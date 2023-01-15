«Челси» купил Мудрика у «Шахтера». Контракт вингера сборной Украины – до 2031-го
«Челси» объявил о переходе Михаила Мудрика из «Шахтера».
22-летний атакующий полузащитник сборной Украины подписал с лондонцами контракт на восемь с половиной лет.
Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит 70+40 млн евро за Михаила, а сам игрок будет зарабатывать 7,5 млн евро в год.
В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 24 матчах за «Шахтер», у него 3 мяча и 2 голевых паса в 6 играх Лиги чемпионов.
За сборную Украины вингер провел 8 матчей и пока не забивал. Его подробная статистика – здесь.
Фото: chelseafc.com
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Талантливый парень. Посмотрим как пойдет в АПЛ.
В Хвичу тое мало кто верил. А вот оно как поперло.
Игрок из восточной Европы стоит 100 млн!
Дай ему Бог здоровья и удачи!