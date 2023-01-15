«Челси» купил Мудрика у «Шахтера». Контракт вингера сборной Украины – до 2031-го

Теги Челси Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия трансферы Михаил Мудрик Футбол

«Челси» объявил о переходе Михаила Мудрика из «Шахтера».

22-летний атакующий полузащитник сборной Украины подписал с лондонцами контракт на восемь с половиной лет.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит 70+40 млн евро за Михаила, а сам игрок будет зарабатывать 7,5 млн евро в год.

В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 24 матчах за «Шахтер», у него 3 мяча и 2 голевых паса в 6 играх Лиги чемпионов.

За сборную Украины вингер провел 8 матчей и пока не забивал. Его подробная статистика – здесь.

Фото: chelseafc.com

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236 комментариев

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Verhovn
Ответ Евгений Кузнецов
на 8 лет чтоль контракт? почти как в рабство
Аренду ещё никто не отменял. Правда с такой зп, если не ошибаюсь, 7,5 лямов... Ну это что-то запредельное.
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Беня_Финитас
Ответ Ростовский
Привыкайте к новым ценам. В Европе бешеная инфляция из-за санкций и всеобщей русофобии. 100 млн евро за ноунейма ещё не предел.
нет в Европе никакой русофобии , не городи чушь . Русофобия , как и другая фобия - боязнь чего-либо . чего европейцам русских бояться ? танков ваших быстрых ?
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tw1st37
Ответ svas17
Смешно. А зачем скрытая помощь Украине? Все выделяют помощь открыто. От кого прятаться?
Камон, это же несерьёзно написано, суть в том, что это во всех смыслах абсолютно неадекватная сумма
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ljolik888
Ответ Three Days Grace
Болельщик барсы говорит про провальный трансфер...)
. Да Барселона не идеал трансфервной политики . Но новое начальство Челси это что-то. Надеюсь феир плей будет рад видеть их платёжку. Не возможно за год потратить пол миллиарда при бюджете 650 миллионов
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Беня_Финитас
Ответ Shuller18
Я не знаю, как он должен заиграть, чтобы оправдать ценник
да как как ? примерно как этот арендованный португал , которого Алетико за 110 покупал . думаешь так не сможет ?
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вперёд спартак
Челси потихоньку превращается в клуб середнячок
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Евгений Кузнецов
на 8 лет чтоль контракт? почти как в рабство
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vatto
что господа паспортисты?...о таком и не мечтаем?...только здоровая конкуренция двигает прогресс....у нас таких на горизонте даже нет....
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Промах Мораты
Безумие. Клуб превратился в балаган
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камикадзе
Удачи Михаилу!
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Verhovn
Ответ svas17
Шахтер умеет вести дела! Мудрик талант, удачи ему. Теперь и за Челси будет интересно наблюдать. Всё супер!
Теперь Челси будет не совсем рукопожатным, но это мелочи) Ну можно всех купить, по их мнению.. Возможно, но, сделка с этим Мудриком, очень подозрительная.
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WholeSouled
Ну сотка эт слишком, конечно. Так или иначе удачи ему!
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Igor
Зинченко, Миколенко, Мудрик.
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Toni_Montana
Ответ Fooler
На самом деле игрок хороший,но он заложник цены,ведь 100 млн от точно не стоит,и чтобы оправдать их ему надо очень постараться. В любом случае успехов.
Грилиш тоже не стоит
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Rio (BLR)
Удачи.
Талантливый парень. Посмотрим как пойдет в АПЛ.

В Хвичу тое мало кто верил. А вот оно как поперло.
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Мурат Агбаев
Шок!
Игрок из восточной Европы стоит 100 млн!
Дай ему Бог здоровья и удачи!
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Юрий Плужник
Ответ Дмитрий Мерцалов
Забил 3 гола в лиге чемпионов = суперзвезда за 100лямов
А вы посмотрите,кто в этой Лиге забил три и более...Реал,Ливер,Бавария,Интер! Хорошая компания,не находите?..
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svas17
Шахтер умеет вести дела! Мудрик талант, удачи ему. Теперь и за Челси будет интересно наблюдать. Всё супер!
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marvelous
Ответ Дима Курилов
Заполыхает у руководства Челси в след сезоне от тратих трат на таких игроков ахаха, феликсы да мудрики за70 млн ржака.
Ну это в теории а на практике мы все видим у кого полыхает ))
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Sergey Siniyak
Я бы даже в fifa такой херни не сделал 😁
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Dr.aydar
Ответ tw1st37
Ахахах, единственное разумное объяснение этих цифр - это скрытая финансовая помощь Украине, других логичных объяснений, когда за 100 лямов берут игрока, который на хоть каком то вменяемом уровне сыграл от силы пару матчей, просто нет. Контракт на 8 лет в принципе логичен, в США такие контракты не редкость, Боэли еще не отвык просто, как бы он еще не начал сезон сливать, чтобы повыше быть в лотереи на драфт пики, про систему вылетов он, возможно, пока еще не знает
Интересная мысль, но назревает вопрос- что мешает напрямую финансировать всу
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svas17
Ответ tw1st37
Ахахах, единственное разумное объяснение этих цифр - это скрытая финансовая помощь Украине, других логичных объяснений, когда за 100 лямов берут игрока, который на хоть каком то вменяемом уровне сыграл от силы пару матчей, просто нет. Контракт на 8 лет в принципе логичен, в США такие контракты не редкость, Боэли еще не отвык просто, как бы он еще не начал сезон сливать, чтобы повыше быть в лотереи на драфт пики, про систему вылетов он, возможно, пока еще не знает
Смешно. А зачем скрытая помощь Украине? Все выделяют помощь открыто. От кого прятаться?
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Повитрина тривога
Ответ tw1st37
Ахахах, единственное разумное объяснение этих цифр - это скрытая финансовая помощь Украине, других логичных объяснений, когда за 100 лямов берут игрока, который на хоть каком то вменяемом уровне сыграл от силы пару матчей, просто нет. Контракт на 8 лет в принципе логичен, в США такие контракты не редкость, Боэли еще не отвык просто, как бы он еще не начал сезон сливать, чтобы повыше быть в лотереи на драфт пики, про систему вылетов он, возможно, пока еще не знает
А зачем ее скрывать?)))
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Verhovn
Кто такой Мудрик? За него 100 лямов? В порядке вообще, в плане психического здоровья, УЕФА, или кто-то там командует? Ну это же дичь🤣
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Pulkkinen
Норм Челси развели на бабки))
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