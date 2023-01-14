PARI Кубок России. Халили, Поварницын, Бабиков, Томшин, Пащенко, Поршнев выступят в большом масс-старте

Теги сборная России результаты Кубок России Евгений Гараничев Антон Бабиков Роман Сурнев Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Андрей Вьюхин Рустам Каюмов масс-старт (60 человек) Алексей Вагин Биатлон

15 января на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске мужчины пробегут большой масс-старт.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Мужчины

Большой масс-старт

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Карим Халили

2. Александр Поварницын

3. Никита Поршнев

4. Андрей Вьюхин

5. Петр Пащенко

6. Роман Сурнев

7. Алексей Вагин

8. Рустам Каюмов

9. Матвей Елисеев

10. Евгений Гараничев

15. Василий Томшин

16. Антон Бабиков

18. Кирилл Стрельцов

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по биатлону в Рыбинске

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