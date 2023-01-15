Льорис отбил мяч в ворота после удара Сака параллельно лицевой линии. Это первый автогол капитана «Тоттенхэма» за 354 матча в АПЛ

« » открыл счет в матче с « » в результате ошибки вратаря .

На 14-й минуте матча 20-го тура АПЛ вингер «канониров» , войдя в штрафную соперника и добежав до лицевой линии, прострелил параллельно ей и попал в голкипера. Француз отбил мяч прямо в ворота.

Это первый автогол Льориса в за 354 матча. Подробно со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.

«Тоттенхэм» – «Арсенал». 0:1 – Льорис отбил мяч в свои ворота. Онлайн-трансляция