streetbor
Ответ StillInTheGame
а говорили, что Мартинес - средний вратарь, и скоро его все позабудут и что Льорис - образец для подражания и топ топовый а оно вон как получается..
Льорис почти 15 лет вратарь сборной Франции и основы Тоттенхэма. Мартинес пока вратарь вспышка 🤷‍♂️
+17
-2
+15
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Artuom Batishev
Ответ Abylai
Вратарский гол 100%. Сака бил с нерабочей ноги.
Рикошет же. Так что не на 100%.
+3
-1
+2
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StillInTheGame
а говорили, что Мартинес - средний вратарь, и скоро его все позабудут
и что Льорис - образец для подражания и топ топовый

а оно вон как получается..
+5
-7
-2
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Abylai
Вратарский гол 100%. Сака бил с нерабочей ноги.
+11
-1
+10
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