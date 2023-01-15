«Зенит» просил 20+ млн евро за Клаудиньо. «Палмейрас» отказались от трансфера

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо деньги Футбол

«Палмейрас» отказались от покупки Клаудиньо из-за высоких финансовых запросов «Зенита».

По данным Goal Brasil, российский клуб запросил за 25-летнего атакующего полузащитника более 20 млн евро. Руководство «Палмейрас» не собиралось вкладывать в приобретение бразильца столько крупную сумму и отказалось от его трансфера.

22 декабря представители Клаудиньо встречались с руководством «Зенита», чтобы обсудить возможное возвращение игрока в Бразилию. Уже тогда сине-бело-голубые сообщили, что будут рассматривать только предложения на сумму от 20 млн евро. Такие запросы сделали уход Клаудиньо практически невозможным.

«Палмейрас» не станут продолжать переговоры о трансфере футболиста, контракт которого с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. Общение по этому вопросу продолжится только в случае, если позиция «Зенита» поменяется.

Российский клуб приобрел Клаудиньо у «Ред Булл Брагантино» за 15 млн евро в августе 2021 года. Бразильский клуб получит от «Зенита» 20% от суммы последующей продажи игрока.

В этом сезоне на счету Клаудиньо 3 гола и 6 результативных передач в 19 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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69 комментариев

