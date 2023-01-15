«Челси» после трансфера Мудрика за 100 млн евро хочет подписать еще минимум 2 игроков зимой

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Михаил Мудрик деньги Футбол

Трансфер Михаила Мудрика не станет последним для «Челси» в зимнее трансферное окно.

Сегодня утром 22-летний футболист успешно прошел медосмотр для перехода в лондонский клуб. Михаил посетит сегодняшний матч 20-го тура АПЛ, в котором «Челси» примет «Кристал Пэлас», сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

Отмечается, что переход Мудрика из «Шахтера» за 100 млн евро не станет последним трансфером «Челси» в зимнее трансферное окно. Как ожидается, клуб осуществит еще как минимум два трансфера.

Этой зимой состав «Челси» пополнили уже четыре игрока. Лондонцы купили Бенуа Бадьяшиля за 38 млн евро, Андрея Сантоса за 12,5 миллиона и Давида Фофана за 12 млн, а также арендовали Жоау Феликса у «Атлетико» за 11 миллионов евро.

До перехода Мудрика лондонцы потратили на зимние трансферы 73,5 миллиона евро – больше всех.

«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят больше 100 млн евро 🤯

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101 комментарий

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odeel
Ответ Andy Trendy
Да уж, Мудрик за 100 vs Холланд за 60
У Холланда были фиксированные отступные.
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Konvicted
Ответ Jordan95
Мда, тут можно тебе только 🤡 поставить. 20 летний Хаверц за 80 большие деньги по современным меркам? Ясно понятно. Наверное Байер его бы за 20 отпустил🤡 Пулишич переход за 40, нормальная цена. «Всяких Чиллуэлов» - это вообще 🤡🤡🤡. Один из лучших левых защитников мира до травмы колена. «Все перечисленные не принимали участия» - ага, особенно Хаверц и Чиллуэл. Да и Пулишич не играл, это был сон. А как Фофана, Кукурелья, Лукаку и Мудрик могли играть в той ЛЧ, если они перешли после? 🤡 Самый 🤡 комент года, не удивлён, что ещё и самый заплюсованный на ветке, профаны схавают)
Если тебе, уважаемый любитель смайликов с клоуном, не нравятся примеры Хаверца и Чилуэлла, могу заменить из на Морату за 60 млн и Дринкуотера за 40. Я привел игроков, купленных в сумме на 700 млн евро, из них заиграл только Хаверц (с натяжкой, потому что сдулся после той самой ЛЧ) и имеет шанс заиграть ноунейм Мудрик, 22-летний бегунок из неконкурентной лиги с 12-ю голами за сезон.

И да, я в курсе, кто играл в той ЛЧ, а кто нет. Суть была в том, что и до ухода Абрамовича было полно провальных трансферов, и если бы не Тухель, ничего тот состав бы не добился.
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Александр Гончаров
Ответ crazy_elky
Захаряна за 230 млн думаю планируют еще взять.
за 10 максимум и то для того, чтобы в аренду его в условный Фейенорд отдать, для дальнейшей перепродажи, он не уровень топ команды из АПЛ вообще.
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Франческо Тотти
Абрамович начинал похоже, тоже покупал много кого интересного за огромные деньги. Правда там игроки посильнее были, и намного :)
А так, хорошо втюхивать в АПЛ теперь игроков, ценник сразу х2, иногда и х5. Пузырь надувается, и рванет в любой момент)
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sonny91
его на эмирэйтс конечно будет ждать теплый прием
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bad_bear
Ответ Konvicted
Как человек, поддерживающий команду, которая регулярно выигрывает ЛЧ, скажу, что призовые за победу в ЛЧ не отбили даже трансфер Лукаку. А я перечислил нелеквид почти на 600 млн евро. Чтобы заработать такие деньги нужно выиграть ЛЧ 5 раз.
🙈😁 так и запишем - если болеть за команду, которая регулярно выигрывает ЛЧ, то автоматически становишься великим футбольным функционером и финансистом 🤦‍♂️
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Мария Голденштерн
Деньги тратятся сумасшедшие, а результатов пока нет. Будем посмотреть.
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Max Felen
Ответ Konvicted
Давайте признаем очевидное: после трансферов Лукаку за 120 млн, Мудрика за 70-100, Кепы, Хаверца и Фофаны за 80, Кукурельи за 65 и всяких прочих пулисиков и чилвелов за 50-60, Челси опередил Сити, Юнайтед и ЖПС за звание самого бездарного денежного мешка в современном футболе. Тухель на время замаскировал ситуацию, взяв ЛЧ (в которой все перечисленные почти не принимали участия), но бездарность транферной политики Челси игнорировать далее невозможно.
Опередил Сити за звание бездарного мешка? Ну как бы они и мешок, но точно не бездарный, хотя бы посмотрев на последних победителей АПЛ
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Great ManUtd
Ответ Jordan95
Ну пусть Ньюкасл заработает столько, сколько Челси за последние 10 лет. Продаст своего Азара за 160. Создаст свою школу, благодаря которой Челси стабильно продаёт Гуехи и прочих игроков по 15-20 миллионов. Профанчики даже не знают, что когда Челси покупал Лукаку, он продал балласт на 130 миллионов. То есть одними школьниками отбил трансфер Лукаку. Но нет, нужно кричать про мешок.
Сезон 22/23, Челси затраты на трансферы: 355,49 млн. евро (без учёта трансфера Мудрика)

