PARI Кубок России. Халили, Поварницын, Бабиков, Томшин, Пащенко, Поршнев выступят в большом масс-старте

15 января на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске мужчины пробегут большой масс-старт.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Мужчины

Большой масс-старт

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

1.

2.

3. Никита Поршнев

4. Андрей Вьюхин

5. Петр Пащенко

6. Роман Сурнев

7. Алексей Вагин

8. Рустам Каюмов

9.

10.

15. Василий Томшин

16.

18. Кирилл Стрельцов

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по биатлону в Рыбинске