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Druid22
Ответ Ultimate7
Тоска по образу жизни, семье и многому другому. Они тоже люди. И наша страна для них во многом не понятна.
Точно - не понятна. А когда они что-то понимают, то понимают, что лучше бы не понимали🙂.
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Илья Ворошилов
Ответ realsila
Брилиантом был Промес когда забивал и громили Севилью, а сейчас это уже просто игрок рпл , у которого ещё остался порох
Что-то этот бриллиант исчез , когда играли на Энфилде
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Verhovn
Ответ Иван Шуткин
По сравнению с Мудриком , Клаудиньо бог футбола и всего 20) Челси или Арсенал лучше бы к нему присмотрелись , тем более Вильям был из Анжи и очень удачно прижился в Челси
Носятся все с этим Мудриком как курица с яйцом. Не совсем понимаю ажиотаж вокруг этой персоны, возможно я что-то упустил.. Ну да ладно. Поглядим) А Клаудиньо здесь всё нравится и он играет в удовольствие, и найдутся достойные клубы которые не поскупятся за талант. 😃
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Александр Жердин
Ответ Спартак Сила Народ
Бриллиант это Промес Клаудинью обычный середняк
Промес - обычный уголовник.
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Александр Жердин
Ответ Artur Artur
Схерали он стоит 50? Два года назад купили за 15. Два года играл в донном чемпионате водокачки и тух бах в три раза подорожал. Он просто на фоне остальных полен выделяется. В более сильном чемпионате средний игрок
Не хочешь - не покупай. Какие вопросы?
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Гекдениз Кардениз
Ответ Александр Беляков
Промес это белый порошок
Кокаинум
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Дмитрий9779
Ответ здоровяк
Клаудиньо может и обидеться. Приостановит контракт и уедет. Либо опять закидывать баблом
Значит плохо нужен был.
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Иван Шуткин
По сравнению с Мудриком , Клаудиньо бог футбола и всего 20) Челси или Арсенал лучше бы к нему присмотрелись , тем более Вильям был из Анжи и очень удачно прижился в Челси
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forzen
Ответ Artur Artur
Схерали он стоит 50? Два года назад купили за 15. Два года играл в донном чемпионате водокачки и тух бах в три раза подорожал. Он просто на фоне остальных полен выделяется. В более сильном чемпионате средний игрок
Купили его за 12. Мудрик играл в еще более донном чемпионате, значит должен по этой логике стоит еще дешевле.
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mj23.net
Ответ Lindeman
50? А почему не 100? 18 млн у него цена на трансфермаркете, игрок он средний для условных Порту и то они максимум 25 млн дадут
У Мудрика 40 ценник. Продают за 110. 40 за Клаудиньо вполне норм. Сейчас цены завышают примерно в 3 раза. Не говорю, что он столько стоит, но трансферы Фелиша и Мудрика просто тотальное безумие. Я вообще удивлен, что просто летом никто не взял бразильца. Он явно уровнем выше РПЛ и делать тут ему нечего.
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Дмитрий9779
Ответ August Milevic
Уйдет млн за 12-15 максимум
В конце сезона 26-27.
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здоровяк
Клаудиньо может и обидеться. Приостановит контракт и уедет. Либо опять закидывать баблом
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Дмитрий9779
Ответ ESC Russia
7:1 от Динамо, 6:0 от Спартака и 8:1 от ЦСКА))
Тут ваши адепты все праздники нам втирают,что 7:1 это давняя история,а ты про какие-то дореволюционные счета вспомнил,не позорься
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San9
Хотели схалявить, не прокатило.
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Ar Monohrom
Ответ Vlad Emelin
А они за спасибо его хотели? Клауд минимум 20 стоит, а то и 50, учитывая рынок. Если уж условного Мудрика за 100 подписывают
У Челси денег полно, им нравится покупать хрень за баснословные деньги
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Lindeman
Ответ Vlad Emelin
А они за спасибо его хотели? Клауд минимум 20 стоит, а то и 50, учитывая рынок. Если уж условного Мудрика за 100 подписывают
50? А почему не 100? 18 млн у него цена на трансфермаркете, игрок он средний для условных Порту и то они максимум 25 млн дадут
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Verhovn
Ответ Гуго
Знаешь пословицу «Откуда в Ж. алмаз?» Уровень РПЛ такой, что все его звезды в других чемпионатах будут заурядными середняками.
Знаем такую поговорку, но сейчас она неприменима. Клаудиньо действительно крутой для нашей лиги, да и любой другой лиги тоже.
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Verhovn
Я очень рад, что Клауд остаëтся в Зените. Будут ещё предложения. Торопиться не надо.
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Гуго
Ответ Dimario
Клаудиньо — бриллиант РПЛ. 20 — это вообще по нижней планке цена. 30+ однозначно стоит.
Знаешь пословицу «Откуда в Ж. алмаз?»
Уровень РПЛ такой, что все его звезды в других чемпионатах будут заурядными середняками.
0
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tommy_hell_trigger
Ответ Спартак Сила Народ
Бриллиант это Промес Клаудинью обычный середняк
Вы на его ник гляньте 🤦‍♂️
Ромбанутый
+4
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Любовь Мелехова
Ответ ЗЕНИТ65
Вообще-то, Клауд олимпийский чемпион. И не тебе решать, кто и сколько стоит.
Админы опять с настройками играют. Ставлю вам плюс, а программа выдает сразу -2.
0
-2
-2
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2vdhrvmmzf
Ответ Pertinax Gandi
А на него правила ФИФА не распространяются о приостановке?
Так бразильцам Зенита после этих событий контракты переподписали с значительными увеличением, смысла нет Клаудиньо приостанавливать контракт и в деньгах сильно терять
+3
-1
+2
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August Milevic
Уйдет млн за 12-15 максимум
+4
-6
-2
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<~Inter~>
Ответ Фёдор Кузнецов
В ЛЧ он тоже хорошо играл
Это же было уже 2 года назад. 2 года назад в Аяксе феерил Нерес, а сейчас он никому не нужен в Бенфике. Слишком большой срок, чтобы давать игроку оценку. Абсолютно все в футболе понимают нынешнее положение клубов из России и это всё влияет на оценку стоимости игрока
+1
-2
-1
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<~Inter~>
Ответ ЗЕНИТ65
Вообще-то, Клауд олимпийский чемпион. И не тебе решать, кто и сколько стоит.
Рынок решает и судя по всему Зенит сам оценил Клаудиньо в 20 млн. Да и статус олимпийского чемпиона ничего не говорит об игрока. Бразилия выигрывала домашнюю олимпиаду и из того состава никто кроме Маркиньоса и Жезуса не заиграл на топ уровне
+4
0
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