Сезон 22/23, Челси прибыль от трансферов: 56,53 млн. евро
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Wagner
Энцо из Бенфики и Порро перехватить у Курей.
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matveyka mahortov
Ответ Konvicted
Давайте признаем очевидное: после трансферов Лукаку за 120 млн, Мудрика за 70-100, Кепы, Хаверца и Фофаны за 80, Кукурельи за 65 и всяких прочих пулисиков и чилвелов за 50-60, Челси опередил Сити, Юнайтед и ЖПС за звание самого бездарного денежного мешка в современном футболе. Тухель на время замаскировал ситуацию, взяв ЛЧ (в которой все перечисленные почти не принимали участия), но бездарность транферной политики Челси игнорировать далее невозможно.
Какой ЖПС?Это ПСЖ
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Great ManUtd
Ответ Кузя Гитарист
Он не Михаил , он Михайло
На тарабарщине - Михайло, на русском - Михаил.
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Arty K.
Кто-нибудь скажет уже Челси, что ЭТО так не работает?
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akramconnegmatov691@gmail.com
Он тоже в дебютном матче получит красную карточку 😁
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Rascola Victor
А что с ФФП интересно у Челси
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гилберт
Ответ corazón blanco
Остановите эту финансовую машину.
Финансовую пирамиду.
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гилберт
Ответ Konvicted
Как человек, поддерживающий команду, которая регулярно выигрывает ЛЧ, скажу, что призовые за победу в ЛЧ не отбили даже трансфер Лукаку. А я перечислил нелеквид почти на 600 млн евро. Чтобы заработать такие деньги нужно выиграть ЛЧ 5 раз.
Пять раз за год.
+1
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Somon Asrorov
Ответ Konvicted
Давайте признаем очевидное: после трансферов Лукаку за 120 млн, Мудрика за 70-100, Кепы, Хаверца и Фофаны за 80, Кукурельи за 65 и всяких прочих пулисиков и чилвелов за 50-60, Челси опередил Сити, Юнайтед и ЖПС за звание самого бездарного денежного мешка в современном футболе. Тухель на время замаскировал ситуацию, взяв ЛЧ (в которой все перечисленные почти не принимали участия), но бездарность транферной политики Челси игнорировать далее невозможно.
Думаю Хаверц и Кепа вполне оправдали свой трансфер. Причем в чемпионский год Хаверц был очень заметной фигурой.
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deadjoker
Может хоть включат голову и подпишут кого-то на подстраховку Джеймсу? Аспи очень сильно сдал в скорости и латераля совсем не вывозит.
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Ashan Sorokin
Следующие?, Турбина за 30 и Матвиенко за 50?
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Stereophonics89
Ответ Висита Эльмурзаев
Челси заработал на трансферах 700млн за последние 10 лет, МЮ зарабатал 100млн, ежу понятно кто мешок, а кто бизнесмен
Ну МЮ то эти деньги на трансферы не зарабатывает, а берет у своих щедрых владельцев))
Бизнес в футболе - это не только покупка/продажа, но ещё и различные коммерческие факторы, по которым МЮ является одним из лучших клубов мира
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Денис Васильев
Сейчас захотят Мбаппе за 500млн подписать
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Okaka
Ответ Алексей Александрович
Нкунку летом тоже перейдет в Челси и что у них на одну позицию будет два очень сильных игрока
Нкунку будет под напом, как Модер был в Брайтоне, либо вторым напом при 4 защитниках. у Ливера вообще 7 игроков атаки, у Сити примерно 6.
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Rainn
Ответ Andy Trendy
Да уж, Мудрик за 100 vs Холланд за 60
Разве не 75?
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Jordan95
Ответ Moscwow
Рановато выложили топ самых дорогих провальных трансферов в истории. Челси с Мудриком решил всех подвинуть, чтобы хоть где-то быть на первом месте
А Мудрик уже 50 матчей провёл за Челси, что такие выводы?
А если он станет новым Азаром, что писать будешь?
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