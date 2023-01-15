«Шахтер» подтвердил, что «Челси» заплатит 70+30 млн евро за Мудрика. Он стал самым дорогим игроком в истории Украины, обогнав Шевченко

Теги Челси Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал рейтинги рекорды Александр Зинченко Михаил Мудрик деньги Футбол

Полузащитник Михаил Мудрик стал самым дорогим футболистом в истории Украины.

«Шахтер» подтвердил, что вингер был продан «Челси» за 70 млн евро, еще 30 млн предусмотрены в качестве бонусов.

До этого рекордным украинским трансфером был переход форварда Андрея Шевченко из «Милана» в «Челси» за 43,88 млн евро.

Третье место занимает защитник Александр Зинченко, проданный «Манчестер Сити» в «Арсенал» за 35 млн евро.

Мудрик подписал с «синими» контракт до 2031 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Amalfitano
Ответ Alan7
И кого же из Украины продали хотя бы за 70 лям?
А я это говорил? Я утверждал, что формулировка не полная. Были бразильцы которые были проданы дороже чем Шева и Зина.
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kilcher
Хороший канал помощи Украине)
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Назар Игорь
Поискал имеет ли он отношение к прославленному защитнику Динамо Эдуарду Мудрику. Оказалось однофамильцы.
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Оператор Дзюбы
Следующий захарян? Тыщ 500 за него может даже отвалят
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ftre65fr65t
Челси купил певца Шамана
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Alan7
Ответ danik 258808
Как же сильно изменились цены, раньше обладателя ЗМ и победителя лч брали за 40 лямов, шя просто перспективного, который провел пару матчей в лч уже 100 лямов
Шева в Челси переходил в 30 лет. В 2006 30 лет считалось как сейчас 32-33 года, финалом карьеры.
Потом, никто не говорил за что там бонусы, может за ЛЧ + ЗМ. Так что пока только 70 лям.
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Alan7
Ответ Amalfitano
Наверное правильнее было написать, самым дорогим украинским игроком. А то в истории украинского футбола помимо украинцев были и другие жирные продажи.
И кого же из Украины продали хотя бы за 70 лям?
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Alan7
Ответ Георгий Михеев
Нехилая инфляция однако. Правда шевченко в Челси толком и не заиграл.
Шева в Челси переходил в 30 лет. В 2006 30 лет считалось как сейчас 32-33 года, финалом карьеры.
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А я ясные дни оставляю себе
что-то на коррупционную схему похоже
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Михаил Хромаков
Ответ Amalfitano
Наверное правильнее было написать, самым дорогим украинским игроком. А то в истории украинского футбола помимо украинцев были и другие жирные продажи.
я не припомню бразильцев из Шахтера за 70, там 50 максимум
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Konstantin Meerov
через пару лет от Донбасса останется только футбольный клуб Шахтер во владении Украины
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Spartakus1984
Только Мудрик это мизинец от Шевченко)
+16
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Акира_1
Ответ Брулин
Челси - главный мешок мирового футбола ) так ладно бы отдавали деньги за топов, а тут отдают бешеные деньги за тех, кто ярко провел небольшой отрезок. Лукаку, Вернер, Кукурелья, Кепа, Фофаны 2 штуки, Феликс )
А другие клубы так не делают? Это современный тренд рынка как бы. Один нормальный сезон и тот же Нуньес и Феликс уже за 100 в других клубах. А Феликса вообще покупали? Короче ерунда. 🙅‍♂️
+9
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danik 258808
Как же сильно изменились цены, раньше обладателя ЗМ и победителя лч брали за 40 лямов, шя просто перспективного, который провел пару матчей в лч уже 100 лямов
+1
0
+1
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Amalfitano
Наверное правильнее было написать, самым дорогим украинским игроком. А то в истории украинского футбола помимо украинцев были и другие жирные продажи.
+5
-1
+4
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Брулин
Челси - главный мешок мирового футбола ) так ладно бы отдавали деньги за топов, а тут отдают бешеные деньги за тех, кто ярко провел небольшой отрезок. Лукаку, Вернер, Кукурелья, Кепа, Фофаны 2 штуки, Феликс )
+34
-6
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Леван Мкртчян
Какие-то панические закупки/аренды у синих при Боули/Поттере
+2
-1
+1
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corazón blanco
Главное, чтобы не повторил выступление Андрея за лондонский клуб. А то если честно, кроме шикарного гола в ворота Тоттенхэма даже и вспомнить нечего.
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-1
-1
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Konstantin Meerov
как и Шева заиграет в Челси
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-2
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zdr7qy9vq9
Понимаю что инфляция,но обладатель зм стоил меньше чем игрок,который провёл полсезона на уровне в упл
0
-1
-1
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Георгий Михеев
Нехилая инфляция однако. Правда шевченко в Челси толком и не заиграл.
+12
-1
+11
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