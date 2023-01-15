«Шахтер» подтвердил, что «Челси» заплатит 70+30 млн евро за Мудрика. Он стал самым дорогим игроком в истории Украины, обогнав Шевченко

Полузащитник Михаил Мудрик стал самым дорогим футболистом в истории .

« » подтвердил, что вингер был продан «Челси» за 70 млн евро, еще 30 млн предусмотрены в качестве бонусов.

До этого рекордным украинским трансфером был переход форварда Андрея Шевченко из «Милана» в « » за 43,88 млн евро.

Третье место занимает защитник , проданный «Манчестер Сити» в « » за 35 млн евро.

Мудрик подписал с «синими» контракт до 2031 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.