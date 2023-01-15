«Челси» после трансфера Мудрика за 100 млн евро хочет подписать еще минимум 2 игроков зимой

Трансфер Михаила Мудрика не станет последним для «Челси» в зимнее трансферное окно.

Сегодня утром 22-летний футболист успешно прошел медосмотр для перехода в лондонский клуб. Михаил посетит сегодняшний матч 20-го тура , в котором «Челси» примет «Кристал Пэлас», сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

Отмечается, что переход Мудрика из «Шахтера» за 100 млн евро не станет последним трансфером «Челси» в зимнее трансферное окно. Как ожидается, клуб осуществит еще как минимум два трансфера.

Этой зимой состав «Челси» пополнили уже четыре игрока. Лондонцы купили Бенуа Бадьяшиля за 38 млн евро, Андрея Сантоса за 12,5 миллиона и Давида Фофана за 12 млн, а также арендовали Жоау Феликса у «Атлетико» за 11 миллионов евро.

До перехода Мудрика лондонцы потратили на зимние трансферы 73,5 миллиона евро – больше всех.

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